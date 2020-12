архив



дата публикации 24.12.20 01:32 скаут: Игорь Львович Украина Русскоязычные СМИ Украины Скандал: Университет внутренних дел проверяет танцы студенток под песню российской шансон-группы «Воровайки» (ВИДЕО) 22.12.2020 Харьковский университет внутренних дел, где учатся будущие полицейские и следователи, обещает проверить танцы курсанток под песню российской шансон-группы "Воровайки". В сети TikTok появилось видео, на котором пять курсанток в форме Харьковского национального университета внутренних дел танцуют под песню «Наколочки» группы «Воровайки», информирует enovosty.com/news. В частности, на видео играет такой фрагмент композиции: «Я хорошая такая маменькина деточка, Просто вся в татуировках милая студенточка. Наколочки-наколочки, гоп-татуировочки. Вместо рыжих цацок носят девочки воровочки». Сама же песня о том, как девушек с криминальными татуировками («мурок-вороваек») хотят отправить в тюрьму для несовершеннолетних. Видео вызвало резонанс в соцсетях — ролик на YouTube за день набрал более 130 тыс. просмотров. В конце концов на ситуацию отреагировало и руководство университета для будущих правоохранителей. «В социальных сетях появилось видео, на котором девушки в форме курсантов, вероятно полицейского вуза, танцуют под музыкальное сопровождение русского шансона. Из-за указанного факта назначено служебное расследование», — говорится в сообщении университета. https://youtu.be/DcvgZQU7fsE

"В Евросоюзе нас бы считали террористами". Что пишут в США об украинских ультраправых Среда, 23/12/2020 Виктория Венк, Страна Американский авторитетный журнал Harper's Magazine (один из старейших в США), выпустил большой материал о деятельности ультраправых в Украине. Главным образом он касается "Азова" и "Нацкорпуса", но затрагиваются и более мелкие организации, вроде С14. Главный вывод, который делает издание - ультраправые экстремисты в Украине имеют четко нацистскую направленность. При этом никакой значимой поддержки от населения на выборах не получают - зато их финансирует государство, оно же закрывает глаза на их действия и преступления. На фоне общей нищеты в Украине, разгул ультраправых в том числе сдерживает ценности свободы и демократии в Украине, предполагает Harper's Magazine. И заявляет, что Украина стала единственным государством Европы, где радикальные движения поддерживаются официально. В то же время издание несколько раз акцентирует, что без такой поддержки никакого веса в обществе ультраправые бы не имели. Сами же опрошенные журналом радикалы признают, что в Евросоюзе их собратьев признают практически террористами. Сделали обзор материала Harper's Magazine об ультраправых в Украине. Фашизм и гвардия олигархов Начинается материал со встречи автора материала - британского журналиста Ариса Руссиноса - и Андрея Билецкого, главы "Азова" и "Нацкорпуса". Журналист подошел к экс-нардепу на одном из уличных митингов и напомнил ему об условленном еще заранее интервью. "О чем ты хочешь меня спросить? - поинтересовался Билецкий. - О фашизме?" "Да", - ответил я. Некоторое время он смотрел на меня холодно, а затем рассмеялся. "Конечно, конечно, - сказал он, - мне нечего скрывать", - передает суть диалога автор материала. Правда, на следующий день представители главы "Нацкорпуса" перезвонили и отменили интервью. Далее идет более расфокусированный взгляд на Украину и место ультраправых в ней. Украину автор материала называет "беднейшей страной Европы", которая ближе остальных к статусу "несостоявшегося государства" (failing state). "Возле станций киевского метро пожилые женщины в платках и потрепанные ветераны войны просят мелочь, при этом улицы заполнены роскошными магазинами, а мелкие гангстеры, не опасаясь штрафов, ездят на красный свет в черных внедорожниках", - описывает столичную реальность Руссинос. "Миллионы эмигрировали в Польшу или Россию на заработки. Столица временами создает жуткое ощущение постмодернистского Веймара, где звезды инстаграма зависают в кафе, оформленных в хипстерском стиле, напротив рекламных щитов, украшенных лицами украинских мучеников в войне против России", - добавляет красок журналист. Но главное, по его мнению, отличие Украины от либеральных демократий Европы - это разгул вооруженных ультраправых организаций. "Аналитики и простые украинцы считают их тайно финансируемыми частными армиями олигархов", - пишет издание. "Они сражались в окопах под Донецком, а теперь патрулируют улицы, обеспечивая особое видение порядка с благословения перегруженных и недофинансированных отделений милиции", - пишет Арис Руссинос. При этом журналист отмечает непопулярность ультраправых идей среди украинцев. И удивляется, почему тогда тот же "Нацкорпус" и "Азов" так скооперированы с властью. "Они набрали около 1% голосов (на местных выборах 2020 - Ред.), что противоречит их растущему присутствию как на улицах, так и в госорганах", - говорится в статье. Издание делит украинских ультраправых на христианскую часть, нео-язычников