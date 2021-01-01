Медведь не блефует

By Alan W. Dowd DEC 17, 2020

U.S. Navy photo

«Впервые мы ни за кем не гонимся», - заявил российский политический деятель Владимир Путин в своём своего послании «Положение нации в 2020 году», в разделе посвященном российской армии. «Мы никого не догоняем. Напротив, другим государствам придется создавать оружие, которое у России уже есть ».

Похоже, в этом вопросе Путин не блефует.

Задиристый противник

Недавний анализ, опубликованный в журнале Экономист, показывает драматические успехи и рост инвестиций России в своих военных в последние годы.

«Российские военные расходы с 2005 по 2018 год увеличились примерно вдвое», - говорится в статье. Россия сейчас тратит на свою армию около 4 процентов ВВП.

В результате этого “кутежа” Россия получила дополнительно 600 новых боевых самолетов, 840 вертолетов, 2300 дронов и несколько поистине удивительных (и вызывающих оторопь) систем вооружения: гиперзвуковая ракета, которая может летать в 27 раз быстрее звука. высокоскоростной подводный дрон с ядерной боеголовкой, предназначенный для наведения на прибрежные районы и превращения их в непригодные для проживания места, крылатая ракета с ядерной двигательной установкой, способная находиться в воздухе в течение нескольких месяцев и уклоняться от обнаружения спутников и радаров.

Кроме того, в последние годы десятки тысяч российских военнослужащих участвовали в боях на Украине и в Сирии, что позволило отточить боевые навыки и получить реальный боевой опыт значительной части российских вооруженных сил. Более 2 000 российских военнослужащих сегодня оккупируют восточную Украину (ранее их было 15 000 человек); около 31 000 российских военнослужащих переброшены в Крымский регион Украины; и 63000 российских военнослужащих прошли через Сирию, где российские военные наносили дальние ракетные удары с моря, высокоточные (и не очень высокоточные) авиаудары, испытали свои средства ПВО в борьбе против “роев” беспилотных летательных аппаратов и развернули свои собственные боевые дроны. .

Военно-воздушные силы России возродили практику времен холодной войны по преследованию военных кораблей США и тестированию средств ПВО США на Аляске и в северной части Тихого океана. Российский флот захватил украинские военные корабли в международных водах, фактически аннексировал Азовское море, занял стратегический плацдарм в Средиземном море (любезность Сирии), направил военные корабли в Ла-Манш для провокационных проходов, вернул свои силы в Северную Атлантику. пренебрег правилами исключительной экономической зоны Америки у Аляски, издевались над американскими рыболовными судами и проводил крупномасштабные операции вдоль кромки вод Аляски.

Действия российского военно-морского флота побудили генерал-лейтенанта Дэвида Крамма, командующего Аляскинским командованием и 11-м воздушным флотом, сделать вывод: «Что мы должны сделать сейчас, так это быть готовыми сражаться и защищаться здесь».

Москва не ограничивает свои военные демонстрации землей, морем и небом. В апреле и июле этого года, Москва провела провокационные тесты анти-спутниковых систем (ПСС). Апрельские испытания считаются девятой российской демонстрацией противоспутниковой системы «прямого подъема» за последние годы. (Противоспутниковые системы «прямого подъема» - это ракеты наземного или воздушного базирования.) В ходе июльских испытаний Россия произвела стрельбу по объекту со спутника, созданного специально для развертывания противоспутникового оружия.

Во время аналогичных испытаний в 2017 году Россия развернула спутник, который, как недавно сообщил генерал Джон Реймонд, «запустил в космос высокоскоростной снаряд» .

Как сказал канадский генерал из NORAD: «Этот противник - это конкурент, Россия - продвигается по всем направлениям».

Уязвимые точки

Путин, как и другие ревизионистские автократы в истории, пытается оправдать свое усиление и поведение придумыванием внешних причин. Два его любимых жупела - противоракетная оборона США и расширение НАТО.

