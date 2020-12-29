Грузия: “Разлука, которая не пройдет бесследно”

Давид Пипия (Фото/видео) Марадиа Цаава, Тбилиси 28.12.2020

В Грузии растет поколение детей, которые видят своих матерей только на экранах гаджетов. Значительная часть граждан, эмигрировавших из Грузии в поисках работы — женщины. Они содержат свои семьи тяжким трудом, в то время как их дети воспитываются без родителей. Это не принесет ничего хорошего ни детям, ни обществу в целом — считают специалисты.

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День первого августа 2015 года был очень жарким. 24-летняя Тико Бибичадзе положила большую дорожную сумку в багажник старой машины своего отца, последний раз взглянула на родной дом, села в машину и уже пять лет не возвращается в свою деревню.

Трое ее детей, младшему из которых был тогда один год и восемь месяцев, играли во дворе. Детям сказали, что мама едет в Тбилиси и скоро вернется.

Малолетние дети, больные родители, насилие со стороны мужа, развод, отсутствие работы, банковские долги — история Тико не уникальна. Напротив, она объединяет все те проблемы, из-за которых тысячи женщин покидают Грузию.

По данным официальной статистики, только в 2019 году из Грузии за границу на временное или постоянное проживание выехало 105 тысяч граждан. Из них более 46 тысяч — женщины.

По неофициальным данным, в разное время Грузию покинули до 1,6 миллиона человек, что является огромной цифрой для страны с нынешним населением в 3,7 миллионов.

Массовая трудовая миграция — общая проблема для многих постсоветских стран. Для сравнения — говоря о масштабах эмиграции из Молдовы, бывший президент этой страны Игорь Додон заявил в ноябре 2020 года, что с момента распада СССР страна лишилась трети населения. По данным властей Украины, начиная с 2010 года из страны уехали и не вернулись около 4 млн украинцев — почти 10% населения.

В Грузии бедность и безработица — главные причины миграции из страны. Каждый седьмой житель Грузии получает социальную помощь, официальная безработица — 12 процентов, однако согласно опросам, 63 процента считают себя безработными. Поэтому эмиграция для многих людей часто является единственным решением.

Дети беседуют с матерью, уже 5 лет находящейся на заработках в Италии. Варцихе, Грузия, декабрь 2020 г. Фото: Давид Пипиа, JAMnews

Как и все женщины-эмигрантки, Тико Бибичадзе поначалу планировала, что ее разлука с детьми продлится всего пару лет.

«Я думала, что расплачусь с долгами и приеду как можно скорее, но со временем семье нужно все больше. Поэтому я и остаюсь. Мои дети все больше и больше забывают материнское тепло», — говорит Тико.

У Тико две девочки — 12 и 10 лет, и мальчик 7 лет. Они общаются с ней через интернет почти каждый день.

«Но я все больше ощущаю отчуждение с их стороны, это разрывает мне сердце, — говорит Тико, — Они растут, у них своя жизнь, а я больше не ее часть.

Младший предпочитает игры разговорам со мной. В жизни старших девочек происходит много нового, но они со мной этим не делятся».

Сейчас Тико живет в городе Лацио в Италии, и, как тысячи других грузинских женщин, ухаживает за пожилым мужчиной в одной из местных семей.

29-летняя Тико Бибичадзе, уже 5 лет находящаяся на заработках в Италии, беседует со своими тремя детьми. Варцихе, Грузия, декабрь 2020 г. Фото: Давид Пипиа,

По словам Тико, это очень тяжелая работа. Она говорит, что Италия обещала легализовать пребывание в стране всех мигрантов, которые ухаживали за стариками и не бросили их во время пандемии. Она надеется получить вид на жительство в январе.

Если все получится, Тико планирует приехать летом домой, но только на месяц:

«Навсегда? Нет, еще нет. Я боюсь. Как мне содержать семью из пяти человек, если я вернусь? Дети мне часто говорят, что согласны голодать, лишь бы я вернулась. Но они маленькие, не понимают, что значит, когда у них не будет необходимых вещей».

