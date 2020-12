архив



дата публикации 23.12.20 00:07 скаут: Игорь Львович Белоруссия Русскоязычные СМИ Белоруссии Как Австралия поссорилась с Китаем – и что это принесло России 21.12.2020 Сергей Савчук Австралия была одним из ярых сторонников США на всем протяжении американо-китайского торгового и экономического противостояния. О том, как из-за этого страна потеряла важнейший рынок сбыта – колумнист Sputnik Сергей Савчук. На этой неделе зарубежные СМИ вышли с кричащими заголовками "Китай запретил импорт австралийского угля", что на проверку оказалось чистейшей правдой. По данному поводу даже выступил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, заявивший, что Пекин проводит дискриминационную политику, нарушающую законы открытого рынка. Западная информационная машина тут же окрестила произошедшее китайской местью Канберре за последовательную поддержку США в торговой войне с КНР. Речь идет об умышленном ограничении возможностей IT-гиганта Huawei. Пекин, привычно уклоняющийся на международной арене от прямой конфронтации, устами своего главного медиаресурса The Global Times сообщил, что никакого запрета нет, а все происходящее – лишь последствия тяжелого года, спада производства и неизменной приверженности политике декарбонизации и постепенного отказа от угля как энергетического ресурса. Впрочем, как ни прячь эмбарго в красивое кружево словесной дипломатии, физического факта это не отменяет. Поставки австралийского угля заморожены на неопределенный срок. Чтобы разобраться во всем происходящем, нужно обратиться к совсем свежей истории. Австралия была одним из ярых сторонников США на всем протяжении американо-китайского торгового и экономического противостояния. Вашингтон и Дональд Трамп с самого начала пытались выдавить с собственного рынка цифровые продукты Huawei и ZTE, но особо не преуспели, а в конце 2019 года стороны ушли на перерыв, подписав первую часть соглашения. А вот Канберра ни на какие уступки не шла, упорно игнорируя все завуалированные и явные сигналы, подаваемые Китаем. Пекин настойчиво просил оставить в покое его технологических монстров и не препятствовать внедрению на австралийском рынке технологий 5G китайского производства. Но поскольку призывы жить дружно услышаны не были, в качестве предупредительного выстрела еще в апреле 2018 года КНР запретила ввоз из Австралии перерабатываемых отходов, что привело к самому настоящему мусорному кризису. Канберра в качестве парирующего жеста официально запретила использование телекоммуникационных решений Huawei и ZTE, на что Китай в сентябре того же 2018-го ответил блокировкой вещания главного информационного портала ABC (Australian Broadcasting Corporation). Ситуация зашла в тупик, и, чтобы сделать австралийцев более сговорчивыми, КНР в феврале 2019-го запустила пробный шар. Именно тогда впервые начались проблемы с приемкой в китайских портах, например Даляне. Цель была выбрана не случайно. Дело в том, что пока прогрессивные страны понемногу сворачивают угольную генерацию и переходят на экологически чистые источники, для Зеленого континента добыча этого полезного ископаемого является краеугольным камнем экономики. Австралия в год добывает порядка 540 миллионов тонн энергетических и коксующихся углей, 75% которых идет на экспорт. В 2019 году местные угольщики экспортировали топлива на 53 миллиарда долларов, а профильные отчисления в бюджет составили 8,3% ВВП. Главным покупателем австралийского угля уже много лет выступает Япония, в прошлом году закупившая его на 17 миллиардов долларов (27% всего экспорта). Китай является вторым главным рынком сбыта – 13,7 миллиарда долларов и 21% внешней торговли. Потеря такой площадки может вызвать не просто кризис в профильной отрасли, но и серьезные проблемы в национальной экономике. Надо сказать, что Китай неоднократно вводил временные ограничения на импорт австралийского угля, но всякий раз снимал их, явно ожидая изменения политической позиции Канберры. Этого не произошло, и потому летом текущего года в ход пошли другие инструменты. Китайское правительство объявило, что рассматривает возможность введения заградительных торговых санкций на ряд австралийских товаров, в частности вино, мясо и морепродукты. Реакции опять не последовало, и в ноябре продукцию виноделов обложили налогом в размере от 107 до 212%. Чтобы усилить эффект, в этот же период вступил в силу негласный приказ в очередной раз поставить импорт топлива из Австралии на паузу. Как сообщал Bloomberg, в ноябре средний срок ожидания судов с австралийским углем на заход в порт и