и откровенных фашистов. При этом отмечается, что многие организации информационно поддерживают друг друга и являются одним националистическим крылом. Часть структур фактически подчиняются, к примеру, "Азову" и делают за него грязную работу в качестве подставных организаций. Погромы и С14 Полную безнаказанность за погромы автор статьи отмечает и у С14. С ее лидером, Евгением Карасем, журналист встретился у него в офисе близ метро "Арсенальная". Карась заявил, что его организация в свое время "отстояла Киев" и раскритиковал полицию, заявляя, что копы убивают одиноких стариков, прячут их тела, а квартиры забирают себе. Журналист отмечает, что доказательств глава С14 не привел. В ответ на вопрос, почему националисты сожгли ромский табор на Лысой горе, Карась заявил, что цыгане сожгли сами себя, а "активисты" только сфотографировали пожарище. "Он настаивал на том, что роль C14 была чем-то похожа на роль Бэтмена в Готэм-сити: справедливость для отчаявшихся, брошенных людей", - передает самоидентификацию Карася журналист. Правда, как выяснилось, "бэтмену" помогает полиция. Карась заявил, что его людей, которые громят "наливайки" или ловят наркодилеров, на цель наводят полицейские. После чего ультраправые задерживают нарушителей. Отметим, что ранее глава С14 точно так же говорил, что получает информацию от СБУ. Правда, в беседе с журналистом Harper's Magazine Карась свою связь с "конторой" отрицал. При этом издание упомянуло, что организация Карася получает деньги от Минветеранов и министерства молодежи и спорта. "Харперс" отмечает, что руководитель С14 критикует "Азов" и говорит, что тот служит министру внутренних дел Арсену Авакову. Руны СС и свастика от "Азова" Журналист побывал на одной из тренировочных баз "Нацкорпуса" в Киеве - на переулке Шевченко, в двух шагах от Майдана. Это так называемый "Козачий дом", который националисты захватили еще во время Евромайдана, а теперь арендуют у Минобороны: здесь раньше было здание для военных. Здесь расположен бесплатный тренажерный зал для новобранцев, а также офисы, лекционные залы и киноклуб. Везде буклеты - в частности, детских лагерей "Азова", на которые дает деньги Минкульт. То есть украинское государство финансирует все "крылья" ультраправого спектра. Издание поговорило с правой рукой Билецкого в Киеве - Игорем Михайленко, который возглавлял "Нацдружины" и курирует одну из новых организаций "Нацкорпуса" - Центурию. Журналист отмечает, что многие "азовцы" носят неонацисткие татуировки. "Официальный логотип Азова сочетает в себе руну дивизии СС "Рейх" и символ Черного Солнца, который впервые использовал командующий СС Генрих Гиммлер в замке Вевельсбург в Германии", - напоминает "Харперс". "Многие символы украинского национализма и борьбы за независимость против Советского Союза неразрывно связаны с теми, кто сотрудничал с вторгшимися нацистскими силами против Сталина", - пишет Арис Руссинос. И заявляет, что у "Азова" присутствует та же двусмысленность. "Хотя Азов формально не поддерживает национал-социализм, его члены, как известно, татуируют себя нацистскими символами и вывешивают флаг со свастикой над своими укреплениями на востоке. Это либо подлинная демонстрация идеологической лояльности, либо попыткой троллить своих русских врагов. Или и то, и другое", - считает журналист. Михайленко рассказал ему, что определенного рода деятельности возглавляемая им группа не имеет, но регулярно помогает полиции на добровольной основе. При этом издание приводит и противоположную точку зрения. "Правозащитные группы утверждают, что публичное присутствие "Нацдружин" специально направлено на то, чтобы препятствовать либеральным протестам и запугивать гражданское общество", - говорится в статье. Но куда интереснее заметки из офиса "Азова". "На стенах висят плакаты с изображениями интеллектуальных героев эзотерического фашизма и консервативной революции Германии между двумя мировыми войнами: Юкио Мисима (здесь неточность: Мисима это известный японский писатель правых взглядов, который начал свою литературную деятельность уже после окончания Второй мировой войны - Ред.), Карла Шмитта, Эрнста Юнгера, Освальда Шпенглера, Юлиуса Эволы", - пишет журналист. Он также говорит, что лекции в "Доме козака" читают правые идеологи со всего мира. Представитель "Азова" в международном правом движении Елена Семеняка тоже пообщалась с журналистом. Он напомнил о ее фотографии со свастикой и нацистским приветствием. "Семеняка обрисовала видение Украины в центре Междуморья, политического союза консерваторов из стран Центральной Европы. Цель - защищать свой суверенитет и этнокультурные ценности в условиях растущего влияния сверхдержав, таких как Россия, а также растущего Запада и развития агрессивных тенденций глобализации", - передает суть "лекции" журналист. Он говорит, что такие же ультраправые есть и в разных странах западной Европы, но нигде они не поддерживаются вооруженными группами и государством. Также, напоминает издание, правые в Евросоюзе поддерживают Россию Владимира Путина, поэтому "Азов" не может