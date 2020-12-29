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ФСБ собирает компромат на главного украинского разведчика: запись разговора

28.12.20

Украинские спецслужбы перехватили переговоры между сотрудниками Федеральной службы безопасности России.

ФСБ собирает информацию о начальнике ГУР Кирилле Буданове / фото gur mil gov ua

ФСБ собирает информацию о начальнике ГУР Кирилле Буданове / фото gur mil gov ua

В Главном управлении разведки Министерства обороны перехватили очередной разговор экс-сотрудников Службы безопасности, которые предали воинскую присягу и обсуждали диверсию против Украины в информационном пространстве.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки МОУ.

Согласно сообщению, в декабре одним из подразделений ГУР был перехвачен разговор между двумя представителями российской Федеральной службы безопасности, находившихся в Симферополе и Донецке, которые обсуждали поиск информации о начальнике разведывательного органа Минобороны Украины и передачу ее в управление ФСБ РФ, специализирующееся на проведении специальных и диверсионных операций.

Записи свидетельствуют о том, что ФСБ собирает информацию о начальнике ГУР Кирилле Буданове.

Отмечается, что собеседниками являются бывшие сотрудники крымского главка СБУ, которые предали присягу и перешли на службу в ФСБ РФ. Один из них - Склянко Александр Николаевич, 1973 года рождения, бывший начальник отдела контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности ГУ СБУ в АР Крым. Второй - Черных Николай Сергеевич, 1978 года рождения, экс-заместитель начальника отдела контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности ГУ СБУ в АР Крым. Последний, по данным ведомства, в свое время сделал «особый вклад» в документирование и пресечение «компьютерных преступлений».

«К сожалению, Украина имеет немало примеров предательства со стороны бывших офицеров украинских спецслужб. Военная разведка в очередной раз напоминает им, а также всем российским военным преступникам о неизбежности наказания за свои преступления», - отмечают в ГУР.

С полной записью можно ознакомиться по ссылке.

Кто такой Кирилл Буданов

5 августа Зеленский назначил Буданова начальником ГУР МОУ вместо Василия Бурбы.

В Офисе президента отметили, что смена начальника Главного управления разведки связана с необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов в сфере безопасности.

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