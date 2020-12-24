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дата публикации 24.12.20 01:57
скаут: Игорь Львович;
   
 

Почему Путин завидует Израилю

Подзаголовок от скаута:  

 "Хуцпа  Vulgaris  или  Как  “Победобесие” мешает евреям  быть  “Главной жертвой  фашизма”

Игорь Яковенко  23.12.2020

AP Photo/Ivan Sekretarev

Эллочка Щукина соревновалась с дочерью американского миллионера Вандербильда. Никита Сергеевич Хрущев пытался догнать и перегнать Америку по мясу, молоку и маслу. А Владимир Владимирович Путин, будучи премьер-министром России, грозился догнать Португалию по уровню ВВП на душу населения.

Шли годы. Точнее, десятилетия. Путин уже давно не премьер, а президент-самодержец. Португалия по-прежнему недосягаема, но это уже неважно. Потому что у Путина и его обслуги теперь другие ориентиры. Не материальные, а сугубо «духовные». И главный конкурент тут не «бездуховные» гиганты – Европа с Америкой, а еле различимый на глобусе Израиль.

В конце ноября 2020 года в Москве состоялся международный форум «Уроки Нюрнберга», на котором одной из главных идей было требование председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина закрепить факт геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. «Одной из политических, правовых и нравственных задач нашего форума является консолидация усилий в выработке единых позиций признания и сегодняшнего закрепления факта геноцида советского народа», – объявил Бастрыкин.

Ранее похожую идею высказал генеральный прокурор России Игорь Краснов. Он заявлял о необходимости законодательного закрепления «геноцида народов Советского Союза». Поскольку народов в СССР, судя по переписи населения 1939 года, было более сотни, а факт геноцида каждого народа, видимо, нужно будет доказывать отдельно, генеральная прокуратура получит новый фронт работы, под который, несомненно, потребуются новые штаты и финансирование.

Налицо соревнование двух российских ведомств, генпрокуратуры и следственного комитета, в том, кто будет главным защитником странной субстанции, закрепленной в новой Конституции РФ под названием «историческая память». Заместитель Бастрыкина Александр Федоров на том же форуме «Уроки Нюрнберга», перетягивая на себя одеяло «исторической памяти», предложил провести «Нюрнберг-2» специально для расследования и осуждения организаторов геноцида советского народа.

Резолюция Генассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года определяет геноцид как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую. Очевидно, что гибель, даже массовая, граждан какого-либо государства, в том числе мирных граждан, это – военное преступление, но не геноцид.

Во время войны эта разница была очевидна для всех: и для Праведников народов мира, которые спасали евреев, и для антисемитов, которые их выдавали гитлеровцам. Но сегодняшние антисемиты испытывают противоестественные чувства ревности и зависти к еврейскому народу, странным образом полагая, что выделение Холокоста в отдельное явление «принижает» страдания других народов. Это продолжение советской традиции государственного антисемитизма и скрытого отрицания Холокоста: согласно советской версии, нацисты и их пособники убивали евреев не за то, что они были евреями, а за то, что они были советскими гражданами.

В постсоветское время появилось понятие «Русский Холокост», который антисемиты стали противопоставлять Катастрофе еврейского народа. Например, историк Олег Платонов, директор «Института русской цивилизации», продвигал идеи «Русского Холокоста» и «Казачьего Холокоста», которые, по его мнению, были организованы евреями.

В нулевые и десятые годы прямое отрицание Холокоста стало уделом совсем уже маргинальных политиков и публицистов. Но идея «Русского Холокоста» как «геноцида русского народа» оказалась востребована, в том числе и людьми, которых сложно заподозрить в антисемитизме. Бывший мэр Москвы, один из лидеров демократического движения конца 80-х – начала 90-х годов Гавриил Попов опубликовал в «Независимой газете» статью под названием «Русский Холокост», в которой пишет:

«Я думаю, что был и русский Холокост. Его организовали советское государство и руководившая им партия коммунистов. Для приведения народа в режим непрерывно уменьшающейся численности вовсе не обязательно сжигать его в печах. Можно сжигать на стройках коммунизма. В битвах с империалистическими агрессорами. В процессе коллективизации. Жизнью в колхозах, барачных поселках на окраинах городов, в коммунальных квартирах». Конец цитаты

То есть легкость необыкновенная в употреблении таких тяжело нагруженных слов, как «геноцид», а тем более «Холокост», оказалась присуща не только «патриотической» части общественности, но и демократической, либеральной ее части.