Зарабатывает Тико 850 евро в месяц. Почти всю сумму она перечисляет семье.

Амиран, Анна и Мариам . Их мама уже пятый год находится на заработках в Италии. Варцихе, Грузия, декабрь 2020 г. Фото: Давид Пипиа, JAMnews

Уехать, чтобы выжить

Первая волна миграции из Грузии началась в 1990-х годах, вскоре после распада Советского Союза.

Страна, охваченная вооруженными конфликтами, оказалась на грани нищеты и голода, с резко возросшей преступностью. Люди остались без работы, денег, еды, электричества и газа.

Первыми эмигрантами наряду с мужчинами были женщины. Они оставили свои дома, семьи, детей, взяли тяжелые сумки и уехали в соседнюю Турцию работать или торговать.

Для глубоко патриархального грузинского общества женщины, уехавшие работать в чужую страну, стали большой культурной переменой.

Именно эти первые женщины-мигранты стали олицетворять собой новую роль женщин в независимой Грузии: они больше не были просто домохозяйками, а стали кормильцами, и своим тяжелым трудом спасли тысячи семей в Грузии.

И это продолжается уже много лет.

Ежемесячно Грузия получает из-за рубежа более 150 миллионов долларов, что является одним из основных источников дохода для населения.

Это деньги, которые присылают эмигранты своим семьям. Только в 2019 году в страну поступило 1,7 миллиарда долларов денежных переводов. Это больше, чем все прямые иностранные инвестиции, которые составили 1,3 миллиарда.

По данным Национального банка, на первом месте по денежным переводам — Россия. На нее приходится 20 процентов переводов.

Затем идут Италия (15 процентов) и Греция (11 процентов). Это две страны, где работает большинство женщин, уехавших на заработки из Грузии. Кроме того, женщины уезжают в США и Турцию.

Большинство грузинских женщин-трудовых мигрантов работают в семьях — в основном они ухаживают за пожилыми людьми, а также работают домработницами — убирают в доме, готовят еду. Реже работают в качестве нянь, потому что, как правило, не знают языка.

Значительная часть молодых женщин из села Варцихе в Западной Грузии уехали на заработки за границу. Декабрь 2020 г. Фото: Давид Пипиа, JAMnews

Обычно они живут в том же доме, где работают, не снимают квартиру, что позволяет экономить средства. Или несколько эмигрантов вместе снимают одну квартиру.

Трудоустройство женщин-мигрантов в основном нелегально и, следовательно, по европейским стандартам, такая работа низкооплачиваемая. Однако и эти деньги — намного больше, чем зарплата, на которую можно рассчитывать в Грузии.

Платят за такую работу в европейских странах 700-1000 евро. От 500 евро — в Турции. Зарплата в США выше, но попасть туда намного сложнее.

«У меня зарплата 800 евро. Квартиру не снимаю, питаюсь тоже в доме. Поэтому почти целиком отправляю зарплату в Грузию. Часть денег уходит на оплату кредита — когда мужа арестовали за употребление наркотиков, я взяла деньги в банке, чтобы внести залог. Позже добавились новые долги — семье много чего нужно. Муж купил машину, дома сделали ремонт, дети уже абитуриенты », — рассказывает Нана. Она из деревни в Западной Грузии, и уже четыре года работает в Риме.

Однако за этими деньгами, которые отправляют тысячи женщин в Грузию, стоят серьезные социальные и психологические проблемы, неизлечимые травмы как для самих женщин, так и для детей.

Материнство по “скайпу”

По данным Национального статистического управления Грузии, среди эмигрантов, уехавших из Грузии в 2015-2019 годах, больше всего женщин в возрасте 25-29 лет.

Многие оставили малолетних детей в Грузии.

Нино Кавтарадзе из Грузии работает в Греции, она не видела сына семь лет.

