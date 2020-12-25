О Логике 2

Схемка эта – только лишь набросок и ни в коем случае не может быть воспринята как нечто законченное. Она отражает лишь общую идею.





Продолжим наши штудии по поводу Логики.Итак постулируем – логика суть есть описание причинно-следственных цепочек.А посему это относится ко всему что есть в нашей вселенной.Ибо наша вселенная реализована очевидным способом: процесс→результат процесса.Т.е. : причина и цепочка последствий неких процессов инициированных причиной.Тут сделаем мини лирическое отступление.Для характеризации протекания процесса было придумано понятие времени.Т.о. время прежде всего – сравнительная характеристика протекания процессов.Вернёмся к общей теме.Итак – логика охватывает собой поле от процессов взаимодействия энергий до взаимодействия абстракций в предполагаемых процессах.Т.е. всё.Отсюда вытекает и ещё один вывод – чем ближе к реальному положению дел мы действуем, тем устойчивее мы получаем результат и тем меньше усилий мы тратим на достижение этого результата сравнительно. Другими словами есть некий минимум усилий/затрат, который нужно приложить для достижения устойчивого результата неких действий.И чем ближе мы подбираемся в своих действиях к этому безусловному минимуму – тем логичнее наши действия, тем устойчивее результат.Теперь к наукам.Поскольку науки суть есть описание действительности, то Логика как дисциплина полностью подпадает под этот критерий.А поскольку она всеохватна, то она является фундаментом для любой науки вообще.Приведу вам схемку которую я набросал в попытке структурировать науки по отношению к общей основе и друг к другу.В этой схемке я как мог постарался не изменять суть понятий и терминов, а структурировать так как они есть на данный момент.

Сразу же скажу тем внимательным, кто углядел «отсутствие» математики.

Математика – прикладной инструмент Логики. И охватывает собой также вообще всё.

Эта прикладная дисциплина позволяет строить матмодели начиная от взаимодействия энергий до поведения разумных существ, обусловленное взаимодействием абстракций в сознании этих существ.

А зачем вообще такая структуризация нужна?

На мой взгляд она необходима, т.к. позволяет чётко и формализовано подходить к наполнению учебных процессов для тех или иных специализаций.

Пример – медик. На фундаменте Логики, Физики вещества(Химии и Биологии) он должен получить специализацию в конкретном направлении медицины.

Другой пример – торговец.

На фундаменте Логики, Философии и Логистики он получает специализацию в конкретном виде торговли.

Ну и т.д.

Т.е. Для любой пусть даже и синтетической специализации, такой, которая лежит на стыке дисциплин, вы получаете достаточно точный «рецепт» наполнения учебного курса. При неизменном фундаменте.

«Щепотку» того, «щепотку» сего, этого «по вкусу»(в зависимости от степени обучения) и вы получаете любого специалиста в любой отрасли деятельности.

Что это даст вообще?

Это даст обучающимся понимание общих закономерностей действия тех или иных законов в приложении к частным случаям определённой специализации. А заодно потребует введение в учебный процесс и основ смежных полей деятельности.

Скажете всё это уже есть?

Есть, но не в той мере в которой должно быть.

И – да: если вы не заметили — тут я предлагаю фундамент поменять.

Небольшое тэкзять изменение структуры могущее обернуться большими последствиями. С повышением качества.





И учёным и инженерам эта самая структуризация должна бы помочь -- чётче очертить круг потребных областей в которых надо бы заказывать у математиков модели.



Превентивно.







Ну и в заключение – тем, кто скажет, что ядерная физика – часть квантовой механики.

Здесь я их разделил по принципу такому: ядерная физика имеет дело с объектами вещественной вселенной. А квантовая дисциплина таких объектов иметь не должна, она работает с энергиями(должна).

Тут скорее ядерная физика – синтетическая дисциплина на стыке физики объектов и физики энергий.

Но это моё мнение, так что – дискутабельно.

Как впрочем и всё что здесь написано.

Так что конструктив приветствуется четырьмями лапами, а вот $R@ч и флуд – жоско пресекаца будут.

Четверг, зима, снег, ковид, двадцать-двадцать.

Не болейте – нарабатывайте антитела, а не антидела!

З.И.Л.

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