найти с ними общий язык. Таким образом "Азов" влиятелен только в Украине, где пользуется поддержкой государства. При этом Семеняка не согласна, что движение революционное. Но предупредила, что революции не избежать, "если президент страны Владимир Зеленский станет марионеткой Кремля". "Джихадисты" из Ужгорода Финальный этап исследования ультраправой Украины - это Ужгород, где базируется организация "Карпатская сечь" "Когда я приехал, рушащиеся стены и эстакады города были покрыты изображениями автоматов Калашникова, кельтского креста, эмблемы белого национализма. И надписи "Karpatska Sich Heil Hitler"", - рисует журналист проявления правого радикализма в городе. Пропаганда "Карпатской сечи" в интернете напомнила Руссиносу рекламу джихадистов для вербовки на войну в Сирии. "Люди в лыжных масках и обещают обучить использованию штурмового оружия в горах. Это больше напоминает картинки из управляемой джихадистами северной Сирии, чем что-то из Европы". "В Ужгороде "Карпатская Сечь" только что закончила проводить конференцию для крайне правых организаций со всей Восточной и Центральной Европы. Она проходила в средневековом замке, расположенном на скалистом утесе с видом на город. Теперь группы готовились к маршу по улицам. Неонацистские и фашистские группы из Польши, Сербии, Венгрии, Финляндии, России - все были представлены, на их знаменах были изображены орлы и скрещенные мечи. Активисты в масках держали плакат с надписью "Европа для нас или ни для кого". Я наблюдал за происходящим со стоянки грязной гостиницы на главной площади города вместе с горсткой сотрудников милиции и местных представителей "Азова", - пишет Руссинос. На вопрос к местным активистам, не боятся ли они антифашистов, ему ответили, что "другой стороны нет" и "некому сопротивляться". "Здесь, в карпатском регионе, у нас много проблем с венграми, цыганами, со студентами из Индии и Пакистана", - рассказали журналисту националисты и добавили, что регулярно проходят ножевые схватки с указанными этническими группами. Местный "азовец" Михаил Дидыч поговорил с журналистом и объяснил ему, почему в Западной Европе такие организации не имеют силы. "Движения в Европе остановились в развитии, потому что там их называют почти террористическими". В Украине же, по мнению Дидыча, власть боится ультраправых, потому что помнит о том, что они сделали на Майдане в 2014 году. Митинг в Ужгороде закончился для Руссиноса неожиданно: к нему подошли два крепких парня и заявили, чтобы он уносил ноги. И тогда первым же поездом журналист вернулся в Киев.

Британцы отреагировали, услышав как «Новичок» наносили на единственно чистое белье Навального By Echo On Дек 23, 2020 Читать о том, как предполагаемые «отравители» российского оппозиционера выбирали в его комнате единственно чистые трусы – это как читать какой-то роман, в котором его автор предлагает читателям расслабиться и посмеяться. Все происходящее с Навальным действительно напоминает какой-то детектив, в котором есть всемирное зло, причем, оно довольно глупое и есть некий спаситель мира, за которым постоянно кто-то охотится и пытается убить. Британцы, читая как российский шпион признался Навальному в том, как именно его травили, улыбку тоже не сдерживали. А ведь это британцы, ярые критики Путина и России. Но даже им новая порция расследования в деле российского оппозиционера показалась очень забавной, хотя и логичной. А что – потрогал трусы, потрогал бутылку и все связалось воедино. Стало наконец-то понятно, каким образом яд с нижнего белья попал на бутылку и почему его концентрация на ней оказалась не опасной для окружающих. Вот так теперь поддерживают Навального И хотя журналисты The Times не смеются, а утверждают, что видео разговора Кудрявцева и Навального оказалось самым популярным за эти дни, у британцев свое мнение. «Просто сюжет какого-то романа!» «Вот в чем дело: оппозиция , видимо, Путина не боится, а просто считает его глупцом» «Мистер Навальный – отважный мужчина» Некоторые британцы задаются вопросами. Разве у Навального одна пара трусов? Или, может, отравили их все? И почему Навальный не заметил, что что-то было нанесено на его трусы. Есть и еще вопросы у британцев. Что будет со шпионом, который вот так просто рассказал о том, как наносили яд на трусы Навального. «Навальный расколол шпиона, и тот признался, что отравил ему трусы? Это лихо!» А, может, Кудрявцев знал, что ему звонит Навальный и просто тому подыграл и теперь вот весь мир обсуждает трусы Навального? Кто-то отметил, что этот «отравитель» Кудрявцев больше похож на туповатого киллера, причем, из второсортного шпионского фильма. Путин в данном случае, фигура поинтереснее. «Все ясно. Путин — персонаж сериала «Симпсоны» — Нельсон Манц, который ничего не понимает и не видит дальше своего носа» Ну и вывод из всего этого: яд у русских плохой. Не взял он Навального. Целую кучу покушений Кремль за последние несколько лет запорол. А еще: «Теперь трусы Навального станут всемирно известной туристической достопримечательностью. статью прочитали: 54 человек Комментарии