История 31-летней Нино Кавтарадзе похожа на историю многих женщин — она развелась с мужем, не смогла устроиться на работу или открыть свое дело, а у ее двухлетнего сына обнаружились проблемы со здоровьем. Семь лет назад Нино собрала вещи и уехала в Грецию.

«Мне нужно было платить 30 лари (ок. 10 долларов) в час за необходимый курс реабилитации для ребенка, а заниматься надо было по пять часов в день. Бывший муж мне ничем не помогал. Здоровье ребенка — самое главное для меня, поэтому я отодвинула мое материнство на задний план», — говорит Нино.

Нино переживает из-за того, что не может полноценно участвовать в воспитании и жизни сына, которого сейчас воспитывает бабушка.

«Придет время, когда он спросит меня, почему я уехала и почему не была рядом. Я все объясню и уверена, он поймет », — говорит Нино.

Как и Нино, большинство матерей-мигрантов живут в состоянии постоянных угрызений совести — они должны доказывать самим себе, а зачастую и членам семьи и окружающим, что их разлука с детьми продиктована безнадежной ситуацией и была необходима для их лучшего будущего.

Психотерапевт Екатерина Дарсания говорит, что ситуация, создавшаяся в Грузии из-за эмиграции женщин, плачевна, и спустя годы не только отдельные семьи, но и общество в целом ощутят на себе ее последствия:

«Эта разлука матерей с детьми не пройдет бесследно. Через десять-пятнадцать лет мы столкнемся с глобальной, серьезной проблемой. Агрессия, психические расстройства, тревожные расстройства, социопатия и многое другое проявятся в будущем. Эти дети подвергаются большому риску».

Первые результаты уже налицо. Например, исследование, проведенное аналитическим отделом Генеральной прокуратуры, показало, что почти в 23% случаев правонарушений со стороны несовершеннолетних, родитель правонарушителя, в основном мать, находится за границей.

Кроме того, психологи утверждают, что взаимоотношения через гаджеты, и колыбельные через Skype не помогут спасти мать и ребенка от взаимного отчуждения и грозит целому поколению детей в Грузии невосполнимыми потерями.

7-летний Амиран почти не помнит мать, которая 5 лет назад уехала на заработки в Италию. Варцихе, Грузия, декабрь 2020 г. Фото: Давид Пипиа, JAMnews

«Никакое онлайн-включение не может заменить ребенку желания прикоснуться к матери и быть с ней. Дети и матери в возрасте до трех лет обычно считаются одной системой. Даже после этого возраста ребенок воспринимает мир только вместе с матерью, и поэтому их разлука представляет серьезную угрозу для развития подростка», — говорит Екатерина Дарсания.

По ее словам, дети, которые растут без матери, часто воспринимают их только как источник материальной поддержки, и у них часто проявляется по отношению к матерям агрессия и гнев.

Что делает государство

“Несмотря на то, что эмиграция для женщин это их собственный выбор, мы не можем до конца назвать этот выбор добровольным. Потому что это решение вызвано тяжелым социально-экономическим положением и, по их словам, единственный выход, который они нашли”, — говорит Мэри Чачава, автор исследования Фонда Генриха Белля “Оплачиваемый и неоплачиваемый труд грузинских женщин, вернувшихся из эмиграции”.

С 2015 года государство при поддержке неправительственных организаций предлагает программу реинтеграции эмигрантам, пожелавшим вернуться.

В 2019 году по этой программе вернулись на родину 2598 человек.

Программа, в частности, предусматривает: помощь в размере 3 тысяч лари (около тысячи долларов) для открытия малого бизнеса (если проект одобрит специальная комиссия); Денежную помощь на оплату краткосрочных курсов в размере одной тысячи лари ($300); Оплату медицинской помощи в размере тысячи лари в случае опасных для жизни острых или хронических заболеваний; Финансирование трехмесячной оплачиваемой стажировки за 375 лари ($115) в месяц, а также юридической помощи.

Однако эта помощь вряд ли в состоянии компенсировать мигрантам те доходы, которые они получали за рубежом.

