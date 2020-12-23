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опубликовано редакцией на Переводике 23.12.20 04:35
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Боснийские сербы заявили что икона, подаренная российскому министру, не краденая

В офисе лидера боснийских сербов заявили, что православная икона, подаренная министру иностранных дел России, не была украдена с Украины

Босния Россия Лавров

Босния Россия Лавров (Авторское право 2020 The Associated Press. Все права защищены.)

Православная икона, подаренная российскому министру иностранных дел, не была украдена на   Украине  заявили  в офисе сербского лидера Боснии  во  вторник, на фоне международного  дипломатического скандала по  поводу  происхождения  подарка.

Председатель Президентства  Боснии  (руководящего органа  страны,  состоящего из трех человек,  сменяющих друг друга на посту председателя на ротационной основе), серб Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову  позолоченную икону когда тот посетил Боснию 14 декабря.

Считается,  что  икона, возраст которой, как утверждают,  около  300 лет,  имеет  происхождение  из  восточной  Украины, где поддерживаемые Россией повстанцы сражались с украинскими войсками в течение шестилетнего конфликта. Десятки сербов сражались в  этом  конфликте  на стороне  пророссийских  повстанцев.

Посольство Украины в Сараево запросило информацию о том, как лидер боснийских сербов  стал  обладателем этой иконы, отметив, что непредоставление информации будет означать, что Босния поддерживает «агрессивную политику и военные действия» России на востоке Украины.

В субботу министерство иностранных дел России заявило, что вернет икону боснийским сербам для международного полицейского расследования ее происхождения.

После более чем недельного молчания,  офис Додика заявил, что икона не была украдена и что она не является «культурным наследием или национальным достоянием». В заявлении  говорилось, что это «освященная церковью икона», которую обычные православные верующие хранят в своих домах.

В заявлении не было  сказано о  том, как Додик стал обладателем  предмета религиозного  культа… или как он попал  в Боснию. Вместо этого он осудил конкурирующих боснийских политиков и СМИ в распространении лжи с целью нанести ущерб сербско-российским отношениям.

«Отвратительная ложь не может повредить братским связям между двумя православными народами», - говорится в заявлении.

Во  вторник стало  известно,  что  Додик, убежденный пророссийский политик, также  получил  положительный результат теста  на коронавирус.

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