Подборка сообщений EurAsia Daily

27 декабря 2020

Иллюстрация: RosInvest.Com

Промахи собственных спецслужб в борьбе с киберугрозами американские политики привыкли списывать на «диверсии Кремля» или анонимных китайских хакеров. Что бы ни случилось в секретных ведомствах, для вашингтонских ястребов сразу понятно: это Путин. А иногда кибершпионы действуют даже через заказы лапши в китайских закусочных. Об этом рассказывает в журнале «Профиль» старший научный сотрудник МГИМО Максим Сучков.

Несколько лет назад Министерство финансов США стало объектом одного из самых изощренных в истории актов кибершпионажа. Хакеры долгое время пытались «подсадить червя» в программное обеспечение подразделения Минфина, которое занималось разработкой санкций против китайских предприятий. Каждый раз профильные американские ведомства своевременно выявляли подобные заходы и блокировали их, пока однажды хакеры не додумались действовать иначе.

Изучив определенный массив данных по страницам в соцсетях сотрудников этого подразделения, они выяснили, что те периодически заказывают еду из ближайшего ресторана китайской кухни. Внедрив специальную программу-шпион в онлайн-меню этого ресторана, хакерам оставалось только ждать, когда кто-то из сотрудников в нарушение служебных инструкций выйдет на сайт ресторана с рабочего компьютера, чтобы оформить обеденный заказ с доставкой. Спустя какое-то время так и случилось. Сотрудник получил свою лапшу с курицей, а хакеры — доступ к «санкционной кухне» подразделения.

Хакеры могли еще долго таскать с этой «кухни» ценную информацию, пока однажды сотрудники ФБР не обнаружили шпионское ПО. Хакеров приписали правительству КНР, но изысканное коварство самого метода понуждало американских разведчиков к сдержанной реакции — зачем лишний раз делать рекламу смекалке противника? В СМИ эта история не попала, но внутри профессионального сообщества в Вашингтоне превратилась в легенду о иезуитских методах китайских кибервоинов.

Новый эпизод «хакерского проникновения» в правительственные системы США представляется американцам еще более остроумным по методу и гораздо более существенным по масштабам деятельности. Говорить о собственных провалах всегда обидно, но если можно обратить инцидент себе на пользу — молчать не стоит.

Глашатаем новой кампании стала фирма FireEye — крупнейший подрядчик правительства США, специализирующийся на услугах сетевой безопасности. В совместном с ФБР «расследовании» утверждается:

«Дисциплина проведения атак, оперативная маскировка и хакерские техники» указывают на то, что за всем этим стоит «иностранное правительство».

Через пару дней входящее в структуру Министерства внутренней безопасности США Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) указало, «кому выгодно» — Москва, Кремль, Путин.

Последующая дискуссия вокруг этой темы сфокусирована на трех вопросах: как при таких затратах на безопасность русские смогли обойти защитные барьеры США; каков реальный масштаб причиненного безопасности урона; и каким должен быть ответ Вашингтона.

Технические изыски «российских хакеров» впечатлили даже заядлых критиков Москвы. Главные американские СМИ пестрят подробностями о том, как запущенный почти год назад вирус «бездейственно сидел» какое-то время в компьютерных системах федеральных министерств, пока не стал передавать информацию с американских серверов на командно-управляющие компьютерные системы хакеров.

Делали это хакеры виртуозно: подчищали все оставленные следы, пользовались ip-адресами внутри США, но, самое главное, они не просто занимались сбором информации, а встраивались в производственную цепочку такой информации с последующим ее изменением для управления компьютерными системами и производственными процессами.

Подобный заход вкупе с проникновением в сети объектов ядерной инфраструктуры США делает в глазах американского правительства новую атаку «российских хакеров» беспрецедентным эпизодом в истории отношений великих держав. До этого крупнейшим успехом иностранных — считается, что китайских, — хакеров можно было считать похищение данных Управления кадрами США в 2015 году. Тогда хакеры получили доступ к 22,1 млн единиц данных, включая такие личные сведения рядовых американцев, как номера их социальных страховок и свыше 5,5 млн групп данных отпечатков пальцев.

