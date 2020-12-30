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опубликовано редакцией на Переводике 30.12.20 21:37
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Две Мечты

   

Чем отличается “Китайская мечта” от  “Американской мечты”

By Fan Shuo-ming 范碩銘    Dec 28, 2020

Выражение «китайская мечта», поддержанное  «мощнейшей машиной внешней пропаганды» Коммунистической партии Китая (КПК) и в дальнейшем усиливаемая дружественными Китаю политическими партиями в различных странах, постепенно распространилось  в международном сообществе  и стала восприниматься как абсолютно  реальная вещь.

«Китайская мечта» - это политическая платформа и пропагандистский лозунг КПК, которые  появились  вслед за приходом к власти  нынешнего президента Китая Си Цзиньпина (習近平) с целью реализации его личной воли и консолидации  им  своей политической власти.

Политическая платформа   «китайская мечта»  возникла  менее 10 лет назад. Она  использует  такие  националистические инструменты, как,  например,  призыв к китайцам «возродить  золотые  времена  династий Хань и Тан».

Это, по сути,  означает, что гегемония китайской национальности хань и ассимиляция этнических меньшинств в пределах границ Китая, таких как уйгуры, монголы и тибетцы, усиливаются, а их самобытные культуры исчезают.

В то же время Си и КПК волюнтаристски  применяют свою власть и контроль над всеми правительственными ведомствами таким  образом,   что «китайская мечта» бросает тень на все аспекты управления, включая судебную систему, партийную дисциплину,  энергетические ресурсы, контролируемые государством  предприятия, национальную оборону  и политику  в области народонаселения.

Что касается внешней политики, КПК выступила с инициативой «Один пояс, один путь», с помощью которой она грабит соседние и развивающиеся страны в экономическом и финансовом отношении во имя развития инфраструктуры.

Для сравнения: американская мечта никогда не становилась конкретным способом управления США. Скорее, это международный феномен человеческой культуры, который создавался в течение  более 100 лет. Начиная с середины XIX века, в результате развития американского Запада и Калифорнийской золотой лихорадки, американская мечта стала олицетворением приключений и открытия новых границ.

К тому времени, когда наступила эпоха после Второй мировой войны, США превратились в плавильный котел этнических групп со всего мира, и американская мечта была построена на аккумулированных  в  единое целое   мечтах бесчисленных иммигрантов.

В 1960-х и 1970-х годах, после речи лидера США по правам человека Мартина Лютера Кинга-младшего «У меня есть мечта», американская мечта стала еще больше охватывать сферы  демократии, прав человека и расового равенства.

В 1980-х годах Кремниевая долина стала ведущим мировым двигателем инноваций, поскольку бесчисленное количество изобретателей и предпринимателей разбогатели благодаря  размещению  акций  своих  предприятий на  рынке. Кремниевая долина привлекала таланты со всех уголков мира, талантов, которые наглядно  продемонстрировали существование социальной мобильности, а также добились больших успехов в кино, музыке и других областях популярной культуры.

В то  время  как  «китайская мечта» возникла как предполагаемая копия американской мечты, разница в одно слово разделяет их на тысячи  миль. Тем  не  менее, несмотря на  это, в  сердцам  многих  китайских граждан, которые руководствуются «китайской мечтой», живет  невысказанная  «американская  мечта».

Фань Шо-мин (Fan Shuo-ming) - старший специалист по административным вопросам в Национальном университете Чэнчи .

Перевод Джулиана Клегга (Julian Clegg)

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