Две Мечты

Чем отличается “Китайская мечта” от “Американской мечты”

By Fan Shuo-ming 范碩銘 Dec 28, 2020

Выражение «китайская мечта», поддержанное «мощнейшей машиной внешней пропаганды» Коммунистической партии Китая (КПК) и в дальнейшем усиливаемая дружественными Китаю политическими партиями в различных странах, постепенно распространилось в международном сообществе и стала восприниматься как абсолютно реальная вещь.

«Китайская мечта» - это политическая платформа и пропагандистский лозунг КПК, которые появились вслед за приходом к власти нынешнего президента Китая Си Цзиньпина (習近平) с целью реализации его личной воли и консолидации им своей политической власти.

Политическая платформа «китайская мечта» возникла менее 10 лет назад. Она использует такие националистические инструменты, как, например, призыв к китайцам «возродить золотые времена династий Хань и Тан».

Это, по сути, означает, что гегемония китайской национальности хань и ассимиляция этнических меньшинств в пределах границ Китая, таких как уйгуры, монголы и тибетцы, усиливаются, а их самобытные культуры исчезают.

В то же время Си и КПК волюнтаристски применяют свою власть и контроль над всеми правительственными ведомствами таким образом, что «китайская мечта» бросает тень на все аспекты управления, включая судебную систему, партийную дисциплину, энергетические ресурсы, контролируемые государством предприятия, национальную оборону и политику в области народонаселения.

Что касается внешней политики, КПК выступила с инициативой «Один пояс, один путь», с помощью которой она грабит соседние и развивающиеся страны в экономическом и финансовом отношении во имя развития инфраструктуры.

Для сравнения: американская мечта никогда не становилась конкретным способом управления США. Скорее, это международный феномен человеческой культуры, который создавался в течение более 100 лет. Начиная с середины XIX века, в результате развития американского Запада и Калифорнийской золотой лихорадки, американская мечта стала олицетворением приключений и открытия новых границ.

К тому времени, когда наступила эпоха после Второй мировой войны, США превратились в плавильный котел этнических групп со всего мира, и американская мечта была построена на аккумулированных в единое целое мечтах бесчисленных иммигрантов.

В 1960-х и 1970-х годах, после речи лидера США по правам человека Мартина Лютера Кинга-младшего «У меня есть мечта», американская мечта стала еще больше охватывать сферы демократии, прав человека и расового равенства.

В 1980-х годах Кремниевая долина стала ведущим мировым двигателем инноваций, поскольку бесчисленное количество изобретателей и предпринимателей разбогатели благодаря размещению акций своих предприятий на рынке. Кремниевая долина привлекала таланты со всех уголков мира, талантов, которые наглядно продемонстрировали существование социальной мобильности, а также добились больших успехов в кино, музыке и других областях популярной культуры.

В то время как «китайская мечта» возникла как предполагаемая копия американской мечты, разница в одно слово разделяет их на тысячи миль. Тем не менее, несмотря на это, в сердцам многих китайских граждан, которые руководствуются «китайской мечтой», живет невысказанная «американская мечта».

Фань Шо-мин (Fan Shuo-ming) - старший специалист по административным вопросам в Национальном университете Чэнчи .

Перевод Джулиана Клегга (Julian Clegg)

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