Поскольку предполагаемое российское хакерское вторжение продолжалось, по-видимому, длительное время, но было обнаружено лишь недавно, масштаб реального урона инфраструктуре и значимости утекшей информации предстоит еще долго оценивать. И еще дольше возводить новые эшелоны киберобороны, тратя колоссальные средства на замену сетей.

На этом фоне взломы серверов Демократической партии и электронной почты Хиллари Клинтон в 2016-м, называемые в американском политическом дискурсе не иначе как «российское вмешательство», выглядят мелким хулиганством. Но, как и тогда, нынешний сюжет моментально перешел из категории «внешних угроз» в чуть ли не главную тему внутриполитической повестки: русские сделали все это прямо под носом Трампа, а он и не заметил. Сам Трамп подлил масла в огонь критиков, допустив, что «это может быть и Китай», и увязав скандал с проблемами избирательных машин самих США и «украденной» у него победы на выборах.

У нынешнего инцидента действительно может быть много потенциальных бенефициаров — иначе отчего бы ему всплыть прямо сейчас? Конгрессмены и военные чуть ли не сразу запросили еще больше полномочий и денег для противостояния «российской угрозе». Мейнстримные СМИ переключили напуганного коронавирусом и дезориентированного внутриполитическими баталиями американского избирателя на сюжет «национальной безопасности». Желающие скорейшей смены хозяина Белого дома обрели — в который раз — в лице старого (не)доброго внешнего врага основу для внутренней консолидации расколотого американского общества.

Отсюда все эти призывы к приходящей администрации со стороны политических кругов Вашингтона «продемонстрировать лидерство» и «наказать виновных». На Трампа, дескать, надежды уже нет (и никогда не было), а Байден придет — порядок наведет. Призыв Ричарда Хаасса, патриарха экспертного сообщества США и, к слову, ярого противника Москвы, все же отличать «кибернападение» от «кибершпионажа, которым все занимаются», не находит понимания на фоне политического хайпа от темы. И вот уже Рон Клайн, номинант Байдена на пост главы аппарата Белого дома, обещает России «ответные кибератаки».

Но даже если Байден ограничится введением очередных санкций, Москва и Вашингтон при новой администрации могут уже на старте получить «свежую проблему». Сами российско-американские отношения на ближайшие четыре года так и останутся в оковах внутриамериканской политики. При этом никакого диалога по действительно значимой проблеме кибербезопасности вестись не будет. По крайней мере до того момента, когда Москва и Вашингтон не окажутся на пороге аналога Карибского кризиса в киберсфере.

28 декабря 2020

Василий Нестеренко «Отстоим Севастополь!» (2005). Источник: histrf.ru

2020 год был очень важным для российско-турецких отношений. Несмотря на активную деятельность Анкары, Россия не позволила Турции свергнуть президента Сирии Башара Асада, а также остановила войну в Карабахе (в Ливии Анкара тоже не смогла полностью достичь поставленных целей). Соперничество двух стран в Сирии и Закавказье оттенило очень важные для России угрозы, порождаемые Турцией в других регионах.

У значительной части российского общества существуют определенные опасения в связи с последствиями карабахской войны для Крыма и Донбасса. Действительно, за последние годы сложился альянс между Турцией, азербайджанской общиной Украины и экстремистским Меджлисом крымско-татарского народа (запрещен в РФ. — EADaily), направленный против российского Крыма и республик Донбасса. Однако следует обратить внимание на следующий нюанс. С 1991 года Турция, состоящая в НАТО и стремившаяся в ЕС, активно работала именно в Крыму с крымскими татарами. До последнего времени официальную Анкару Украина интересовала в меньшей степени. В свою очередь, в настоящее время позиция азербайджанской общины Украины и самого Азербайджана по отношению к Украине в значительной степени вторична по отношению к политике турецких «братьев». А турецкие «братья» к марту 2014 года создали все условия для того, чтобы крымские татары отделили полуостров от остальной Украины.