Что касается системы противоракетной обороны, которую Америка начала развертывать в 2004 году, то эта система была тогда и до сих пор остается сегодня ориентированной на ограниченные угрозы, исходящие от Ирана и Северной Кореи. Благодаря как позиционированию элементов самой системы, так и количеству российских ракет, массивный арсенал России может легко сокрушить рудиментарные объекты противоракетной обороны Америки. Путин это знает. Более того, стоит вспомнить, что, когда Вашингтон уведомил Москву о планах выхода из Договора по ПРО для защиты от ложных ракетных угроз, Путин сказал, что это решение «не представляет угрозы для национальной безопасности Российской Федерации». Системы США не изменились, изменилось мнение Путина.

Что касается расширения НАТО, Стивен Пайфер из Брукингского института подробно описывает, как Михаил Горбачев «дал понять, что не было никаких обещаний относительно расширения» альянса по мере того, как «холодная война» сходила на нет. Сам Горбачев признает : «Тема расширения НАТО вообще не обсуждалась». Более того, исторические данные показывают, что за годы до вторжения России в Украину и аннексии Крыма, НАТО избегало активности в Восточной Европе. НАТО даже не приступало к разработке планов действий в чрезвычайных ситуациях для защиты Эстонии, Латвии и Литвы (которые присоединились к альянсу в 2004 году) до вторжения России в Грузию в 2008 году.

По словам бывшего командующего НАТО генерала Филипа Бридлава, наращивание военной мощи Путина и прямая агрессия произошли, когда члены НАТО сократили военные расходы и «обняли медведя».

Действительно, путинская Россия стала более агрессивной, хотя НАТО стало меньше беспокоиться о сдерживании. Стоит напомнить, что до Украины альянс выделил России особое место в штаб-квартире НАТО , снизил расходы на оборону и отозвал или отложил военные средства сдерживания. Например, в 2011 году был дезактивирован 2 - й флот ВМС США, ориентированный на Северную Атлантику. Базирующийся в Германии V корпус армии США был дезактивирован в 2012 году. В 2013 году Вашингтон вывел все американские основные боевые танки из Европы - впервые с 1944 года Европа осталась без защиты тяжелой броней США. В том же году Британия объявила, что закроет свои гарнизоны в Германии, выведя тысячи своих солдат из Европы. А Германия деловито перековала мечи на орала. В 1980-е годы в Западной Германии было развернуто 2 125 танков; к 2014 году в Германии их осталось менее 300.

Все это время Путин целился в слабые места в Европе и НАТО. Он вел разрушительную кибервойну против Эстонии, члена НАТО, вторгся в Грузию и Украину, претендующих на вступление в НАТО, и расчленил их, нарушил Договор о РСМД; активизировал 1-ю гвардейскую танковую армию (500 танков, базирующихся на западе России), размышлял об использовании ядерного оружия для некоторой деэскалации военного конфликта, пригрозил ядерной войной членам НАТО Польше и Норвегии, вооружал Талибан ведущий войну с войсками НАТО действующими под мандатом ООН, и “спустил с поводка” свои разведывательные службы для проведения операций по стратегическому влиянию, направленных на политические институты в Соединенных Штатах и ​​26 странах-союзниках.

Ответ НАТО

Хорошая новость заключается в том, что пока русский медведь разминает мускулы и точит когти, НАТО реагирует.

До вторжения Путина на Украину в 2014 году только три члена НАТО выполняли общесоюзное обязательство по инвестированию в оборону 2-х процентов ВВП. Но после Украины НАТО вернулось к стратегии сдерживания: в 2019 году расходы на оборону в Европе и Канаде увеличивались пять лет подряд, с 2015 года европейские члены НАТО добавили к своим вооруженным силам 109 000 военнослужащих, европейские члены НАТО и Канада добавили 100 миллиардов долларов новых расходов на оборону, а к 2024 году две трети альянса будут соответствовать 2-процентному стандарту НАТО.

