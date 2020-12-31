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Алексей Навальный. ФОТО: SHAMIL ZHUMATOV/REUTERS

В последние дни 2020 года российские правоохранительные органы активно занялись оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Следственный комитет РФ возбудил во вторник, 29 декабря, новое уголовное дело против основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Якобы Навальный и его соратники потратили на свои нужды более 356 млн из 588 млн рублей, собранных в качестве пожертвований для ФБК.

А днем ранее Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) пригрозила политику реальным сроком по делу "Ив Роше" за неявку в уголовно-исполнительную инспекцию в рамках его условного приговора.

Депутат бундестага: дело против Навального - "косвенное признание вины" от Путина

За происходящим внимательно следят в Евросоюзе и в Германии, в частности. "В очередной раз Путин с таким подходом загоняет себя в международную изоляцию", - заявил депутат правящего в ФРГ блока консервативных партий ХДС/ХСС Родерих Кизеветтер в беседе с DW.

По его мнению, уголовным делом в отношении Навального Кремль хотел послать "сигнал собственному народу и продемонстрировать силу и решимость власти".

"Но для Европы и международного сообщества это печальный признак слабости! По-прежнему не хватает воли для того, чтобы начать расследовать попытку заказного убийства и доказанного участия сотрудников спецслужб в покушении на убийство. Таким образом под Новый год мы увидели косвенное признание вины", - подчеркнул немецкий парламентарий.

Навального делают невъездным в Россию

Литовский евродепутат из фракции "Обновить Европу" Пятрас Ауштрявичюс считает, что последние действия российских властей в отношении оппозиционного политика показывают, что "Навального хотят сделать изгнанником, невъездным". " Они не хотят иметь никаких серьезных политических оппонентов в России. Отсюда все дела против Навального и попытка его отравить, завершив его деятельность таким образом. Он неудобен Кремлю, и Кремль делает все возможное, чтобы избежать его участия в российской политике и дискредитировать Алексея Навального", - подчеркнул депутат Европарламента в интервью DW.

Ауштрявичюс предположил, что в ближайшее время против Навального "будут выдвигаться все новые и новые обвинения, ему будут грозить десятками лет заключения". В этих условиях возвращение политика в Россию будет связано с "непосредственным риском сразу по приезде очутиться в тюрьме", полагает литовский евродепутат: "Это реальная перспектива". А при попадании в тюрьму велик риск новых покушений на жизнь Навального, предостерегает Пятрас Ауштрявичюс.

Опасность расследований Навального для Кремля на фоне пандемии и выборов

Согласен с депутатом Европарламента и профессор университета в Инсбруке, эксперт по Восточной Европе Герхард Манготт. "После того, как попытка отравления не удалась, политическое руководство России пытается сделать так, чтобы Навальный остался за границей. Ему хотят осложнить возвращение в Россию", - отметил он в интервью DW. По мнению политолога, в Кремле опасаются роста популярности Навального. "Поэтому его пытаются ослабить, вынуждая заниматься оппозиционной работой только из-за рубежа".

Эксперт при Германском обществе по внешней политике (DGAP) Вильфрид Йилге добавляет, что разоблачения ФБК Навального стали особенно проблематичными для российских властей на фоне пандемии и предстоящих выборов в Госдуму. "Сейчас особенно заметным становится противопоставление богатых элит и перегруженной системы здравоохранения, которая страдает от недостатка модернизации. И с точки зрения режима это может быть опасным", - рассуждает он в разговоре с DW.

Австрийский политолог Герхард Манготт прогнозирует, что действия Москвы в отношении Алексея Навального окажут негативное влияние на германо-российские отношения. "Это только усилит позиции тех, кто выступает за более жесткую политику в отношении РФ. В этом плане нынешние действия российских властей контрпродуктивны, но, очевидно, они готовы идти на это, лишь бы удержать Навального за границей", - констатирует он.

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Владимир Путин. ФОТО: Mikhail Klimentyev/Mikhail Klimentyev/TASS

Президент России Владимир Путин "не бьется в истерике" и не испытывает никаких чувств в связи с возбуждением уголовного дела о мошенничестве в отношении Алексея Навального. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос "Коммерсант FM". Навальный после выхода пресс-релиза СК об уголовном деле написал, что так выглядит "путинская истерика", передает Newsru.

"Вы знаете, Путин не бьется в истерике. Путин готовится к совещанию с премьер-министром и проводит международные телефонные разговоры, поздравляя своих коллег с наступающим Новым годом", - сказал Песков. На вопрос о том, не вызывает ли у президента беспокойства вся ситуация с оппозиционером, представитель Кремля ответил, что у Путина она "не вызывает никаких чувств".