Не случайно многие крымские татары — боевики участвовали в войне в Сирии на стороне сирийской оппозиции, которую так или иначе поддерживала и поддерживает Турция. Из-за этого в Крыму существовала связка между экстремистской организацией «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ), Духовным управлением мусульман Крыма (после 2014 года проукраинская и протурецкая часть Духовного управления мусульман Крыма откололась от него и осела в Киеве) и Меджлисом крымско-татарского народа. Эта часть крымских татар хочет помочь Украине и Турции разгромить ДНР и ЛНР для того, чтобы позднее с их же помощью вернуть себе Крым. Именно поэтому 10 ноября 2020 года пресс-секретарь «Хорошей партии» Явуз Агыралиоглу написал в Twitter следующее:

«Мое приветствие тем, кто поднял над Карабахом тюркский флаг. Благодаря Всевышнему, после 30 лет оккупация завершилась. Это победа тюрок. Следующими будут оккупированные турецкие Восточный Туркестан, Крым и Киркук».

Для тех, кто думает, что это маргинальное мнение обезумевшего мелкого партийца, поясним. «Хорошая партия» Мераль Акшенер — это партия, отделившаяся от Партии националистического движения Девлета Бахчели, являющейся политическим крылом пантюркистской парамилитарной организации «Боз гурд» («Серые волки») и имеющей огромное влияние в силовых структурах Турции. Их отличие от партии Девлета Бахчели состоит в том, что Бахчели — это партнер Эрдогана по коалиции, евроскептик и сторонник тюркско-исламского синтеза, его боевики с 2015 года участвуют в блокаде Крыма со стороны Украины вместе с Меджлисом крымско-татарского народа. А Акшенер, Агыралиоглу и Ко — это пантюркисты, выступающие за светское государство в его кемалистском понимании и вступление Турции в ЕС.

Кроме пантюркистов, Крым интересует и последователей неоосманизма и панисламизма, то есть Партию справедливости и развития, а также бывшего премьер-министра Ахмета Давутоглу и экс-президента Абдуллу Гюля. Не чужды проблемы крымских татар и алевиту лидеру кемалистской Республиканской народной партии Кемалю Кылычдароглу. Поэтому нынешнее турецко-украинское сотрудничество объясняется желанием Анкары вытеснить русское население Донбасса для того, чтобы эти территории стали территориями Великого Турана, так как по-настоящему воевать с Россией, обладающей ядерным оружием и сверхсовременными видами обычных вооружений, Турция не будет даже при поддержке НАТО. В этом легко убедиться, взглянув на турецкие карты Великого Турана, где Крым и значительная часть юга Украины значатся тюркско-турецкими территориями. Таким образом, в планируемом сотрудничестве Украина может сыграть почетную роль выжатого лимона во время чаепития, пытаясь в интересах Турции и для Турции завоевать Донбасс и Крым.

Карта «Великого Турана». Источник: hunturk.net

В свою очередь, в протурецком Азербайджане пантюркистские правящие круги, окрыленные военным поражением Армении, готовы помочь турецким «братьям» и украинцам в благодарность за их многолетнюю поддержку в решении Карабахского конфликта. Сказываются антироссийская солидарность по ГУАМ и последствия отуречивания Азербайджана.

Поэтому для того, чтобы в Азербайджане не распространялась военно-политическая аналогия между Карабахом и Донбассом, нужно выполнить по крайней мере два условия. Первое — всемерно поддерживать республики Донбасса во всех сферах их государственной деятельности, включая признание их независимости со всеми вытекающими из этого факта последствиями. Второе — подготовить вооруженные силы республик с учетом опыта карабахской войны, чтобы во время следующего этапа агрессии со стороны Украины расширить границы ДНР и ЛНР как минимум до границ Донецкой и Луганской областей Украины. Одновременно необходимо сохранять высокую боеготовность вооружённых сил республик, чтобы предотвратить геноцид их населения, тем более что значительная часть населения этих республик имеет российское гражданство.

Государство обязано защищать своих граждан всеми способами, включая любые военные меры, иначе грош цена такому государству. Также необходимо помнить о том, что российская прозападная оппозиция, выступающая за предательство Россией Донбасса и его капитуляцию, а также сдачу Крыма, фактически поддерживает Турцию и занимает откровенно предательскую позицию. Когда в феврале 2016 года начался процесс признания экстремистским Меджлиса крымско-татарского народа, этнополитолог Эмиль Паин, связанный с фондом «Либеральная миссия» и фондом Егора Гайдара, заявил:

«Меджлис — самая популярная организация среди сообщества крымских татар… неразумно пытаться интегрировать сообщество в новую Россию, но при этом запрещать самую популярную для него организацию».

