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дата публикации 25.12.20 06:04
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Морской ангел

KEVIN REOME  THU DEC 24, 2020

 

YouTube

Называть  это  создание  с яркими полупрозрачными крыльями и грациозными движениями   плавающим морским слизнем (брюхоногим моллюском) или Gymnosomata -  кажется  абсолютно неправильным. И  даже  дьявольские  рожки  на маленькой головке  не  мешают  называть  его   «морским ангелом».

Но они ловят свою жертву, “стреляя”  щупальцами из “лица”, а затем вырывают добычу из ее панциря, проглатывая ее целиком. Разве это  создание  не заслуживает более зловещего названия? Нет. Его  называют «Ангел» из-за упомянутых выше симпатичных радужных крыльев, которые  природа создала для ледяных русских морей.

https://youtu.be/Z7aV3Q-bA5M


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