опубликовано редакцией на Переводике 24.12.20 21:05

"Putin Has Called America’s Bluff. It’s Time to Call His" США - 21 декабря 2020 г. Путин берет Америку “на понт”. Пора разоблачить его блеф 21 DEC 2020 Charles McEnany Определение безумия - «повторять одно и то же [действие] снова и снова, но ожидать при этом разных результатов» стало уже клише. Но подчас существование клише имеет под собой вполне серьёзные основания. Ставшим на прошлой неделе известным массовым вторжением России в компьютерные системы США, Кремль снова взял Америку “на понт”. Путин не верит, что США поднимут для России цену за ее проступки; в этом смысле он прав. Нынешний план действий Запада по реагированию на российскую агрессию оказался неэффективным. После того как Россия аннексировала Крым в 2014 году, цикл стал предсказуемым; Кремль агрессивен, Запад вводит новые санкции против России, и Кремль снова агрессивен. США всегда играют реактивную роль, позволяя значительно более слабой России диктовать параметры отношений. У США есть шанс изменить этот сценарий, используя уязвимые места Путина, нацелившись, в частности, на его коррупцию и атакуя скрытые российские деньги на рынках США. Соединенные Штаты сами отчасти виноваты в агрессивности Путина, потому что они не сумели ничего противопоставить ему. Описание Кеннаном действий Советов как «потока жидкости, который постоянно движется, куда бы ему ни было позволено двигаться…» хорошо применимо к сегодняшней России. Путин - прагматик, который будет двигаться вперед - как вода - пока не встретит противодействия. Тем не менее, до сих пор США недостаточно наказывали Путина, предпочитая отвечать санкциями всякий раз, когда он в очередной раз “переступает черту”, несмотря на то, что [ранее наложенные] санкции не оказали сдерживающего эффекта. Это бессилие только подливает масла в огонь политической войны Кремля против Соединенных Штатов. Однако, несмотря на всю браваду Путина, агрессия Кремля - ​​это не признак силы, а все большего страха режима. Рейтинги одобрения Путина достигли рекордно низкого уровня в 59% (высокий для западных стран, но низкий для Путина). Коронавирус разрушил и без того стагнирующую нефтяную экономику России. Сотни антикремлевских демонстрантов месяцами митингуют в дальневосточном городе Хабаровск. В ближнем зарубежье Путин также не видит для себя ничего утешительного - сотни тысяч белорусов вышли на улицы и потребовали отставки Александра Лукашенко, который правит уже 26 лет (кстати, сам Путин правит 20 лет). Нужно ли, в таком случае, удивляться тому, что Путин попытался консолидировать власть посредством конституционных изменений, которые позволили бы ему оставаться президентом до 2036 года, или посредством попытки убийства лидера оппозиции Алексея Навального? Близость Дональда Трампа к Путину исключает любые значимые эффективные шаги (Sputnik) Несмотря на общепринятые западные представления о Путине как о стратеге, Путин не всемогущ. Политика США должна больше ориентироваться на уязвимые места Путина, а именно - на его страх перед внутренней нестабильностью и его желание ублажить экономическую элиту России. В то время как Кремль вовсю использует социально-политическую напряженность в США, Вашингтон бессилен в своих попытках атаковать Путина. Эта слабость позволила Кремлю, несмотря на огромные военные, экономические и технологические преимущества США, взять инициативу в конфликте с США в свои руки. Официальные лица США должны разоблачать коррупцию Путина. Путин опасается влияния этих разоблачений, о чем свидетельствует неписаное правило, согласно которому российские журналисты держатся подальше от его частной жизни. Но, несмотря на опасность, некоторые российские журналисты продолжают освещать эти вопросы. Например, недавнее расследование выяснило, что бывший зять Путина Кирилл Шамалов получил на, примерно, 380 миллионов долларов акций в российской нефтехимической компании всего за 100 миллионов долларов. Эти сообщения оказывают психологическое воздействие на чувство безопасности Путина, поскольку их влияние на российскую общественность трудно предсказать. Приходящая администрация Байдена должна предпринять согласованные усилия, особенно в социальных сетях, для освещения этих расследований. Важно то, что Байден должен прямо сказать Путину, что эти усилия прекратятся, если он перестанет вести информационную войну против Соединенных Штатов. Вашингтон также должен энергично взяться за скрытые российские деньги. Состоятельные россияне, многие из которых заработали миллиарды благодаря своим тесным связям с Путиным, используют anonymous ownership (анонимное владение) - право корпораций, созданных в Соединенных Штатах, не раскрывать своих реальных владельцев. Таким образом, нынешние санкции в отношении ближайших соратников Путина оказались неэффективными, поскольку правительство США обнаружило лишь небольшой процент их активов. К счастью, в этом месяце Конгресс принял Закон о корпоративной прозрачности как часть законопроекта о защите, который, если будет подписан, положит конец анонимному владению в Соединенных Штатах. Этот акт стал бы решительным шагом в отношении тех, кто наиболее близок к Путину, тех кому он либо лоялен, либо нуждается в их поддержке, чтобы оставаться у власти. Путин часто заботится о финансовом благополучии своих ближайших друзей. Он также может стать более осторожным в том, чтобы вызвать гнев Соединенных Штатов, если санкции будут нацелены на влиятельных олигархов, которые не готовы участвовать в политике в обмен на финансовое благополучие. Некоторые опасаются, что принятие более агрессивных мер может помешать сотрудничеству между Россией и США по таким важным вопросам, как контроль над ядерными вооружениями. Они не понимают, что стратегия Путина является оппортунистической и прагматичной, а не идеологической. Там, где есть общие интересы, Путин вряд ли откажется от сотрудничества, даже если двусторонние отношения испортились. Например, Кремль был готов отделить политическую напряженность в отношениях с Германией от своих экономических интересов по строительству газопровода «Северный поток-2». Точно так же, несмотря на очень напряженные отношения между США и Россией, Путин по-прежнему желает продлить новый договор СНВ, поскольку он помогает предотвратить гонку вооружений, которую Россия не может себе позволить. Конечно, всегда есть опасность более агрессивного ответа. Однако именно это, излишне осторожная стратегия США и является одной из главных причин того что агрессивность Путина не ослабевает Асимметричная агрессия России требует асимметричных ответов. Соединенные Штаты могут либо продолжать сражаться в оборонительной позиции, либо мобилизовать свои силы, чтобы поднять цену этой войны для России. Разоблачая коррупцию Путина и ставя своей целью деньги российской элиты, Соединенные Штаты могут разрушить расчеты Кремля. Вместо того чтобы относиться к Путину как к стратегическому гроссмейстеру, тайно дергающему за ниточки в Соединенных Штатах, Вашингтон может изменить сценарий. Вместо того, чтобы позволять Путину взять Америку “на понт”, пора разоблачить его блеф. статью прочитали: 55 человек Комментарии