Напомним, что «популярный» Меджлис к 2014 году поддерживали далеко не все крымские татары. По словам лидера пророссийской организации «Милли Фирка» Васви Абдураимова, к марту 2014 года поддержка Меджлиса среди крымских татар не превышала 15−20%. Сейчас эта цифра ещё меньше хотя бы за счёт того, что самые непримиримые крымские татары уехали из Крыма.

Далее, в конце февраля в Сирии чуть было не начался военный конфликт России с Турцией из-за обострения ситуации в Идлибе. Тогда советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки заявил в прямом эфире следующее:

«Турция 16 раз вела войны с Россией. И готова, если нужно, вступить в новую войну. Не будем забывать, что в России проживает 25 млн мусульман, а потому в случае войны Россия будет разорвана внутренними силами».

Несмотря на то, что за этим заявлением не последовало никаких событий, необходимо обратить самое серьёзное внимание на слова турецкого политика как на момент истины. Фактически речь идёт о попытке турецкой агентуры использовать российских мусульман, а также гастарбайтеров мусульманского вероисповедания (особенно азербайджанцев, узбеков и киргизов) в качестве инструмента для развала России.

Начнем с того, что фактическое возвращение Карабаха в состав Азербайджана формально должно положительно отразиться, пусть и не сразу, на экономике закавказской республики. Следовательно, это может снизить приток трудовых мигрантов из Азербайджана в Россию, так как у них увеличатся шансы на самореализацию на родине. Соответственно, уменьшится объём денежных переводов из России в Азербайджан, а это уже в наших интересах. Одновременно необходимо развёртывание борьбы с турецким влиянием на российских азербайджанцев, особенно на суннитов. Очень важно усиление работы с руководством азербайджанских диаспоральных организаций в России. Соответственно, трудовые мигранты из Азербайджана, а также бизнесмены-азербайджанцы должны понимать, что лоббистская деятельность в пользу Турции объективно приведёт к весьма значительному ухудшению условий их трудовой деятельности, блокировке денежных переводов на родину и т. д.

Также нужны мероприятия, необходимые для недопущения отуречивания мусульманских регионов России, чтобы слова Хакки не стали реальностью. О Северном Кавказе уже писали (см. «Путем Энвер-паши: турецкий марш в Баку и его последствия для России»). Заметим, что в России некоторые деятели, не являющиеся пантюркистами, по сути льют воду на турецкую мельницу, причем это не ограничивается лишь партией «Яблоко» (см. «Идеологическая пандемия: Россия и неомарксистская чума»). Так, телеведущий Первого канала Владимир Познер заявил казанскому изданию «Бизнес-Online» 21 ноября 2015 года (конфликт с Турцией начался 24 ноября) следующее:

«Каждая административная единица может называть своего главу как хочет… Президент Татарстана, по мне, это нормально».

А 28 сентября 2019 года в интервью гендиректору АО «ТАТМЕДИА» Андрею Кузьмину Познер поддержал насильственное обучение татарскому языку детей нетитульных национальностей:

«Мне странно, что возникает этот вопрос. В конце концов, если говорить о том, к какой нации мы принадлежим, то главный показатель этого — наш язык. Язык отражает нас, русский язык — русских, французский язык — французов, и, конечно, татарский язык — татар… Но в своей республике, на мой взгляд, даже не должно быть вопроса. Когда этого не понимают и ущемляют развитие национального языка, это ни к чему хорошему не приводит. И, конечно, это никак не способствует дружбе между разными национальностями и разными нациями, а напротив».

Таким образом, Познер утверждает, что принудительное обучение чужому языку способствует дружбе между разными национальностями! Замечательное открытие!

