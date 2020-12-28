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Пост иностранца об огромных заслугах России вызвал полемику в Сети

26 декабря 2020 |Источник: Политический калейдоскоп

Пост иностранца об огромных заслугах России вызвал полемику в Сети

Фото: AP

Гражданин Финляндии Veikko Korhonen из города Oulu разместил на страничке в Facebook оригинальный пост, подсчитав, сколько стран в разное время обрели собственную государственность, благодаря «агрессивной» России. Таких стран набралось несколько десятков.

Публикацию Veikko Korhonen активно обсуждают в Сети. В специализированной группе «Военное дело» пользователи удивляются смелости гражданина соседней страны: «Неожиданный пост финского гражданина! Ребята! А ведь он утёр нос многим нынешним псевдоисторикам и псевдополитикам! Во даёт парень!»

Пиводим его пост полностью

В западных учебниках истории, всё, что относилось к русскому, как правило поливалось тотальной грязью, совместная российско-финская история выдавалась за сплошной кошмар, а тлетворное влияние настоящего, постоянно поддерживалось рассказами об агрессивности и военной вражде ближайшего соседа.

К счастью, у Вейко Корхоненна была очень мудрая и образованная бабушка, и потому он с малых лет прекрасно знал о верном ходе нашей совместной истории. И вот однажды, устав от постоянных споров с анти — российски настроенными соотечественниками, он написал на своей странице в Faсebook, небольшую статью, и всякий раз когда встречал очередного русофоба, просто давал на нее, свою прямую ссылку.

Вы спрашиваете о результатах «агрессий» России? Они таковы: половина Европы и часть Азии получили свою государственность из рук именно этого государства.

Давайте вспомним кто именно:

  • Финляндия в 1802 и 1918 гг.. (До 1802 г. никогда не имела собственного государства).

  • Латвия в 1918 г. (до 1918 г. никогда не имела собственного государства).

  • Эстония в 1918 г. (до 1918 г. никогда не имела собственного государства).

  • Литва восстановила государственность в 1918 г. также благодаря России.

  • Польша восстанавливала государство с помощью России дважды, в 1918 и 1944 гг. То что называют на Западе «раздел Польши между СССР и Германией» — это лишь это возврат территорий Западной Украины и Белоруссии по линии Керзона, зафиксированный по результатам Первой Мировой Войны.

  • Румыния родилась в результате русско-турецких войн, а суверенной стала по воле России в 1877–1878 гг.

  • Молдавия как государство родилась внутри СССР.

  • Болгария освобождена от гнета Османской империи и восстановила свою независимость в результате победы русского оружия в русско-турецкой войне 1877-1878 гг., которая и имела это своей целью. В качестве благодарности государство Болгария в двух мировых войнах участвовала в составе антирусских коалиций. Сейчас Болгария – член НАТО, и на ее территории размещены базы США. После 1945 года на ее территории не было ни одного русского солдата…

  • Сербия как суверенное государство родилась тоже в результате этой войны.

  • Азербайджан как государство оформился впервые только в составе СССР.

  • Армения сохранилась физически и возродилась как государство только в составе СССР.

  • Грузия сохранилась физически и возродилась как государство благодаря Российской империи

  • Туркмения никогда не имела государственности и сформировала ее только в составе СССР.

  • Киргизия никогда не имела государственности и сформировала ее только в составе СССР.

  • Казахстан никогда не имел государственности и сформировал ее только в составе СССР.

  • Монголия никогда не имела государственности и сформировала ее только с помощью СССР.

  • Белоруссия и Украина также впервые обрели государственность как следствие Великой Октябрьской революции в составе республик СССР. И лишь в 1991 году (также от России) получили свою полную независимость.

Также стоит учитывать роль России-СССР в рождении и становлении таких государств как КНР, Вьетнам, КНДР, Индия, Греция (была отбита у турок Россией в далёком 1821 году), Алжира, Кубы, Израиля, Анголы, Мозамбика и т. д…

Вот такая странная «агрессия» исторически проявлялась со стороны русских!

При значимом вкладе этой страны даже Швейцария добилась независимости от Франции. А точнее это было сделано благодаря Суворову (217 лет назад) и с тех пор Швейцария ни разу (!) не воевала;

Также имело место:

  • Освобождение Австрии от Третьего рейха 1945 г;

  • Освобождение Чехословакии от Третьего рейха 1945 г.;

  • Позиция Екатерины II в 1780 г. с созданием Лиги вооруженного нейтралитета и фактическая поддержка Северо-американских Соединённых штатов в борьбе за их независимость от Британии.