"У Владимира Путина вызывают чувства задачи, которые стоят перед ним и перед правительством. Чувство радости вызывают те вопросы, которые удалось реализовать в уходящем году. И мобилизацию вызывают те вопросы, которые еще остро стоят на повестке дня".

Песков добавил, что ведомства "в установленном порядке" докладывают главе государства о своей работе, но это не значит, что о любом деле "в отношении того или иного гражданина Российской Федерации докладывают президенту".

По версии Следственного комитета РФ, связанные с Навальным фонды собрали более 588 млн рублей пожертвований от граждан. Эти средства предназначались исключительно на цели фондов, однако Навальный совместно с "иными лицами" якобы потратил 356 млн рублей на "приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей)".

Политик после выхода этого пресс-релиза напомнил, что не получает денег ни от Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), ни от своих штабов, и регулярно отчитывается от своих доходах и расходах. Днем ранее московское управление ФСИН обвинило находящегося на реабилитации в Германии оппозиционера в уклонении от контроля как условно осужденного по делу "Ив Роше".

Ведомство сослалось на медицинский отчет о лечении Навального в Берлине, опубликованный в журнале Lancet. В статье указывалось, что пациент выздоровел и восстановился, причем имя Навального в отчете ни разу не упоминается: говорится лишь, что речь идет о мужчине 44 лет, который пережил отравление нервно-паралитическим агентом класса "Новичок". Таким образом, по мнению Навального, ФСИН вопреки официальной позиции российских властей фактически признала, что он был отравлен этим веществом.

Ведомство предписало политику явиться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию утром 29 декабря, пригрозив в противном случае заменить условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. При этом испытательный срок Навального по этому делу истекает 30 декабря.

30 декабря 2020

CC0 / pixabay Илья Круглей

В уходящем году транзиту в Балтии пришел конец: Евросоюз не торопится помогать странам спасти его хотя бы частично, а ключевые магистрали из Китая и России обходят регион стороной. Эстония, Латвия и Литва превращаются в транспортный тупик.

В 2020 году транспортная сфера стран Балтии, пожалуй, больше остальных областей прочувствовала на себе последствия пандемии коронавируса и снижения объемов мировой торговли. При этом никуда не исчезли и старые проблемы, которые вообще никак не связаны с кризисом и пандемией COVID-19.

Речь идет о последовательной утрате балтийскими странами транзитных потоков, которые активно смещаются в сторону российских транспортных узлов.

CC0 / unsplash Железная дорога

Конечно, за год произошли и некоторые положительные моменты в балтийской транспортной сфере – увеличение объемов транспортировки зерна Латвии, присоединение Эстонии к железнодорожному коридору "Северное море – Балтийское море" (RFC NS-B), частичная модернизация литовского порта в Клайпеде.

Однако каким в итоге можно считать 2020 год для транзита Балтии? Успешным за счет вновь появившихся перспектив или провальным из-за безысходности при поиске новых объемов грузопотоков?

Парадокс состоит в том, что транспортная инфраструктура региона, с отдельными оговорками, действительно совершенствовалась, но при этом стремительно сокращались объемы сырья и товаров, которые она могла бы переваливать.

"Голодный" год для железной дороги Балтии

В 2020 году Эстония и Латвия официально присоединились к коридору железнодорожных грузовых перевозок "Северное море – Балтийское море" (RFC NS-B). За счет этого балтийские страны стали частью весьма серьезного европейского грузового маршрута, связывающего железнодорожные сети и морских портов Центральной и Северной Европы.

Правда, пока не совсем понятно, чьими грузами будут заполнять эту магистраль.

Конечно, есть Финляндия, которая каждый год экспортирует в ЕС примерно 42 тонны грузов, но нет никаких гарантий, что скандинавская страна захочет менять свою логистику.

Более подробно об этом рассказал эстонский предприниматель Виталий Гайчонок.

"Это более глубокая интеграция Эстонии как государства в единое экономическое пространство Европы. Это во многом инфраструктурный проект, который не имеет отношения к реальном бизнесу. Главное – построить транспортный коридор, а как это повлияет на бизнес, разберемся позже. Но, если мы говорим о большом едином экономическом пространстве, то так и надо делать", – отметил бизнесмен.

"Условно говоря, любая нормальная империя, если она хочет развиваться, должна строить коммуникации, даже если это на тот момент экономически не принесет никакой выгоды. Такие инвестиции окупаются через время – год, два года, десятилетие. Эстонский бизнес и экономика могут извлечь из новой железнодорожной магистрали пользу, но когда и как, пока сказать трудно", – сказал Гайчонок.

Он привел пример, при котором организация коммуникаций внутри ЕС может упростить жизнь бизнесу: "после ввода электронного транзитного декларирования отправитель просто "нажимает на одну кнопку" и не думает про волокиту с документами, взятки отдельным чиновникам, чтобы груз проходил быстрее, и другие неприятные моменты в логистике, которые не видны простому обывателю или политикам на самых высоких постах". Эстонский предприниматель подчеркнул, что такое нововведение действительно облегчило работу бизнесу.