разгрузку составлял в среднем около месяца, что приносило экспортерам и перевозчикам громадные убытки. Китай никогда прямо не говорил, за что наказывает австралийцев, отделываясь общими фразами о защите экологии и необходимости наращивать собственную добычу. Впрочем, мотивы были весьма прозрачны и понятны. В случае если текущий запрет затянется, у Канберры начнутся очень серьезные проблемы, потому что заместить китайский рынок просто нечем. Япония и Южная Корея (тоже ключевой рынок сбыта) планируют достичь нулевой отметки выбросов парниковых газов уже к 2050 году, то есть импорт там совершенно точно будет падать. Есть еще Индия с ее амбициозными планами стать главной сталелитейной страной планеты, но Дели покупает кокс в самых разных местах, включая главных конкурентов – Индонезию и Россию. Кстати, о России. На фоне весьма дружественных отношений Москвы и Пекина и стремительно остывающей симпатии второго к коллективному Западу было бы логично предположить, что освободившуюся нишу займут российские угольщики. Благо в РФ добывается вся сортовая номенклатура, включая антрацит и кокс. Увы, это крайне маловероятно – и причины тут сугубо физического плана. Во-первых, разом заместить на китайском рынке более 70 миллионов тонн австралийского угля России просто нечем. За весь 2019 год, по данным Минэнерго, российские горняки выдали на-гора 441 миллион тонн продукции, из которых 206,5 миллиона ушли на экспорт. Если оставить за скобками собственные потребности в секторах производства электроэнергии и металлургии, российский уголь отгружается в 80 других стран. Ни нарастить добычу, ни изъять топливо в таком объеме с других рынков нереально. Во-вторых, любые планы экспансии упираются в "бутылочное горлышко" – логистику. Круглогодично российские угольщики бодаются с "Российскими железными дорогами". Первые требуют увеличения квот на провоз продукции и больших скидок. РЖД резонно отвечают, что уголь и так одна из главных позиций перевозок в восточном направлении и только за 2020 год из Кузбасса, который обеспечивает две трети экспортных поставок, вывезено более 55 миллионов тонн этого топлива. В настоящий момент по личной просьбе губернатора Сергея Цивилёва рассматривается возможность вывоза еще десяти миллионов тонн. Делается это, чтобы хоть частично покрыть недополученную регионом в этом году прибыль в размере 50 миллиардов рублей. Но это операция разовая и на общую пропускную способность транспортных магистралей никак не влияет. Железнодорожный восточный ход загружен до предела, и впихнуть в него пару десятков миллионов тонн для Китая не смог бы даже волшебник. Давно назрела необходимость расшивки БАМа и Транссиба, но объекты эти настолько масштабные, что до них на фоне множества других инфраструктурных проектов у правительства просто не доходят руки. На своей пресс-конференции 17 декабря Владимир Путин упомянул выделение 60 миллиардов рублей на переоборудование Транссиба. Деньги громадные для рядового обывателя, но применительно к железнодорожной магистрали протяженностью более девяти тысяч километров – увы, не так много. Винить правительство в жадности было бы неверно. Российский бюджет просто не способен финансировать одновременное строительство трассы в Надым, замену железнодорожной колеи на Дальнем Востоке, газификацию Амурской области и кучу других проектов, куда требуется вливание государственных денег. А потому российский уголь едет на рынки Юго-Восточной Азии через порт Усть-Луга, делая громадный крюк. В завершение все же подсластим пилюлю. За октябрь поставки российского угля в Китай выросли сразу на 28%, достигнув отметки в 3,5 миллиона тонн. Будем надеяться, что австралийцы продолжат упорствовать и китайское эмбарго станет максимально длительным. Угольщики Кузбасса, Якутии, Хакасии и Дальнего Востока будут этому очень рады. The Guardian: Cкорость, с которой Лукашенко потерял доверие народа, заставила Кремль усомниться в собственных силах 21.12.2020 ФОТО: EPA/UPG Режим Путина не слишком уверен в собственном будущем. В отличие от большинства людей, которые провели значительную часть 2020 года в социальной изоляции, это был очень активный год для российского президента Владимира Путина. Он изменил Конституцию России, чтобы позволить себе оставаться у власти потенциально до 2036 года, также пытался расширить влияние Москвы на «ближнее зарубежье», когда в Беларуси взорвались акции протеста, а в Нагорном Карабахе разгорелся конфликт; и, согласно большому количеству доказательств, приказал использовать химическое оружие против своего ведущего политического оппонента, пишет британская газета The Guardian (перевод - zn.ua). На фоне