  • дважды за последние 2 века подаренная Россией независимость большинству европейских государств после уничтожения ею Гитлера и Наполеона;

  • Позиция Сталина в переговорах с США и Англией давшая Германии возможность сохранить государственность после поражения в 1945 г.;

  • Позиция Горбачева позволившая без лишних проблем в 1990 г. повторно объединить обе Германии;

  • Помощь СССР Египту, после которой тот смог выстоять и закрепить свою независимость в войне с Израилем, Британией и Францией в 1956-57 г.

  • Вмешательство СССР в 1967 г. остановившее войну Израиля и Египта (фактически спасшее арабов от разгрома в двух войнах в 1967-74 годах).

  • Решающая роль Союза обеспечившая завоевание Анголой своей независимости в 1975г.

И наконец, главное. Именно СССР после победы во Второй мировой войне сыграл ключевую роль в том, чтобы большинство колоний Западной Европы получили свою независимость в запущенном Союзом процессе общемировой деколонизации.

Вся история России говорит о том, что она была последовательна при любой власти и строе в отстаивании принципов независимости и самоопределения наций и народов. Именно она всячески помогала созданию многополярного мира в любую эпоху и во все времена.

К сожалению, очень часто при этом, она жертвовала собственными интересами, и если бы политика России-матушки хоть на долю, была бы аналогична Британской, то сейчас полмира находилось бы в составе Российского Императорского Содружества наций, а русский народ купался бы в роскоши, как шейхи Саудовской Аравии, за счет освобожденных от других колонизаторов государств, стран и их капиталов. Вот почему полмира обязаны России по гроб жизни. И вот почему вы все, так виноваты перед этой великой страной.

Sohu: Россия удивила США нестандартным трюком с микропроцессорами

14 декабря 2020 |Источник: Хорошие новости России

Россия применила нестандартный прием в сфере микроэлектроники, который снизил ее зависимость от иностранных технологий. Таким мнением поделились эксперты из Китая.

С течением времени конкуренция между ведущими мировыми державами становится все более острой и особенно ярко это проявляется в сфере высоких технологий. Обладание уникальными патентами дает огромное влияние и возможность усложнить жизнь оппонентам. На этом фоне крайне любопытно выглядит позиция России, которая, с одной стороны, не добилась большого прогресса в сегменте производства микрочипов, а с другой, эта ситуация ее не сильно тяготит.

«Многие страны боятся отстать от конкурентов в сфере микроэлектроники, но Россию сложно отнести к их числу», — констатировали авторы Sohu.

Китайские аналитики обратили внимание на то, что в современном мире микрочипы применяются практически везде: от мобильных телефонов и бытовых приборов до оружия и научного оборудования. Однако разработка и производство подобных изделий являются крайне сложными процессами, требующими хорошего финансирования и продвинутой производственной и научной базы. Лишь нескольким государствам в мире удалось добиться положительных результатов в этих начинаниях. С точки зрения технологий изготовления микросхем, США сильно опережают всех своих конкурентов, следом за ними идет Южная Корея с ее уникальными разработками.

Sohu: Россия удивила США нестандартным трюком с микропроцессорами

«В то время как многие государства борются за лидерство в сфере разработки микропроцессоров, Россия на их фоне выглядит удивительно спокойной», — отмечают китайские журналисты.

Спокойная реакция России довольно легко объясняется. Золотая эра разработки микросхем пришлась на начало 90-х годов, когда российское государство переживало довольно сложный период в своей истории. В этой связи оно сильно отстало от конкурентов. При этом нужно понимать, что у Москвы все не так уж и плохо. Российские предприятия продолжают создавать сложнейшее оборудование, просто делается это альтернативным путем.

«РФ достигла прогресса в использовании аналоговых схем, которые компенсировали отсутствие уникальных цифровых технологий», — добавили эксперты из КНР.

Аналоговая схемотехника России занимает лидирующие позиции в мире, это стало большой неожиданностью для западных стран, включая США. К примеру, в военной области нет высоких требований к внешнему виду микросхем, но они должны иметь высокую стабильность и хорошо работать даже в агрессивных средах. Именно в этом компоненте российские разработки демонстрируют свой высокий класс. Они крайне функциональны и неприхотливы, хоть и выглядят устаревшими на фоне западных и азиатских продуктов.

«Новаторский трюк России не может не понравиться даже США. Эта методика заслуживает тщательного изучения», — резюмировали обозреватели Sohu.


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