Но, по мнению бизнесмена, в присоединении Эстонии к коридору железнодорожных грузовых перевозок "Северное море – Балтийское море" есть и обратная сторона: "Такая магистраль должна быть заполнена хотя бы минимальными объемами грузопотока, чтобы окупались расходы по ее эксплуатации".

Проблема в том, что в балтийском государстве сейчас нет производственных предприятий, способных обеспечить этот товаропоток. "Нам банально нечего возить в другие страны и нет смысла что-то закупать у них в больших объемах. Если говорить о пассажиропотоке, то он слишком мал. С этим отлично справляется и автотранспорт", – сказал Гайчонок.

По его мнению, и Финляндия в решение проблемы заполнения грузами новой магистрали не поможет – ее логистика давно и хорошо организована и без посредничества Эстонии. Более того, "у финнов очень развиты морские коммуникации".

© Sputnik / Вадим Анцупов олитолог Виталий Гайчонок

"Вы можете идти вдоль берега мимо простой маленькой деревни и увидеть там порт, где стоит 200 яхт. У них хорошо развит паромный транспорт и железнодорожные коммуникации. Какой смысл Финляндии перестраивать свою логистику для транзита товаров через Эстонию, если нет уверенности, что транспортировка грузов станет дешевле?" – отметил эстонский предприниматель.

Некоторых успехов удалось достичь Латвийской железной дороге, грузооборот которой неуклонно падает еще с 2019 года. В августе 2020 года компания LDz отчиталась о том, что, несмотря на пандемию, первые два квартала стали рекордными для страны по транспортировке зерновых: за первую половину года было перевезено 467 830 тонн зерна. Из этого объема 290 420 тонн поставлялись в латвийские порты. Впрочем, на этом хорошие новости для LDz в 2020 году заканчиваются.

© Вадим Савицкий/mil.ru Товарный поезд, железная дорога

Транзит грузов из России неуклонно падал, причем даже когда речь шла о товарах, идущих из Китая. Согласно данным Министерства сообщения Латвии, за первые два квартала 2020 года объем транспортировки по железнодорожным коммуникациям снизился на 47,2%. Летом латвийское правительство было вынуждено выделить 32 млн евро для вливания в капитал LDz и еще 27 млн евро на другие субсидии этой госкомпании. Не помогло.

Отчет за третий квартал все равно показал итоговое снижение объемов грузопотока на 44,9%. А под конец года, в декабре, председатель правления LDz Марис Клейнбергс пожаловался на практически полную остановку транзита российского угля.

© Sputnik / Константин Чалабов Работа морского торгового порта Усть-Луга

Похожие проблемы наблюдаются и в соседних Эстонии и Литве. При этом Евросоюз не спешил с помощью для железнодорожного транзита Балтии.

Еврокомиссия, конечно, выделила деньги на проект Rail Baltica, который в очередной раз подорожал в этом году до 7 млрд евро (в 2017 – 5,8 млрд евро), но меньше, чем желали балтийские страны. К примеру, в июле на участок дороги в Литве было выделено 236 млн евро – в восемь раз меньше запроса Вильнюса. При этом никто даже не пытается ответить на вопрос, что же по Rail Baltica станут перевозить, когда магистраль будет готова, и во сколько обойдется содержание этой дороги.

© EDZL / Rail Baltica Визуализация проекта Rail Baltica

В то же время международные железнодорожные магистрали в Евразии во время пандемии показали неплохую динамику роста. За первые три квартала 2020 года контейнерные перевозки по маршруту Китай – Россия – ЕС на 10,34% превзошли показатели 2019 года, достигнув объема отгрузки 387 000 TEU (единица измерения, равная двадцатифутовому контейнеру – прим. автора).

Но балтийские республики к подобным магистралям отношения не имеют.

Морские порты Балтии – модернизация как самоцель

Если же посмотреть на ситуацию с перевалкой грузов в морских гаванях Эстонии, Литвы и Латвии, то, пожалуй, лучше всего тут подойдет выражение "улыбаемся и машем".

РИА Новости Клайпедский морской торговый порт

Условно говоря, радоваться следует модернизации некоторых портов. К примеру, под конец 2020 года в Клайпедский порт доставили очередной (пятый по счету) кран типа STS (Ship-to-Shore) стоимостью 10 млн евро. Конструкция может поднимать сразу два полных двадцатифутовых контейнера, что гарантированно повысит объем перевалки грузов в морской гавани.

А вот махать на прощанье рукой следует дотациям Евросоюза, который принял решение в 2020 году никаких денег на развитие балтийских портов не выделять, а также грузопотоку из России, который спешно "перетекает" в морские гавани Ленинградской области и Калининграда.

