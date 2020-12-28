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Международное радио Китая 2020-12-26

Итоговая спецпрограмма: Регион «Дельта реки Янцзы» глазами очевидцев --- очарование Ханчжоу

Елена Бурля: Я в Китае как дома. Я попала домой.

«Это было счастье! Это было взаимное счастье. Я чуть не плакала. Наконец-то!»

Когда заговорили о возвращении в учебную аудиторию после полугодового перерыва, связанного с эпидемической ситуацией, и она смогла вновь встретиться со своими студентами, Елена волновалась до слез.

Елена Бурля приехала в Китай из Украины, она иностранный специалист – читает лекции для педагогов дошкольного образования Чжэцзянского педагогического университета с 2007 года. 13-летняя жизнь Елены в Китае спокойна и благополучна, а в 2020 году ей вместе с китайскими коллегами пришлось преодолеть все тяготы периода эпидемии. Преподаватель никогда не сомневалась в мощи страны, в которой она живет.

«У меня даже ни на секундочку не возникало сомнений, что Китай не справится».

«Я удивлена, что все начали переживать за нас. За нас не переживайте, здесь все хорошо. Настолько организованы все службы были, так как проводились все мероприятия. Это просто здорово!»

Единственное, чего хотелось Елене --- это работать. Ее студенты --- будущие педагоги в детских садах, а преподавание истории искусств и хореографии зависит от реального присутствия в классе. Как и сама Елена, так и ее студенты, очень хотели прийти в аудиторию и пообщаться лично. Но, с другой стороны, этот, во многом непривычный и сложный период эпидемии, они не упустили. Елена создала множество видео-материалов, которые помогали ей в преподавании. На подготовку видео она потратила уйму времени, ей приходилось редактировать, собирать всю необходимую информацию об истории искусств, чтобы в полном объеме донести до студентов.

«Студенты смогли увидеть, как танцуют в разных основных группах, в разных стилях и жанрах, в разных странах. Как это применять в процессе работы. Мои студенты --- это будущие работники детского сада. Они – преподаватели хореографии и музыки. А как работать с детьми? Все пошло на пользу, мы не упустили возможность».

Елена рассказала, что очень любит свою работу, любит Китай. Она приехала в Ханчжоу по приглашению Чжэцзянского педагогического университета. Сначала хотела осмотреться, недолго пожить вдали от дома и вскоре вернуться на Родину. Но то, что она увидела и почувствовала здесь, вселило в нее уверенность, и укрепило решение остаться в Ханчжоу, чуть позже она перевезла в Китай и дочь. Девочка выучила китайский и английский, а сегодня она уже выросла, вышла замуж и уехала с мужем за границу работать. Елена не чувствует себя одинокой, так как, по ее словам, она здесь как дома, как своя. Коллеги и соседи помогают ей в работе, а также решать какие-то бытовые проблемы. Ее даже пригласили на должность консультанта в балетную школу. Словом, жизнь в Ханчжоу у нее бьет ключом.

Теперь, можно сказать, что, благодаря долгому периоду жизни в Ханчжоу с его лирическим характером и утонченной красотой, Елена очень хорошо стала разбираться в китайской культуре и традициях.

«Я живу в центре, недалеко от озера Сиху. Из окна видно большой канал. Говорят, кто попал в Пекин – влюбился в Пекин. Кто попался в Шанхай – полюбил Шанхай».

«Что мне нравится в Ханчжоу, здесь очень много зелени, водоемов. И здесь очень спокойно. Когда много работаешь, после хочется отдохнуть, уйти от быстрого темпа жизни, хочется просто смотреть на эту воду, горы, побродить по набережной».

«Сочетание приятного климата, горного ландшафта, легкой дымки, особенного воздуха…чувствуется море, особенно по утрам, в мае. Море всегда присутствует».

Что для Елены является символом Ханчжоу? Она так ответила на этот вопрос.

«Я считаю чай Лунцзин символом города Ханчжоу. Я видела, как он растет, как его собирают».

«Я все время везу подарки. Я все время везу чай, меня все время просят привести такой чай. Когда я только приехала, я еще не разбиралась в этом. Сейчас я понимаю, чем отличается чай только что собранный. Мне нравится ездить на чайные плантации, где его собирают и продают. Можно посмотреть, как растет чайный лист и как его сушат».

Благодаря 13-летней жизни в Китае и путешествиям по стране, Алена Бурля своими глазами увидела изменение многих районов страны, в том числе в регионе «Дельта реки Янцзы». Раньше здесь было не так много иностранцев, как сейчас.

«Я приехала сюда, когда здесь было очень мало иностранцев. Китайцы на меня смотрели с удивлением. Было очень много внимания, это было так интересно. Я была как очень популярна, все на меня смотрели, словно я совсем другая. Сейчас, конечно же, я уже своя, на меня не обращают внимания, иногда даже спрашивают дорогу, как пройти куда-то».

«Конечно, я смотрю, как стремительно все развивается в Китае. Железная дорога объединяет, села и за один день можно много увидеть и узнать. Развитие потрясает! Я часто бывала в Шанхае, Сучжоу, Вэньчжоу, Нинбо и других городах».

Елена поделилась, что она тронута тем, как китайцы ценят и любят искусство советской школы, например вокал, фортепианную музыку и особенно балет. С ее точки зрения, по мере бурного экономического развития быстро развивается и сфера искусства. В 2019 г. Елена с детьми из балетной школы была приглашена в провинцию Хайнань на выступление. Это был незабываемый опыт! Она получила восторженные отзывы.

«Пригласили только три труппы из Пекина, Шанхая и Ханчжоу. Очень приятно, что выбрали нас, что мы чем-то удивили. Потому, что я сама часто сижу в жюри, часто проходят конкурсы и не запоминаются, а мы чем-то запомнились. Вообще молодцы, они бойцы, что мне нравится. Если перед китайскими студентами поставлена задача, они ее решают».

Очевидно, что героине очень нравится Китай. Она даже приобрела красные маски – одного цвета с государственным флагом страны, в которой она живет.

«Я верю в будущее Китая, потому, что здесь все происходит, настолько мощно и организовано. Здесь не стоит беспокоиться о завтрашнем дне, есть государство, которое о тебе думает».

«Я родилась в Советском Союзе, сейчас времена изменились, у нас давно нет социализма. Но именно в Китае я ощущаю ностальгии по тому, что любила. Эта страна моего детства, здесь это очень чувствуется. Я здесь, как дома. Я попала домой».

Пекин, 24 декабря /Синьхуа/ -- В ноябре в Китае в общей сложности 17 989 должностных лиц были наказаны за нарушение "Правил из восьми пунктов". Такие сведения представили сегодня главные ведомства Китая по борьбе с коррупцией.

Вышеуказанные чиновники фигурировали в 12 472 делах, говорится в заявлении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Государственного надзорного комитета.

В заявлении отмечается, что в число нарушителей вошел 51 чиновник окружного уровня и 943 чиновника уездного уровня.

В частности, 9630 должностных лиц были наказаны за нарушения, связанные с бюрократизмом или формализмом. Из них 7588 человек понесли наказание за ненадлежащее выполнение своих служебных обязанностей, неспособность содействовать социально-экономическому развитию или охране окружающей среды.

Кроме того, за гедонизм и расточительство, в том числе за получение и преподнесение подарков, в общей сложности были наказаны 8359 чиновников.

В конце 2012 года центральные власти издали "Правила из восьми пунктов", требующие от госслужащих соблюдать строгую бережливость и искоренять нежелательный стиль работы

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