Все эти примеры показывают идеологическую слабость и недопустимую вялость России по отношению к Турции, которая умело сочетает кемализм, пантюркизм, панисламизм и неоосманизм. Не случайно близкое к Казанскому кремлю издание «Бизнес-Online» поддерживает антирусские и антироссийские идеи в патриотической упаковке вроде таких:

«Но нужна ещё идеология, альтернатива пантюркизму, которую должна предложить Москва. Она есть — Лев Гумилев, Петр Савицкий, классическое и современное евразийство. Для этого надо на официальном уровне признать Москву любимым дитя и продолжением Золотой Орды (орфография источника сохранена. — П. М.)».

Колоритные обороты! Вроде как 700 лет назад, когда Великий хан Золотой Орды слал повеление своему мелкому московскому улуснику! Не пора ли проснуться и протрезветь?

Данное предложение не является панацеей. Во-первых, оно отдает национал-мазохизмом, так как отрицает страшные для Руси демографические и цивилизационные последствия нашествий хана Батыя и его преемников, а также понятие «татаро-монгольское иго» и его тяжелейший ущерб для России. Во-вторых, с начала XIV века Золотая Орда приняла ислам, соответственно, для сторонников тюркско-мусульманского синтеза это тюркское мусульманское государство со всеми вытекающими последствиями. В-третьих, кроме Крымского ханства и династии Гиреев, Казанское ханство также находилось в зависимости от Османской империи, то есть евразийский идеологический разворот в прошлое опять же играет на руку Турции. В-четвертых, отрицание разрушительных последствий нашествия Батыя и татаро-монгольского ига позволяет татарским сепаратистам говорить об агрессии «русского империализма» против осколков Золотой Орды. Наконец, принятие российским обществом золотоордынского неоевразийства уничтожает любое идеологическое сопротивление Турции. Если сами русские, не говоря уже о казанских и крымских татарах, будут чествовать Золотую Орду и её осколки, то стоит ли в таком случае удивляться отуречиванию и суннитизации российских азербайджанцев?

Об источниках национал-пораженческих настроений в России очень точно высказался Николай Сванидзе в интервью «Дилетантских чтений» — «Последние годы Ленина» на «Эхе Москвы»:

«„О национальном вопросе или об автономизации“ называется одна из его последних работ… Ленин, который терроризировал крестьян, который ненавидел интеллигенцию, который уничтожал священников, в национальном вопросе был абсолютно безупречен… И он пишет вещи, с которыми трудно не согласиться, под которыми можно подписаться, что большая нация должна быть предельно терпимой по отношению к малой нации, идти на любые соглашения с ней, быть предельно ласковой».

Применительно к «турецкому филиалу в Поволжье» важен следующий пассаж из ленинской работы:

«По отношению ко второму национализму почти всегда в исторической практике мы, националы большой нации, оказываемся виноватыми в бесконечном количестве насилия, и даже больше того — незаметно для себя совершаем бесконечное количество насилий и оскорблений, — стоит только припомнить мои волжские воспоминания о том, как у нас третируют инородцев… как татарина не высмеивают иначе, как „князь“…»

Добавьте к этому тот факт, что о сотрудничестве П. Н. Врангеля с Ататюрком и участии русских эмигрантов в греко-турецкой войне на стороне кемалистов знают лишь узкие специалисты (см. «Турция и Азербайджан: от евроинтеграции к Великому Турану»), и на выходе мы получим различных неоевразийцев в роли добровольных помощников распространения турецкого влияния в российских регионах, чья деятельность в данной сфере совпадает с интересами антигосударственной прозападной оппозиции. Это особенно опасно с учетом того, что власти Татарстана много лет, пользуясь попустительством московских властей и ведя сепаратистскую политику, не скрывают своей ориентации на «братскую» Турцию в культурной сфере.

А культурная политика — это тоже часть мировой политики, причем местами решающая для мировоззрения людей и их внешнеполитических предпочтений. Так, в Казани во время визита премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма в декабре 2016 года в парке «Стамбул» был открыт памятник Садри Максуди (Садретдину Максудову), турецкому политику татарского происхождения. В соседней Башкирии с 1991 года национальным героем у сепаратистов является Ахмет Заки Валиди, общественно-политический деятель, лидер басмачей и идеолог пантюркизма, один из фигурантов судебного процесса в Турции 1944 года над турецкими пантюркистами — германофилами. На этом фоне в мае этого года в Стерлитамаке власти снесли бюст верховному правителю России А. В. Колчаку, который был установлен предпринимателем Тагиром Ибрагимовым возле принадлежащего ему торгового дома «Ардо». Данное событие является знаковым для региона и российских мусульман, показывающим нашу позорную слабость и беспомощность перед турецкой и западной пропагандой.

