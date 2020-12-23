«Вот интересно, “нежный” SpaceX способен работать в таких условиях?»

Главе космической службы России похоже никак не дают покоя мысли о "нежном" SpaceX))))

ERIC BERGER - 12/21/2020

Специалисты Роскосмоса вывозят из Якутии ступень "Блок А" ракеты-носителя "Союз"..

Dmitry Rogozin/Twitter

В пятницу с космодрома Восточный стартовала ракета "Союз 2.1б", которая доставила в космос 36 спутников OneWeb. Хотя новейший космодром России и расположен далеко на востоке страны, он все еще находится на расстоянии нескольких сотен километров от Тихого океана.

Это означает, что по мере того, как ракеты «Союз» поднимаются в космос с этого места, их отработавшие ступени падают в малонаселенном регионе - Якутии. У ракеты "Союз" имеются четыре ускорителя, которые служат "первой ступенью" ракеты, и они отделяются примерно через две минуты после старта. Вторая ступень «Блока А» отделяется позже в полете.

Хотя Якутия является географически труднопроходимым и малонаселенным регионом, российское правительство делает достаточно хорошую работу по созданию зон сброса ступеней ракет на этапах старта и удалению их подальше от обжитых районов. Что, как обычно, и было сделано в ходе пятничного запуска.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин посетил центр управления стартовой площадкой ракет-носителей "Союз-2" на космодроме Восточный.

Однако руководитель космической программы России Дмитрий Рогозин, когда он поделился фотографиями и видео этих операций в Твиттере и Фейсбуке , не смог удержаться и не отпустить язвительное замечание в адрес SpaceX. В своих комментариях Рогозин сослался на Бока-Чика, где SpaceX строит прототип своей ракеты Starship Mars, и поинтересовался, сможет ли SpaceX работать в таких суровых условиях, как его мужественные морозостойкие российские специалисты.

«Это вам не Бока-Чика. Это Якутия, причем зимой. Расчет по обеспечению безопасности в районе падения второй ступени миссии 42 One Web была развернут за два дня до вчерашнего старта. Температура - минус 52 °», - написал Рогозин в Facebook. «Вот интересно, нежный SpaceX способен работать в таких условиях?»

Как отмечают некоторые пользователи в своих ответах Рогозину, ирония заключается в том, что «нежным» инженерам SpaceX не нужно преодолевать ненастную погоду, чтобы восстановить свои ступени ракеты. Они построили более умную ракету. SpaceX спроектировала первую ступень ракеты Falcon 9, чтобы вернуться на сушу или сесть на автономный дрон для повторного использования в будущем. А второй ступени можно дать команду снова войти в атмосферу и сгореть.

Оригинал и машинный перевод поста Дмитрия Рогозина в Facebook. Dmitry Rogozin/Facebook

Более того, в Бока-Чика компания пытается построить полностью многоразовую ракету, в которой как первая ступень Super Heavy, так и верхняя ступень Starship могут приземляться и использоваться повторно. И хотя температура в Южном Техасе редко опускается ниже нуля, но летом в Бока-Чика, где инженеры компании днем ​​и ночью работают над своими задачами, ртуть регулярно поднимается до отметки 100 градусов (от переводчика - очевидно речь идет о 100°F - это примерно 38°C).

У Рогозина был тяжелый год. Falcon 9 продолжает отнимать коммерческие запуски у российской ракеты Proton, а Crew Dragon от SpaceX также избавил НАСА от необходимости покупать места для своих астронавтов на корабле «Союз», чтобы добраться до Международной космической станции. В большинстве случаев Рогозин отрицательно реагировал на изменение этих финансовых обстоятельств. И кажется совершенно очевидным, что, каким бы «нежным» ни был SpaceX, успех компании вызывает раздражение у руководителя российского космического агентства.

Космический лидер России, похоже, очень огорчен успехами SpaceX

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