новостей об одной из крупнейших хакерских операций против правительства США в истории, главным подозреваемым по которому является Россия, кажется, что Путин и его спецслужбы не потеряли аппетит к противоречивым шагам через шесть лет после аннексии Крыма и через четыре года после вмешательства в выборы президента США. Когда время американского президента Дональда Трампа в Белом подходит к концу, Путин все еще остается на посту президента России, сохраняя роль ведущего российского политика. Но нападение на лидера оппозиции Алексея Навального, свидетельствует о том, что режим Путина не слишком уверен в собственном будущем. Путин гораздо более хитрый и популярный политик, чем белорусский диктатор Александр Лукашенко, но скорость, с которой белорусский авторитарный лидер потерял доверие народа, заставил Кремль усомниться в собственных силах. Все это происходит на фоне пандемии COVID-19, когда российская экономика не является более защищенной, чем любая другая, а рейтинг одобрения Путина снижается. Российские ученые упорно работают над разработкой вакцины в рамках международного соревнования за прекращение пандемии. Тем не менее, несмотря на «эффективность» российской вакцины, сам Путин пока отказался делать прививку. Название "Спутник V" апеллирует к космической гонке и является четким знаком того, что Путин рассчитывает, что вакцина станет стимулом для международной репутации России. Но даже если вакцина будет успешной, именно отравление Навального, скорее всего, запомнится как самая известная российская медицинская история 2020 года, подобно тому, как аннексия Крыма затмила большие надежды Путина на Олимпийские игры 2014 года в Сочи, чтобы продемонстрировать возвращение России к мировой сцене. Если утверждение Bellingcat об отравлении Навального соответствуют действительности, то режим Путина, возможно, вступил в новую и опасную фазу. Конечно, Путин отказался от обвинений во время своей пресс-конференции, традиционно обвинив Запад во всех проблемах. "Честно говоря, если бы кто-то сказал, что эта пресс-конференция Путина была подделкой, подготовленной с помощью искусственного интеллекта компиляцией его высказываний, я бы не удивился", - говорит аналитик Марк Галеотти о выступлении Путина. На вопрос о том, изменил ли конституцию чтобы оставаться у власти до 2036 года, Путин сказал, что еще не решил, будет ли баллотироваться в президенты на следующих выборах. "Существует универсальное правило: будет ли это на благо страны? Если это будет так, мы должны это сделать", - сказал он. Подобная логика, вероятно, также применяется с решениями, принятыми по Крыму, хакерских атаках и погоне за оппозицией. Но существует проблема, общая для всех авторитарных лидеров: концепции того, что полезно для страны, а что для лидера, начинают размываться, резюмирует издание. Шевцова: Беларусь еще под кремлевским зонтиком Политолог Лилия Шевцова – о стратегических провалах российских властей. "2020 — стал годом мирового апокалипсиса, — рассуждает Лилия Шевцова на Эхе Москвы. — Международные и национальные системы управления, демократии и авторитаризмы, богатейшие и беднейшие — все оказались бессильны перед эпидемией. Но отчаяние ускорило глобальные процессы. На поверхность выходят тенденции, которые будут определять мировое развитие. Давайте взглянем на те, которые повлияют на Россию. — Запад возвращается к подзабытым стандартам. Идет поиск «нового либерализма», который бы включил ценности, отданные другим политическим течениям. Среди них: национальная идентичность, коллективизм, равенство и справедливость. Коронакризис заставил либеральные демократии начать «зеленый поворот» — борьбу за обеспечение жизни, ее экологически чистого окружения и создание альтернативной экономики. — Происходит перегруппировка сил. Наиболее динамичны «зеленые» партии. Их подъем произошел в 2019-м в ходе выборов в Европарламент. Вчера центристские партии поддались влиянию правых популистов; теперь они перенимают идеи Зеленых. Европейский союз издал «Белую книгу», которая формулирует механизм «зеленого поворота» в политике и экономике. Президент Байден идет вслед за Европой со своей «зеленой доктриной». — Происходит поворот к альтернативной модели экономики. Речь идет о транзите к возобновляемым источникам энергии, в первую очередь ветряной и солнечной генерации. ЕС инвестирует в транзит в 2021-2027 годах 100 млрд евро. На эти источники энергии в ЕС приходится уже 21% энергопотребления, в Германии 42%, а в Великобритании — 33%. Германия потратит на осуществление «национальной водородной стратегии» 9 млрд евро. Новая администрация США планирует направить 2 трлн долларов в