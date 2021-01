архив



опубликовано редакцией на Переводике 01.01.21 18:42 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович Сирия Первые новогодние сообщения из Сирии Car bomb detonates near Russian military base in northeastern Syria Заминированный автомобиль взорвался возле российской военной базы на северо-востоке Сирии AFP 01 ЯНВ.2021 Г. Как сообщил военный наблюдатель, в пятницу, возле российской военной базы на северо-востоке Сирии взорвался заминированный автомобиль. Это была первая подобная террористическая атака в этом районе против союзника Дамаска,. Группа наблюдателей Сирийского наблюдательного центра по правам человека сообщила что, в результате ночного нападения в районе Тал Саман в провинции Ракка, было ранено несколько человек, точное число раненых названо не было. Не было также немедленных российских сообщений об инциденте, который произошел на обширной территории, контролируемой сирийским подразделением YPG террористической группы РПК, но где присутствуют силы сирийского режима и его союзника России. В заявлении, распространенном в социальных сетях и приписываемом связанной с «Аль-Каидой» экстремистской группировке «Хуррас аль-Дин», говорится об атаке. Обсерватория сообщила, что двое мужчин припарковали заполненный взрывчаткой пикап возле базы и скрылись, что было редким нападением со стороны Хуррас аль-Дин в этом районе. «Это первая такая прямая атака на российскую базу на северо-востоке Сирии», - сказал глава Обсерватории Рами Абдель Рахман. Боевики Hurras al-Deen оперируют в последнем крупном бастионе оппозиции в северо-западном регионе Идлиб, но они очень редко выходят за пределы этого района. Россия вступила в войну в Сирии в 2015 году, и ее военно-воздушные силы поддерживали силы режима Дамаска в нескольких смертоносных военных кампаниях против Идлиба. Россия неоднократно обвиняла оппозиционные группы в Идлибе в нападении с помощью беспилотников на ее авиабазу Хмеймим к западу от оплота оппозиции, но взрывы, заложенные в автомобилях, происходят гораздо реже. Российские войска размещены на севере Сирии, в том числе в рамках нескольких сделок, заключенных при посредничестве Турции, поддерживающей оппозицию.

Intense attacks by Russian air forces on ISIS sites in the Syrian desert Интенсивные атаки российской авиации на объекты ИГИЛ в сирийской пустыне by khalediskef January 1, 2021 Источники сообщили, что в четверг российская военная авиация наносила интенсивные удары по территориям где действуют боевики ИГИЛ в сирийском районе Бадиа. Источники указали, что «в результате авиаударов было убито и ранено более 20 террористов», указывая на то, что атаки были нацелены на регион Бадиа, со стороны сельской местности Дейр-эз-Зор, Ракка и Хама. Источники добавили, что за последние 24 часа, российская авиация нанесла, по оценкам, свыше 45 ударов по объектам ИГИЛ в районах Бадиа в сельской местности Хомса, Ракки, Хамы и Алеппо, это помимо авиаударов по самим сельским районам Дейр-эз-Зора и Ракки. В сирийском регионе Бадиа в течение последних двух месяцев происходили ожесточенные бои между сирийской армией и террористической организацией «ИГИЛ». Они вспыхнули после того, как ячейки «ИГИЛ» напали на несколько деревень и городов в регионе, что заставило сирийскую армию начать военные действия. Операция по преследованию этих террористов проводится с участием российской армии с применением авиации. Примечательно, что число погибших от рук террористической организации «ИГИЛ» с момента начала боев в сирийской Бадиа оценивается в более чем 50 убитых, а потери среди террористов превысили 35 боевиков.

