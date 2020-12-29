"Убирайся, вонючий русский"

Владимир Заможин всего лишь хотел забрать посылку из филиала "Кофикс" до наступления карантина, но там накинулись на него с кулаками и оскорблениями

Элинор Фабрикер, mynet| Опубликовано: 28.12.20

Владимир до сих пор не может прийти в себя (Фото: частный альбом)

"Именно из-за такого хамства и хулиганства я покинул Россию - и вдруг столкнулся с ним в Израиле", - начинает свой рассказ 35-летний Владимир Заможин, проживающий в Иерусалиме. В конце прошлой недели он пришел в филиал сети "Кофикс", работающий также как пункт выдачи посылок, и оказался жертвой нападок и оскорблений со стороны персонала. Подробности рассказал в понедельник, 28 декабря, сайт местных новостей mynet.

В четверг, 24 декабря, Владимир получил сообщение, что может забрать свою посылку в филиале кафетериев "Кофикс" в районе Тальпиот. Он отправился за посылкой в полдень. Подойдя к месту, он увидел парня и двух девушек, которые сидели у входа, курили и пили кофе.

Владимир рассказывает: "Я подошел к ним и сказал, что пришел за посылкой. Одна из девушек ответила мне, что филиал закрыт. Я удивился, поскольку перед выходом из дома проверил часы работы. Было написано, что этот филиал работает до 14:00, а времени до закрытия было предостаточно. Я спросил работников, как такое возможно, а девушка ответила: мы тут решаем, когда открываться, а когда закрываться".

Услышав такой унизительный ответ, Владимир решил снять происходящее на смартфон. По его словам, девушка занервничала и потребовала убрать телефон. Вторая девушка и парень подскочили к Владимиру, пытаясь схватить за руки и требуя выключить телефон. "Я не послушался, отошел в сторону и снова попытался объяснить им, что пришел за посылкой, и мне важно забрать ее именно сегодня, поскольку с воскресенья начинается карантин", - рассказывает Владимир.

По его словам, он объяснил молодым людям, что приехал за посылкой из другого района, и во время карантина у него не будет возможности сделать это. "Но, по-видимому, это никого не интересовало. Одна девушка стала спорить со мной и быстро перешла на оскорбления. Она выкрикнула: "Вонючий русский!", "Вы угробили нашу страну", "Возвращайся в свою Россию". Я был в шоке от такого расизма", - говорит Владимир.

Но, к его несчастью, этим инцидент не исчерпался. Пока Владимир выслушивал оскорбления от девушки, парень, физически крепкий и, как оказалось, напористый, перешел от слов к делу. Он вдруг вскочил и схватил Владимира за шею одной рукой. Второй он перехватил руку Владимира и стал выкручивать ее, чтобы отнять телефон. "Мне удалось вывернуться, и я вбежал в магазин, чтобы проверить, есть ли там камеры наблюдения, которые могли записать все происходящее. Тогда вторая девушка стала истошно кричать, обзываться и бросила в меня стакан. Я не мог поверить, что все это происходит со мной в Израиле".

По словам Владимира, вокруг начали собираться прохожие, одна женщина крикнула, что вызывает полицию.

"Стакан, которым в меня бросили, разбился у моих ног. У парня в руках откуда ни возьмись появились костыли, он стал махать ими перед моим носом, выкрикивая: "Вали отсюда, вонючий русский!" Девушка крикнула, чтобы я больше никогда тут не появлялся, и что они уничтожат мою посылку", - возмущается Владимир.

В этот момент он решил, что лучше покинуть место ссоры, пока все не закончилось серьезной травмой. Владимир говорит, что даже не стал ждать полицейских, так ему хотелось поскорее избавиться от неожиданного кошмара.

Позже владельцы филиала сообщили Владимиру, что две девушки работают в "Кофиксе", а парень, очевидно, - их приятель, пришедший навестить. "Владельцы очень извинялись за случившееся. Сказали, что не станут защищать своих работниц и их поведение, - говорит Владимир. - Я спросил, просматривали ли они записи с камер наблюдения. Мне ответили, что они сами были шокированы не меньше меня реакцией своих работниц".

- Представьте, что я чувствовал в тот момент? - говорит Владимир. - А ведь я всего лишь пришел взять посылку в рабочие часы магазина, а вместо обслуживания нарвался на такую агрессию.

Владимир говорит, что физически он, конечно, не пострадал, но на душе остался тяжелый осадок. Заможину обидно и горько. "Я уже 17 лет живу в Израиле. Слышал немало о проявлениях ксенофобии, даже сам иногда получал оскорбления, но еще никогда за все эти годы не сталкивался с такой жестокостью и агрессивностью. Когда мне было 13 лет и я еще жил в Москве, меня и моего приятеля избили на улице неонацисты - за то, что мы евреи. Скандал в "Кофиксе" снова всколыхнул воспоминания о том ужасном инциденте. Никогда не думал, что я вновь переживу такое же бессмысленное и беспричинное нападение - и где? В Израиле!"

История Владимира вызвала волну возмущения в социальных сетях.

Адвокат Ноам Нафтали передал следующий ответ от имени филиала "Кофикс Тальпиот": "Мой клиент руководит филиалом и обслуживает тысячи посетителей с вежливостью и уважением, независимо от их религии, происхождения и пола. Мой клиент решительно осуждает физическое и словесное насилие. Жалоба посетителя была немедленно передана руководству, которое вызвало сотрудников для дисциплинарного расследования.

Хотелось бы, чтобы все произошедшее выяснялось на юридическом и правоприемлемом уровне, а не в соцсетях и посредством постов, цель которых - ударить по репутации бизнеса, особенно в теперешние тяжелые времена.

Предполагаемый злоумышленник не является сотрудником филиала, и мой клиент будет действовать против него доступными ему юридическими методами".

Перевод: Анастасия Тадсон

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