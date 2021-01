архив



дата публикации 02.01.21 05:09 скаут: Игорь Львович “Baltija.eu”,

"Конец игры — русским удалось взломать сознание американцев" Европейский Союз - 31 декабря 2020 г. Конец игры — русским удалось взломать сознание американцев Лучшее поздравление к столетию Службы внешней разведки России, отмечавшемуся в минувшие выходные, несомненно, пришло из США. Уже десять дней американские политики и СМИ обсуждают “асимметричную победу” России над США, которую она одержала благодаря “беспрецедентной атаке хакеров СВР, чьи методы работы являются одними из самых передовых в мире”. Отмечают, что “масштаб и суровость последней российской операции” потрясли даже некоторых опытных экспертов, а бывший советник Трампа по внутренней безопасности Томас Боссерт в The New York Times описывает произошедшее как катастрофу: “Масштабы продолжающейся атаки трудно переоценить. Вредоносный код был внедрен в программное обеспечение компании “Солар Виндс” в марте и находился там до июня. Вредоносное обновление могли загрузить 18 000 организаций, в том числе несекретные сети федерального правительства и более 425 компаний из списка Fortune 500. Русские от шести до девяти месяцев имели доступ ко многим важным и секретным сетям. СВР наверняка воспользовалась этим доступом для получения административного контроля над сетями, которые она считает приоритетными объектами разработки. Что касается этих объектов, то хакеры уже давно прошли точку входа, замели свои следы и получили, как говорят специалисты, “устойчивый доступ”. Это значит, что они имеют возможность проникать в сети и управлять ими таким образом, что их трудно выявить и удалить. Понадобятся годы, чтобы наверняка узнать, какими сетями русские управляют, а в какие они просто проникли. Мы должны исходить из того, что Россия контролирует все взломанные ей сети, и действовать соответственно. Однако непонятно, что русские намерены делать дальше. Полученный ими доступ можно использовать отнюдь не только в шпионских целях. Реальный и кажущийся контроль над таким большим количеством важных сетей легко можно использовать для подрыва общественного и потребительского доверия к данным, к письменной форме общения и к услугам. В подконтрольных им сетях русские могут уничтожать или изменять данные, а также выдавать себя за других людей. Если они смогут оказывать пагубное влияние и заниматься дезинформацией (а это характерные черты российского поведения), внутренняя и геополитическая напряженность легко может усилиться”. Что же делать беззащитным американским властям? Боссерт говорит о том, что предстоят трудные годы по ликвидации последствий: “Даже если мы удвоим темпы работы (по удалению) с программами “Солар Виндс” и даже если пока еще не поздно заниматься удалением, ситуация будет ужасной еще довольно длительное время. Одна только ликвидация последствий и восстановление потребуют колоссальных усилий. Нужно будет раздельно заменить целые группы компьютеров, сетевого аппаратного обеспечения и серверов в обширных государственных и корпоративных сетях. Но важнейшие сети страны должны будут каким-то образом продолжать свою работу, хотя мы не знаем, в какой степени русские в них проникли и в какой мере русские нами через эти сети управляют. Надо будет обязательно все переделать и с нуля построить новые сети, причем изолированно от взломанных сетей”. The New York Times и Боссерту вторят уже сотни СМИ и множество политиков — например, госсекретарь Помпео говорит: “теперь мы можем довольно четко сказать, что именно русские участвовали в этой акции”, и называет Россию частью списка врагов США, хотя президент Трамп выражает сомнение в причастности Москвы, подозревая Китай. Но совершенно неважно, кто именно взломал программы, которыми пользуются тысячи американских чиновников (в том числе и работающих в разведслужбах). Благодаря столь серьезной рекламной кампании все будут уверены в том, что это сделали русские, тем более что будущая администрация Байдена уже готовится ввести санкции за это “коварное нападение”. Так что России теперь придется жить со статусом киберсверхдержавы — вдобавок к статусу страны, которая избирает президентов США. Причем если бред про наше влияние на выборы 2016 года уже нет никакого смысла опровергать, поскольку он стал частью американской политики и массового сознания, то нынешняя “русская атака” — лишь производная от той паранойи, что сложилась вокруг “русского следа” в избрании Трампа. Да, не успели на “вашингтонском болоте” порадоваться победе над “путинской марионеткой” Трампом, как выясняется, что теперь “русские нами управляют” уже и через сети, хотя мы и не знаем, что они украли. На самом деле никто ничего не крал — точнее, хакеры взломали хакеров.