Международная организация по миграции (IOM), со своей стороны, реализует в Грузии свои программы по социализации вернувшихся эмигрантов.

Однако все эксперты сходятся во мнении, что проблему могут решить не конкретные программы возвращения иммигрантов домой, а создание рабочих мест и экономическое развитие страны.

Однако перспективы этого пока не просматриваются. Количество рабочих мест в Грузии сократилось на 45 тысяч в 2016-2019 годах, а во втором квартале 2020 года — еще на 33 тысячи.

Даже неформальный правитель страны — председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, не верит в большие успехи в создании рабочих мест в ближайшем будущем.

В одном из своих последних интервью он прямо заявил, что никакой экономический рост не сможет создать в Грузии два миллиона рабочих мест в ближайшие 20 лет. По его мнению, решение состоит в том, чтобы создать возможности легального трудоустройства граждан Грузии в развитых европейских странах.

Пандемия же ударила по грузинской экономике еще сильней и этот ущерб еще предстоит оценить.

Потерянное поколение женщин

Нино Кавтарадзе, 31 год, из Тбилиси: «Где только я не работала за эти шесть лет в Греции. На одних работах мне везло, на других — нет. Три года я работала уборщицей в отеле. Я убирала 500 квадратных метров каждый день, и к вечеру страшно уставала».

Нана, 49 лет, из Хобского района Западной Грузии: «Я живу в Риме четыре года и всего дважды выходила посмотреть город. Я ухаживаю за стариком с болезнью Альцгеймера, это самая тяжелая работа, я с ним день и ночь. На выходной я еду к друзьям, таким же грузинским эмигрантам. Они вместе снимают квартиру. Мы готовим какое-нибудь грузинское блюдо, немного едим, а потом все четверо спим 24 часа, пока вновь не надо будет идти на работу».

Хатуна Шатиришвили работает в семье в Италии, у нее только один выходной в месяц.

Хатуна Шатиришвили, 52 года, из села Двабзу, Озургети, Западная Грузия: «Я работаю в семье в Италии, ухаживаю за бабушкой. У меня зарплата 850 евро. Это очень мало по местным меркам. Я не отдыхаю ни дня. У меня есть только один свободный день в месяц — просто чтобы пойти в банк и отправить деньги”.

Большинство женщин, уехавших из Грузии и тяжело работающих в эмиграции, полностью ориентированы на потребности семьи, оставшейся дома, а не собственные.

У большинства из них, из-за нелегального статуса, нет доступа даже к базовым медицинским услугам.

«Они стараются всю зарплату отправлять домой, и экономят в том числе на собственном здоровье. А такие стрессы не проходят бесследно», — говорит Нугзар Кохреидзе, эксперт по миграции и глава организации «Диалог поколений».

Эмиграция как пожизненный приговор?

Все опрошенные нами женщины говорят, что изначально планировали пробыть за границей всего два-три года.

Однако, несмотря на тяжелую работу, женщины не могут заметно повысить уровень жизни своих семей, устойчиво улучшить свое экономическое положение, поэтому они остаются в эмиграции из года в год.

«Когда я выплатила один кредит, мы взяли новый. Не ради роскоши – нужна была новая крыша для дома, еще немного на ремонт. На это ведь нужны деньги? Или когда я приеду, чем кормить детей? Так или иначе, сейчас они не голодают, ходят на уроки английского языка, дома есть тепло, у них есть что надеть».

«А что будет, если я вернусь? Я должна буду работать за 500 лари ($150)? » — говорит Нана, которая 4 года живет в Италии.

За годы, проведенные в чужой стране, женщины не развиваются в личном или профессиональном плане.

Денежные переводы — в большинстве случаев единственный ощутимый результат их миграции.

«Следовательно, даже в условиях настолько феминизированной эмиграции роль женщин в грузинском патриархальном обществе не становится важнее. Хотя женщины стали кормильцами семьи, общая картина не меняется. Такая миграция не дает женщинам новые возможности и не ставит их на ноги», — говорит Мэри Чачава.

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