проекты «чистой энергии». Китай лидирует в выработке технологий по производству солнечной энергии и по инвестициям в возобновляемую энергетику. Как в этот контекст вписывается Россия со своей сырьевой экономикой? Россия больше не бензоколонка, — успокаивает нас президент Путин. Россия — «страна с ярко выраженными новыми технологическими возможностями». Тогда почему Россия занимает 46 место в Глобальном инновационном индексе? — Начинается консолидация западного клуба. Причем, на основе ценностей. Западное сообщество пытается вернуть жизнеспособность, укрепляя себя внутри. Но переход к новой модели либеральной демократии потребует и нового лидерства, и новой западной элиты. — Нормативная консолидация Запада усилит взаимное отчуждение демократий и России. Покушение на Навального с использованием химического оружия стало для Запада потрясением. Теперь там трудно будет поверить президенту Путину, который пытается убедить мир, что мы «весьма благообразные». ЕС продлил санкции в отношении России. США готовы ввести против России новые санкции за применение химического оружия. Вашингтон может пустить в дело DETER Act, который содержит санкции против российских госбанков и новых энергетических проектов, а также запрет на покупку российского госдолга. — Усиление недоверия Запада к России не означает ее изоляции. Демократии будут с Россией разговаривать, пытаясь избежать ее агрессивности и жажды реванша. Однако диалог Запада с Россией становится разговором двух сторон, рассматривающих друг друга, как угрозу. Это исключает перспективу надежного сотрудничества. — Распадается российская сфера влияния. Средняя Азия в китайском кармане. Украина потеряна навсегда. Беларусь еще под кремлёвским зонтиком. Но белоруской протест делает сомнительной идею Союзного государства. Молдова смотрит в Европу. Приход Турции на Южный Кавказ выглядит пощечиной российской державной гордыни. — Российский дискурс в явной растерянности. Одни говорят Западу и российской галактике: ну, и не нужны вы нам! Мы из периферии Запада готовы стать периферией Китая. Но будет ли нам комфортно в новой роли? Пора привыкать к одиночному плаванию, говорят другие. Но Россия не может быть одиночкой без угрозы потерять себя! Участие в глобализации и продажа ренты – это наполнение российского бюджета и способ жизни российской элиты. Взаимодействие с Западом – возможность участия в мировом технологическом прогрессе. Кроме того, Россия может быть державой, а следовательно, сохранить хребет системы, только через отношения с другими и прежде всего великими странами. — Происходит исчерпание внешнего ресурса российской системы. Таков результат отчуждения России от передовой цивилизации, ослабления сферы влияния и перехода мира к «зеленой» экономике. Кремлю придется полагаться на внутренние источники выживания. Но в силу их ограниченности надеяться прежде всего на репрессивный ресурс. Парадокс в том, что и он ограничен! Отсутствие мобилизационной идеи, коррупция власти, слияние силовых структур с собственностью закладывает их деградацию. — Российская система, однако, сохраняет потенциал. Отсутствие Альтернативы; страх населения, что Россия повторит судьбу СССР; парализующая эпидемия — все это удерживает стабильность. Коль скоро развитие ей угрожает, власть переводит Россию в режим загнивания. Когда гниешь – нет сил на бунт и то, что разлагается, не может обвалиться. Но начала работать логика исчерпания. С одной стороны, Кремль действует технологично, ликвидируя угрозы своему выживанию. Но способ ответа на текущие вызовы приводит к стратегическим провалам. Разве неясно, что покушение на убийство Навального делает Россию мировым изгоем? Разве отказ от развития может обеспечить выживание? Разве назначение надсмотрщиков не вызывает недовольство регионов? Разве поддержка Лукашенко сохранит симпатии белорусов к России? Разве бетонирование политического пространства не приведет к тому, что его начнут взрывать изнутри? Вот ведь горькая ирония: то, что кажется спасением, оказывается государственным самоубийством. Коронавирус заставил мир искать пути обновления. Россия напротив: пытается себя заморозить в прошлом. Одинокая держава, трусливый политический класс, деморализованная власть и население, уставшее от этой власти. Вот наш нынешний пейзаж. Но в этом грустном пейзаже есть и надежда. Хабаровск, Шиес, Куштау стали символом, который говорит, что Россия не безнадежна. Главная задача для россиян в 2021 г — сохранить жизнь себе и близким. Вопрос в том, когда мы поймем, что обеспечение нашей жизни и ее качество потребует от нас задуматься, почему мы загниваем и почему внушаем ужас окружающему миру".