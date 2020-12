архив



опубликовано редакцией на Переводике 28.12.20 05:03 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Global Times”,

"Many Chinese young people turn to ‘Selected Works of Mao Zedong’ to find answers" Китай - 28 декабря 2020 г. Многие молодые китайцы, в поисках ответов на волнующие их вопросы, обращаются к «Избранным произведениям Мао Цзэдуна» By Ji Yuqiao Source: Global Times Published: 2020/12/28 Высеченный из камня монумент изображающий покойного китайского лидера Мао Цзэдуна в молодости стоит на Оранжевом острове, или Цзюцзичжоу, в Чанше, провинции Хунань в Центральном Китае. Фото: ЦФП В китайской, Twitter-подобной социальной сети Sina Weibo сформировалась дискуссионная группа, изучающая “Избранные произведения Мао Цзэдуна”. В этой группе пользователи сети выбирают и публикуют понравившиеся им цитаты из книги, чтобы поделиться ими с другими пользователями, многие из которых принадлежат к более молодому поколению - после 1990-х - 2000-х годов рождения. Мысли и взгляды Мао стали популярными среди китайской молодежи. В некоторых публикациях Sina Weibo есть фотографии молодых людей, читающих книгу, а в комментариях под этими сообщениями написано, что они принадлежат к одному поколению. «В книге много частей, и я могу почерпнуть из нее что-то полезное. Почему бы не прочитать ее? Читать книги лучше, чем играть в онлайн-игры», - написал один пользователь сети Cincyhuaer на Sina Weibo. На Sina Weibo была создана группа для совместного чтения книги. Первый пост под хэштегом «Читающие вместе «Избранные произведения Мао Цзэдуна»» был загружен в ноябре. Пользователи сети, которые присоединяются к группе, выбирают те части, которые им нравятся, и загружают оригинальные тексты, а также свои собственные заметки в онлайн, чтобы общаться с другими участниками. Они также записывают, сколько дней подряд они читали книгу, причем многие читали ее в течение 46 дней. «Пока они не являются теми, кто настаивает на ошибках, мы не должны смеяться над ними или даже враждебно относиться к ним только потому, что мы видим их односторонность», - один пользователь сети выбрал эту часть из книги, поскольку он нашел её интеллектуально глубокой и наводящей на размышления. Эта цитата изначально была частью речи Мао на форуме литературы и искусства, который проходил в Яньане, провинция Шэньси на северо-западе Китая, в 1942 году. 26-летняя читательница по фамилии Ван сказала Global Times, что некоторые мысли содержащиеся в книге вдохновляют её. «Несколько уроков в колледже также были посвящены взглядам Мао. Я думаю, что они полезны для решения проблем и сложностей в жизни». 24-серийная телевизионная драма «Великий поход», которая дебютировала в 2001 году, рассказывает о военно-стратегическом отступлении, предпринятом Красной Армией Коммунистической партии Китая, когда она преодолела более 9000 километров, чтобы сохранить свои силы. Выяснилось, что после создания новой группы Sina Weibo рейтинг драмы на платформах обзора СМИ повысился. На Douban, главной китайской платформе обзора СМИ среди молодежи, драма раньше набирала 7,5 балла из 10, но некоторые пользователи сети обнаружили, что согласно отчету guancha.cn., ее оценка поднялась до 8,3 из 10. «Классическая красная драма все больше и больше приветствуется молодой аудиторией», - прокомментировал пользователь сети. В субботу исполнилось 127 лет со дня рождения председателя Мао Цзэдуна. Китайцы воздали дань уважения вождю.