Несмотря на то, что Колчак не признал национально-территориальные автономии мусульман, в его армии с 4 сентября 1919 года существовали дружины Зеленого Знамени, состоявшие из верующих мусульман — татар, башкир и казахов. Более того, 7 сентября 1919 года в мечетях Омска, Иркутска и Новониколаевска (Новосибирска) был провозглашен газават (священная война) против большевизма. Для Башкирии это имеет особое значение. Часть башкирских деятелей во главе с Мухаммедом-Габдулхайем Курбангалиевым поддерживала Белое движение. В своем письме Колчаку в октябре 1919 года они просили создать Башкирское казачье войско и соответствующие органы управления, оказать экономическую помощь, обеспечить башкирам представительство в Государственном земском совещании и духовную автономию (от татар).

В каком-то смысле Колчак — это альтернатива и эрдогановскому любимцу Исмаилу Энвер-паше, так как в сентябре 1919 года в специальных грамотах Бухарскому эмирату и Хивинскому ханству верховный правитель подтвердил их автономный статус в составе России и обещал поддержку. Не случайно командующий «Мусульманской белой гвардией» Мадамин-бек получил от Колчака звание полковника. Наконец, верховный правитель был единственным представителем высшего военного командования, который в феврале — марте 1917 года не просил ак-падишаха (белого царя) Николая II отречься от престола, а затем даже запретил празднование годовщины Февральской революции, то есть символическая фигура Колчака — это наш ответ Турции, которая в целях легитимации апеллирует к Османской империи для привлечения на свою сторону мусульманских народов России и постсоветского пространства. Таким образом, преследование имени Колчака в Башкирии — это большой подарок для Анкары и её планов по созданию тюркского мира за счет постсоветского пространства и регионов России, особенно с учётом того, что верховного правителя в своё время предали союзники по Антанте (см. «Холокост, реституция собственности и американский метод ограбления России»).

Колчак и Белое движение интересны и как исторический опыт противостояния экспансии Анкары, который целесообразно использовать в настоящий момент острого культурно-политического противостояния. Дело в том, что основу колчаковского правительства составляли поправевшие кадеты. Конституционно-демократическая партия в основном представляла левое крыло российского либерализма. Однако их лидер П. Н. Милюков — «Дарданелльский» был классическим империалистом и наиболее ярым сторонником войны с Османской империей в годы Первой мировой войны. Это не мешало кадетам выступать за культурно-национальную автономию народов России (лишь Польше и Финляндии они предлагали дать территориальную автономию) с сохранением унитарного устройства, вследствие чего к ним были близки последователи джадидизма — движения среди мусульманских народов России, выступавшего за модернизацию жизни мусульман и внедрение научно-технических заимствований из стран Европы. Иными словами, не нужно выбирать между раболепным неоевразийством и мессианским фанатизмом в духе «поставим Крест над Святой Софией», необходима здоровая золотая середина.

Еще одним важным моментом является морально-психологическое отличие российского и турецкого обществ по отношению к собственной стране, в чем мы тоже проигрываем. Турецкая Республика де-юре является правопреемником Османской империи, а Ататюрк был участником Первой мировой войны, внесшим вклад в разгром британцев во время Дарданелльской операции. Именно поэтому все турки, вне зависимости от отношения к исламу, Ататюрку и форме правления в Турции, во время недавней войны в Карабахе решительно поддержали Азербайджан. Аналогичная позиция у них и в отношении турок-киприотов (см. «А Британия ни при чем: как пантюркизм шагает по Европе»). У нас же в стране до 1917 года только большевики и меньшевики-интернационалисты были пораженцами. Даже другие социалисты и такие видные революционеры, как Г. В. Плеханов, были оборонцами и считали необходимой защиту России от пангерманистов и пантюркистов. Современные же российские «либералы» интеллектуально и духовно — это наследники советских диссидентов, начинавших с левого антисталинизма и эволюционировавших до антироссийских позиций.

