навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
01.01.21   Редакция

Первые новогодние сообщения из Сирии

(0)
01.01.21   Название проекта

С Новым годом!

(0)
 
31.12.20  

Создавая общий «недолларовый» рынок Путин продолжает дело Сталина

(0)
 
31.12.20   Редакция

Россия прекращает поддержку пророссийских лидеров в соседних странах

(0)
 
30.12.20   Редакция

Две Мечты

(0)
 
29.12.20   Редакция

Более половины взрослых китайцев сегодня имеют избыточный вес. Это больше людей, чем все население США

(0)
 
29.12.20  

ФСБ собирает компромат на главного украинского разведчика: запись разговора

(0)

последние за вчера, 31.12.20  
 
18:44  

Создавая общий «недолларовый» рынок Путин продолжает дело Сталина

(0)
 
18:27  

Под боком у «русского медведя»

(0)
 
17:37  

«Русская молодежь в США волнуется о духовной жизни больше, чем о коронавирусе»

(0)
 
17:30   Редакция

Россия прекращает поддержку пророссийских лидеров в соседних странах

(0)
 
16:46  

Русскоязычные СМИ Эстонии

(0)
 
03:42   Редакция

Секретное видео: Ким Филби, британский двойной агент, рассказывает всё

(0)
 
01:00   Редакция

“Давайте не будем представлять в привлекательном виде этого предателя с кровью на руках”

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 01.01.21 18:42
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Первые новогодние сообщения из Сирии

Car bomb detonates near Russian military base in northeastern Syria

Заминированный автомобиль взорвался возле российской военной базы на северо-востоке Сирии

AFP  01 ЯНВ.2021 Г. 

Как  сообщил военный наблюдатель, в пятницу,  возле российской военной базы на северо-востоке Сирии  взорвался  заминированный автомобиль.  Это  была  первая  подобная  террористическая  атака  в этом районе против союзника Дамаска,.

Группа наблюдателей Сирийского наблюдательного центра по правам человека сообщила  что,  в результате  ночного  нападения  в районе Тал Саман в провинции Ракка, было  ранено несколько человек,  точное число  раненых названо  не было.

Не было  также  немедленных российских сообщений об инциденте, который произошел на обширной  территории, контролируемой сирийским подразделением YPG террористической группы РПК, но где  присутствуют силы  сирийского  режима  и его союзника  России.

В заявлении, распространенном в социальных сетях и приписываемом связанной с «Аль-Каидой» экстремистской группировке «Хуррас аль-Дин», говорится об  атаке.

Обсерватория сообщила, что двое мужчин припарковали заполненный  взрывчаткой пикап возле базы и скрылись, что было редким нападением со стороны Хуррас аль-Дин в этом районе.

«Это первая такая прямая атака на российскую базу на северо-востоке Сирии», - сказал глава Обсерватории Рами Абдель Рахман.

Боевики  Hurras al-Deen оперируют  в последнем крупном бастионе оппозиции в северо-западном регионе Идлиб, но они очень редко выходят  за пределы  этого района.

Россия вступила в войну в Сирии в 2015 году, и ее военно-воздушные силы поддерживали силы режима Дамаска в нескольких смертоносных военных кампаниях против Идлиба.

Россия неоднократно обвиняла оппозиционные группы в Идлибе в нападении с помощью беспилотников на ее авиабазу Хмеймим к западу от оплота оппозиции, но взрывы, заложенные в автомобилях, происходят гораздо реже.

Российские войска размещены на севере Сирии, в том числе в рамках нескольких сделок, заключенных при посредничестве Турции, поддерживающей оппозицию.


Intense attacks by Russian air forces on ISIS sites in the Syrian desert

Интенсивные атаки российской авиации на объекты ИГИЛ в сирийской пустыне

by khalediskef   January 1, 2021 

Источники сообщили, что в четверг российская военная авиация наносила  интенсивные удары по территориям  где  действуют боевики  ИГИЛ в сирийском районе Бадиа.

Источники указали, что «в результате авиаударов было убито и ранено более 20 террористов», указывая на то, что атаки были нацелены на регион Бадиа, со  стороны   сельской местности Дейр-эз-Зор, Ракка и Хама.

Источники добавили, что за последние 24 часа,  российская  авиация  нанесла,  по  оценкам,  свыше  45 ударов по объектам ИГИЛ  в районах Бадиа в сельской местности Хомса, Ракки, Хамы и Алеппо, это  помимо  авиаударов  по  самим  сельским  районам  Дейр-эз-Зора и Ракки.  

В сирийском регионе  Бадиа в течение последних двух месяцев происходили ожесточенные бои между сирийской армией и террористической организацией «ИГИЛ». Они  вспыхнули  после того, как ячейки «ИГИЛ» напали на несколько деревень и городов в регионе, что заставило сирийскую армию начать военные действия. Операция по преследованию этих террористов проводится  с участием российской армии  с применением авиации.

Примечательно, что число погибших от   рук  террористической организации «ИГИЛ» с момента начала боев в сирийской Бадиа оценивается  в  более чем  50  убитых, а потери  среди  террористов  превысили  35 боевиков.


статью прочитали: 1 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2021
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2021  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 