По итогам десяти месяцев 2020 года грузооборот морских портов Балтийского бассейна в России составил 200,5 млн тонн (данные Росморречфлота – прим. автора). Суммарные показатели трех кварталов 2020 года говорят о том, что грузооборот порта в Усть-Луге составил 76,6 млн тонн, в "Порт Высоцкий" – 13,4 млн тонн, в Приморске – 38,3 млн тонн, в Калининграде – 7,9 млн тонн.

РИА Новости Первый комбинированный контейнерный поезд проехал транзитом через Калининградскую область из Европы в Китай

А теперь смотрим на показатели балтийских портов. Грузооборот морских гаваней в Эстонии в 2019 году, еще до пандемии коронавируса, – 37,6 млн тонн. Полного отчета за 2020 год еще нет, но, судя по данным за первое полугодие (с января по август – 24,5 млн тонн), объем перевалки в этих портах в 2020 году вряд ли увеличится.

В портах Латвии в 2019 году перевалили 62 млн тонн грузов, а в период с января по октябрь 2020 года – 35,8 тонн. В литовском порту Клайпеда в 2019 год обработали 46,3 млн тонн, а за первые 10 месяцев 2020 года – около 43,5 млн тонн.

В сухом остатке имеем следующее.

В период коронакризиса российские порты Ленинградской и Калининградской областей перевалили 200,5 млн тонн, а балтийские морские гавани даже за весь 2019, докоронакризисный, год, – лишь 145,9 млн тонн.

Никакого четкого планирования

Правительства балтийских республик в 2020 году вообще не продемонстрировали какого-либо рвения для решения всех этих проблем.

Восстановить отношения с Россией? Подписать контракты с Китаем, хотя бы на минимально выгодных для себя условиях? Потребовать от Еврокомиссии денег на стимулирование и удешевление транспортной инфраструктуры региона до уровня, позволяющего привлечь, скажем, Финляндию? Этого не произошло.

Sputnik / Михаил Мокрушин Рижский свободный порт

Впрочем, эстонский экономист Леонид Цингиссер уверяет, что некоторые попытки восстановить грузопоток все же были. Особенно это хорошо видно на примере Эстонии.

"Я напомню, в 2020 году министр экономики Эстонии посещал ежегодный экономический форум в Санкт-Петербурге, а президент Керсти Кальюлайд даже встречалась с главой РФ Владимиром Путиным", – подчеркнул экономист. Он рассказал, что сам "присутствовал на экономическом форуме в Санкт-Петербурге и был приятно удивлен участием в нем эстонских предприятий".

"Был даже бывший премьер-министр Эстонии Тийт Вяхи, который представлял интересы порта Силламяэ. Также на форуме я беседовал с главой Минэкономики Эстонии Таави Аасом, который говорил тогда, что инфраструктура балтийской страны пока еще вполне конкурентоспособна и еще может привлечь российские компании. Но в итоге все эти встречи ничего не дали", – рассказал Леонид Цингиссер.

© BaltNews.ee Тийт Вяхи

Вместе с развитием российских портов и транспортных узлов совершенствуется и инфраструктура в балтийских странах. Но, по мнению эстонского экономиста, у РФ есть чем заполнять свои мощности, а вот у Литвы, Латвии и Эстонии за 2020 год так и не появилось нужного объема товаров и сырья, которыми можно было бы загрузить транспортные магистрали и морские гавани.

"Сотрудничество с Китаем по этому вопросу в прошедшем году также ничего не принесло балтийским странам. Да, в августе 2020 года Эстония подписала соглашение с Китаем (договор Северного порта Палдиски с китайской компанией Changchun International Land Port – прим. Baltnews), которое якобы должно было "включить" балтийскую страну в магистраль "Один пояс, один путь". Но чем все кончилось? Контейнерные перевозки из Китая (по два железнодорожных состава в неделю) так и не стали регулярными", – отметил Цингиссер.

CC BY-SA 4.0 / wikipedia / Rey2 Порт Силламяэ

По его словам, Эстония не согласовала этот вопрос с компанией "Российские железные дороги", "а ведь грузы должны идти по территории РФ".

"В итоге проект провалился", – заключил Цингиссер.

Пример с неудачным "подключением" к китайской торговой магистрали наиболее ярко характеризует всю проблематику балтийского транзита.

В 2020 году так и не удалось найти решения, при котором грузопоток через Прибалтику можно восстановить без кооперации с Россией.

Как отметил эстонский экономист, у балтийских стран есть эффективное "оружие" – порты и коммуникации, которые продолжают модернизировать, но нет "патронов" – грузов. А без их транспортировки большая часть транспортной инфраструктуры Литвы, Латвии и Эстонии становится попросту убыточной – ее не на что содержать.

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