Благодаря этим инвестициям в оборону НАТО утроило свои силы быстрого реагирования. Члены НАТО обязались развернуть 30 воинских батальонов, 30 эскадрилий самолетов и 30 боевых кораблей в любой кризисной зоне Европы в течение 30 дней после получения приказа. Члены НАТО направляют в страны Балтии авиационные подразделения для защиты и наблюдения за воздушным пространством альянса. Венгрия, Словакия, Словения и Хорватия создают региональное командование специальных операций.для координации, обучения и совместного развертывания отрядов коммандос, способных защищаться от тактики гибридной войны России, которая полагается на войска без знаков различия, чтобы проникать на чужую территорию, сеять замешательство и направлять действия пятой колонны. Германия, Великобритания и Канада возглавляют передовые балтийские боевые группы НАТО, чтобы удержать Путина от вторжения в украинском стиле.

Действительно, вторжение России на Украину стало для альянса поворотным моментом. После Украины администрация Обамы в четыре раза увеличила финансирование обороны самых восточных членов НАТО. Администрация Трампа утроила уровень финансирования так называемой Европейской инициативы сдерживания объявленной администрацией Обамы; восстановила 2-й флот ВМС США, восстановила 5-й армейский корпус; санкционировала строительство и/или модернизацию баз в Исландии, Люксембурге, Норвегии, Словакии, Венгрии, Румынии, Латвии и Эстонии; вернула активы США в порты времен холодной войны во Франции и Греции; одобрила крупнейшую с конца 1990-х годов поставку боеприпасов ВВС в Европу; привела в НАТО двух новых членов (Черногорию и Северную Македонию); и усилила присутствие НАТО на территориях его наиболее уязвимых членов.

В дополнение к вышеупомянутым балтийским боевым группам Соединенные Штаты уверенно движутся к тому, чтобы на постоянной основе разместить в Польше около 5 500 военнослужащих. Как сообщает журнал Air Force Magazine , план предусматривает создание эскадрилий дронов ВВС, новой «погрузочно-разгрузочной базы» ВВС, примыкающей к аэропорту Вроцлав-Страховице, отделение передового штаба армии, объединенного центра боевой подготовки, штаба бригады боевой авиации, батальона боевого тылового обеспечения, объектов обеспечения специальных операций, штаба боевой группы бронетанковой бригады.

Мудрый совет

Безусловно, сегодняшней российской армии не хватает силы и размаха Красной Армии. Но оружие и действия Путина привлекли внимание НАТО и напомнили альянсу о важности сдерживания и боеготовности.

Сдерживание работает. Размещение достаточной военной силы там, где это необходимо для того, чтобы отбить у противника желание совершить нападение, сигнализация готовности использовать военную силу в ответ на нападение, ясно давая понять, что издержки агрессии будут выше, чем любые потенциальные выгоды от агрессии - вот как выглядело сдерживание во время Холодной войны. И это то, что о чем американские президенты говорили на протяжении всей Холодной войны.

Указывая на «усиленные программы подготовки [военных] и производства [оружия]», президент Гарри Трумэн хвалил НАТО как «интегрированные международные силы, целью которых является поддержание мира с помощью силы».

«Наше оружие должно быть мощным, - пояснил президент Дуайт Эйзенхауэр, - чтобы ни один потенциальный агрессор не поддался соблазну рискнуть собственной гибелью».

Президент Джон Кеннеди пообещал «укрепить нашу военную мощь до такой степени, что ни один агрессор не посмеет атаковать».

Отметив, что «ни одна из четырех войн в моей жизни не возникла из-за того, что мы были слишком сильны», президент Рональд Рейган довел Холодную войну 1.0 до мирного конца, продвигая «мир через силу».

Чтобы «холодная война 2.0» пошла по аналогичной траектории, лидерам НАТО необходимо помнить об этом мудром совете, держать свои армии наготове и не спускать глаз с Путина.





Американский легион (American Legion) — организация американских ветеранов боевых действий, созданная после окончания Первой мировой войны военнослужащими американских экспедиционных сил 1917—18 годов. Была утверждена Конгрессом 16 сентября 1919 года[1]. Занимает консервативные позиции по вопросам внутренней и внешней политики. Согласно уставу, цель организации — «поддерживать и защищать конституцию США, поддерживать закон и порядок, развивать у отдельных граждан чувство долга перед обществом, государством и народом, способствовать распространению „стопроцентного американизма“».

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