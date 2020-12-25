Морской ангел

KEVIN REOME THU DEC 24, 2020

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Называть это создание с яркими полупрозрачными крыльями и грациозными движениями плавающим морским слизнем (брюхоногим моллюском) или Gymnosomata - кажется абсолютно неправильным. И даже дьявольские рожки на маленькой головке не мешают называть его «морским ангелом».

Но они ловят свою жертву, “стреляя” щупальцами из “лица”, а затем вырывают добычу из ее панциря, проглатывая ее целиком. Разве это создание не заслуживает более зловещего названия? Нет. Его называют «Ангел» из-за упомянутых выше симпатичных радужных крыльев, которые природа создала для ледяных русских морей.

https://youtu.be/Z7aV3Q-bA5M

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