Это было использовано при формировании и кристаллизации государственной мифологии, ядром которой стал миф и ритуал «победобесия». В неотъемлемую часть этого мифа превратилась постоянно растущая цифра жертв Советского Союза во Второй мировой войне. Вот как выглядит этот рост:

Сталин в 1946 году назвал цифру «около 7 миллионов»,

Хрущев в 1961 году – 20 миллионов,

Брежнев в 1965 году – более 20 миллионов,

Ельцин в 1995 году – 26,6 миллионов.

14 февраля 2017 года в стенах Госдумы прошли парламентские слушания под названием «Патриотическое воспитание граждан России: "Бессмертный полк"».

В их рамках депутат от «Единой России» Николай Земцов представил доклад, в котором объявил, что потери СССР в Великой Отечественной войне были выше, чем принято считать, и составили 42 миллиона человек.

Если в первые послевоенные десятилетия цифры потерь приуменьшали, в первые постсоветские годы старались оценивать объективно, то в путинской России число жертв стало предметом гордости.

Холокост стал мешать культу «победобесия», поскольку не позволял считать русских главной жертвой фашизма. А поскольку отрицать Холокост в XXI веке на государственном уровне неприлично, то в противовес Катастрофе европейского еврейства был выдвинут «геноцид» советского народа и «Русский Холокост».

В государственной мифологии путинизма Россия – это осажденная крепость, которую испокон веков все пытаются завоевать, а русские – народ-победитель, который все время сокрушает своих врагов

История России показывает, что это, мягко говоря, не совсем так. И в то же время в мире есть страна, народ которой воплотил основные параметры этого путинского мифа в реальность. Израиль с момента своего возникновения живет во враждебном окружении государств, некоторые из которых официально ставят цель его уничтожения. Израиль успешно противостоит этим угрозам. В массовом сознании израильтян некоторые мифологемы путинизма присутствуют не как миф, а как отражение реальности. Об этом свидетельствуют данные «Индекса национальной безопасности» – исследования, которое проводится израильским Институтом исследований в сфере национальной безопасности (INSS) при Тель-Авивском университете, результаты которого были недавно опубликованы в «Деталях».  Процитирую:

«В головах израильтян доминирует представление о еврейском народе, как об уникальном и живущем на осадном положении. Утверждение «Евреи – избранный народ» поддерживают 60,2 процента респондентов; каждый второй (49 процентов) убежден, что «весь мир против нас». «Мы можем полагаться только на себя» – заявляют 82 процента участников исследования… «Государство Израиль – это вилла в джунглях», согласились 66 процентов опрошенных»

Путинская Россия в образе «осажденной крепости» и Израиль как «вилла в джунглях» очень похожи, с той лишь разницей, что в России это – миф, а в Израиле – реальность. Путину необходима мифологема «осажденной крепости» для сохранения своего режима, поэтому он и его обслуга очень стараются «догнать и перегнать» Израиль в странном и чудовищно безнравственном «соревновании» за право называться самым пострадавшим от рук нацистов народом. Причем, как и в случае с Эллочкой-людоедкой, так и в случае с Хрущевым и Путиным-премьером, другая сторона не принимала участия в этом соревновании. Ни Вандербильдиха, ни США, ни Португалия никак не ответили на вызовы из России. Израиль, скорее всего, тоже не подозревает, что путинская Россия с ним соревнуется.

Игорь Яковенко, «Детали».

На фото: реконструкция боев Второй мировой войны в России.˜

AP Photo/Ivan Sekretarev



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