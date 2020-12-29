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опубликовано редакцией на Переводике 29.12.20 22:31
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Более половины взрослых китайцев сегодня имеют избыточный вес. Это больше людей, чем все население США

By Nectar Gan, CNN   December 25, 2020

An official study released Wednesday found over half of Chinese adults are overweight.

Официальное исследование, результаты  которого были опубликованы  в среду, показало, что более половины взрослых китайцев имеют избыточный вес.

(CNN) По мере того, как Китай становится богаче, талии взрослых в стране тоже  становятся  все  более  объемными.

Более половины  взрослых  китайцев в настоящее время имеют  избыточный  вес,  это  показало  исследование , проведенное Национальной комиссией здравоохранения страны,  результаты  которого  были  опубликованы  в среду.  За  менее чем  два десятилетия,  доля  людей  страдающих   ожирением среди взрослого населения Китая также более чем удвоилась - с 7,1% в 2002 году до 16,4% в этом году.

Согласно отчету, 50,7% взрослых китайцев имеют избыточный вес, в том числе страдают ожирением. В стране с населением 1,4 миллиарда это составляет более полумиллиарда человек - больше, чем все население США.

Этот  резкий рост произошел  за последние два десятилетия. В 2002 году имели избыточный вес, включая ожирение  29,9% взрослого населения Китая. В 2012 году эта цифра выросла, согласно предыдущим отчетам китайских органов здравоохранения,   до 42% .

«Жители нашей страны сталкиваются с серьезной проблемой избыточного веса и ожирения. Показатели избыточного веса и ожирения среди жителей как городских, так и сельских районов и во всех возрастных группах неуклонно растут», - сказал Ли Бинь, заместитель директора Национальной комиссии здравоохранения  на пресс-конференции в среду.

Отчасти это связано с огромными изменениями в диете и привычках питания, вызванными быстрым экономическим ростом страны. В течение 1950-х и 60-х годов, от  голода  умерло около 45 миллионов китайцев. И до 1993 года, чтобы покупать такие основные продукты, как рис, масло, яйца и мясо,  людям приходилось использовать выдаваемые государством продуктовые карточки.

Времена нехватки еды давно прошли. Теперь китайцы могут свободно приобретать  любые продукты по своему усмотрению, и новое богатство страны сделало их обеденный стол еще более питательным и калорийным.

Увеличение покупательной способности также привело к возникновению проблемы пищевых отходов , которую президент Китая Си Цзиньпин назвал «шокирующей и тревожной». Во вторник в национальный законодательный орган страны был внесен законопроект о предотвращении потерь пищевых продуктов  в  отходы.

Рост показателей избыточного веса и ожирения ложится дополнительным бременем на общественное здоровье. Центры США по контролю и профилактике заболеваний заявляют, что излишний вес увеличивает риск серьезных заболеваний и состояний здоровья, включая высокое кровяное давление, диабет, ишемическую болезнь сердца и инсульт .

«Уровень избыточного веса и ожирения в Китае быстро растет, с высокой распространенностью и затрагивает все группы населения. Это создает огромные проблемы, - сказал Чжао Вэньхуа, главный диетолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний.

По данным Всемирной организации здравоохранения , по меньшей мере 4 миллиона человек ежегодно умирают в результате  болезней  связанных с  избыточным  весом или ожирением.

По данным ВОЗ, среди  населения Земли,  которое с 1975 года почти утроилось,  доля  людей,   страдающих  ожирением  растет  во всем мире, . В 2016 году 39% взрослого населения во всем мире - или более 1,9 миллиарда человек - имели избыточный вес, в том числе более 650 миллионов страдали ожирением.

По данным CDC, в США с 2015 по 2016 год 71,6% взрослых имели избыточный вес, включая ожирение.

Но тут  надо иметь  в  виду,  что  в Китае,  категории   избыточного  веса  и  ожирения  более жесткие, чем мировые стандарты. ВОЗ считает, что индекс массы тела (ИМТ) - отношение веса к росту - более 25 означает избыточный вес, а более 30 - ожирение. В Китае ИМТ более 24 считается избыточным весом, а более 28 - ожирением.

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