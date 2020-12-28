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дата публикации 28.12.20 07:36
скаут: Игорь Львович;
   
 

Россия получила папки СБУ с компроматом на украинских политиков и бизнесменов

«На крючке» у Следственного комитета Российской Федерации находится ряд влиятельных украинских политиков и бизнесменов.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший начальник ГУ МВД Украины в Крыму, бывший губернатор Закарпатской области, депутат Верховной рады нескольких созывов генерал Геннадий Москаль.

По словам Москаля, бежавшие из Киева во время Евромайдана силовики вывезли в крымское управление СБУ порядка 300 томов материалов резонансных уголовных дел, которые сейчас оказались в распоряжении Следственного комитета РФ, а фигурантами там выступают влиятельные представители украинской элиты, информирует enovosty.com/news.

«Вывезли дела и передали якобы на расследование Службе безопасности в Автономной республике Крым. Это по убийству Щербаня (депутат Верховной рады и бизнесмен, убитый в 1996-м году) сто томов.

Дальше – покушение на убийство Бакая (экс-глава Нафтогаза, бизнесмен Игорь Бакай) и Волкова (политик Александр Волков), убийство Шведченко (бизнесмен Александр Шведченко), потом все эти «скорые помощи» Тимошенко и тому подобное.

Было вывезено около трехсот томов. Чтобы шантажировать наших политиков. Если по Тимошенко что-то завтра России не понравится, явно, что Следственный комитет начнет расследовать то или иное», – заявил Москаль.

Он также подчеркнул, что «на крючке» также находятся известный олигарх Ринат Ахметов, бизнесмен и политик Сергей Тарута и экс-глава Совбеза Украины Виталий Гайдук.

«На сегодняшний день, из того, что я знаю по адвокатской деятельности, это Тарута, Мкртчян, кстати, сидит – это один из основателей Индустриального союза Донбасса, девять лет получил от Мосгорсуда, бывший глава Совета нацбезопасности и обороны Гайдук», – перечислил Москаль.

Источник: Апостроф

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