С правопреемственностью по отношению к Российской империи у нас тоже не очень гладко, так как Советский Союз де-юре не был ее правопреемником, правопреемственность признавалась лишь в отдельных международных договорах. Юридически эту проблему решили внесением поправок в Конституцию РФ летом этого года. Теперь остается дело за реальным исполнением, выражающимся в преодолении и беспощадной борьбе с пораженчеством, а также с разрушительной турецкой деятельностью на территории нашей страны. Без этих мер наша внешняя политика, а также борьба с турецким влиянием будут бессмысленны, а борьба за нашу страну и наш народ заранее обречена на поражение.

Петр Македонцев

28 декабря 2020

Иллюстрация: lotos.pl.

Саудовская Аравия заинтересовалась покупкой одного из крупнейших НПЗ в Польше. Он является одним из основных потребителей российской нефти. Для Эр-Рияда это может стать дополнительной возможностью для экспансии в Европе за счет российских производителей. Варшава едва ли будет против.

Как сообщало EADaily , польская компания Orlen скупает крупнейшие энергокомпании страны, чтобы превратиться в энергогиганта. Это происходит с согласия властей. Однако для приобретения группы Lotos Еврокомиссия потребовала у той избавиться от активов.

Немецкое издание DW сообщает, что к концу первого квартала 2021 года Lotos составит список потенциальных покупателей, а сделки завершит к ноябрю. Пока фаворитом считается венгерская MOL, а покупкой 30% заинтересовалась Саудовская Аравия.

«Это — не существенные для Aramco инвестиции с точки зрения бизнеса, так как доходы от нефтепереработки в Европе падают, а азиатские конкуренты растут, — считает Роберт Томашевски из Polityka Insight. — Но это даст саудовской компании новый перерабатывающий объект, который находится у моря, доступ к Балтийским странам и немецким нефтетерминалам. Главное при этом то, что саудовцы попадут на „задний двор“ российской „Роснефти“ и это может поменять правила игры».

НПЗ в Гданьске является одним из крупнейших в Польше нефтеперерабатывающих заводов в стране. Его мощность составляет до 10,7 млн тонн в год.

И Россия, и Саудовская Аравия в последние года делают ставку на Азию. Однако рост конкуренции заставляет соперников конкурировать и в Европе. Так, например, во время ценовой войны в марте Эр-Рияд сделал значительные скидки для потребителей из Европы и даже продал Белоруссии одну поставку нефти, когда Минск и Москва не могли договориться о поставках нефти.

«Спрос падает и конкуренция становится жестче. И саудовцы не беспокоятся, что к покупателю придется пройти на милю дальше», — сказал один из европейских переработчиков агентству Reuters.

Российские производители выигрывают у саудовцев в случае с Польшей тем, что им дешевле доставлять сырье — по нефтепроводу «Дружба» или танкерами от балтийских портов. Кроме того, польские НПЗ технически «настроены» на российские сорта нефти.

При этом польские нефтекомпании, подконтрольные государству, также, как и газовые, пытаются снизить поставки из России уже достаточно давно только без лишнего шума. Еще в 2016 году в группе Lotos сообщали, что доля российской нефти снизилась до 79%.

В то же время Orlen заявляла в прошлом году, что нефть из других источников составляет 30%. В 2018 году компания подписала допсоглашение с Saudi Aramco об увеличении импорта саудовской нефти до 300 тыс. тонн в месяц. А в этом году согласилась купить в течение полугода еще 800 тыс. тонн.

Пять трейдеров из Европы рассказали агентству Reuters, что в первом квартале следующего года поставки по нефтепроводу «Дружба» снизятся. Однако связано это не с ростом поставок на европейские НПЗ нефти из альтернативных источников. Фрахт танкеров подешевел и морская перевозка сейчас выгоднее, чем по «Дружбе». Ее и предпочитают европейские НПЗ, маржа которых сейчас и так оказалась на крайне низком уровне. В январе из «Дружбы» может «выпасть» 1 млн тонн, сообщает агентство. По данным опрошенных Reuters трейдеров, сейчас польские Orlen и Lotos ведут не простые переговоры с «Роснефтью», что может привести к сокращению закупок в следующем году.

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