Да, суть произошедшего в том, что была произведена атака на хакерские программы, неслучайно первой о взломе сообщила ведущая фирма в области кибербезопасности с говорящим названием FireEye (“Пламенный глаз”). Five Eyes (“Пять глаз”) — так называется альянс пяти разведок англосаксонских стран (США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии), даже не альянс, а, как правильно охарактеризовал его Эдвард Сноуден, “наднациональная разведывательная организация, не подчиняющаяся известным законам своих стран”. Так вот, программы фирмы со схожим названием взломали — по-видимому, еще до того, как “хакеры СВР” сумели вставить свои коды в обновления программ “Солар Виндс”, используемых для управления сетями. Так что же произошло с компанией FireEye, среди клиентов которой американские спецслужбы? “FireEye объявила, что работающие на государство хакеры украли часть ее чрезвычайно ценных средств поиска уязвимостей в клиентских системах, в том числе принадлежащих федеральному правительству. Клиенты FireEye, в число которых входят Министерство внутренней безопасности и разведывательные службы, наняли эту фирму для осуществления изощренных, но полезных проверочных взломов своих систем. Компания делает это, используя обширную базу данных различных приемов, которую она собирает по всему миру. У нее есть “красная команда”, которая имитирует настоящих хакеров и при помощи своих инструментов ищет дыры в безопасности сетей. Так что хакеры, укравшие инструменты FireEye, пополнили ими свой арсенал”. Так вот в чем дело — одни хакеры взломали других! Но это же обычная практика — в том числе и на уровне спецслужб. Да, и это признают неполитизированные американские эксперты по кибербезопасности, например Томас Рид из Университета Джона Хопкинса: “Люди, которые считают, что это политически выгодно, несут чушь. Нельзя называть произошедшее “атакой” — так выглядит сбор разведданных. У России очень хорошо получается им заниматься, возможно, лучше, чем мы думали, но мы делаем то же самое. Это прекрасно проведенная шпионская кампания, но реальный вопрос заключается в следующем: почему на ее обнаружение ушло девять месяцев? Почему ни одно правительственное агентство США не выявило брешь? Было бы благоразумно задуматься над этим”. Понятно, что Рид не считает, что в такой слепоте американских спецслужб виноват “русский агент” Трамп, но другие делают именно такой вывод. Даже те, кто прямо не обвиняет Трампа. Например, его бывший советник по России Фиона Хилл возлагает большую часть вины на “токсичную межпартийную политику” и то, что “президент зациклился на своих интересах и подорвал позицию людей, которые должны были обеспечивать безопасность этих систем”. То есть все равно виноват Трамп — не давал специалистам спокойно работать, заниматься отражением русской угрозы: “Вся эта наша внутренняя борьба, постоянные увольнения людей, одержимость идеей, что вмешательство России в выборы является мистификацией, высокий уровень коррупции, кумовства и некомпетентности в окружении Трампа. Все это не помогло ситуации. Другая сторона также несет ответственность. Называя Трампа нелегитимным и избранным Путиным, демократы вынудили его защищаться”. Получается, что проблема не в том, что против Трампа сложился самый настоящий заговор части спецслужб и “глубинного государства” — нет, по Хилл, все ровно наоборот, проблема в том, что президент США упорно считал вмешательство Москвы мистификацией, выдуманной его врагами. Вот согласился бы с тем, что оно было (а он, кстати, уже с середины 2017 года и не спорил с этим, поняв, что “себе дороже”), — и сейчас все было бы хорошо с безопасностью “Пяти глаз”! Но если Хилл хотя бы пытается разделить ответственность между Трампом и его противниками, то последовательные борцы с уходящим президентом и Россией не могут остановиться — и делают из нынешней истории просто оглушительные выводы. “Россия взломала не только наши компьютерные системы — она взломала наше сознание”, — пишет в The Washington Post известный политический аналитик Фарид Закария: “Методы России очень похожи на пропагандистскую стратегию Трампа. Сознательно или неосознанно, Трамп использует российскую модель, в основе которой лежит принцип, что рано или поздно люди начинают верить, если они слышат одно и то же сообщение много раз из различных источников, причем независимо от того, насколько эти источники ангажированы. Вероятно, пандемия способствовала повышению эффективности использования дезинформации. Социально изолированные и отрезанные от большинства сообществ американцы теперь стали в еще большей степени подвержены воздействию теорий, которые подтверждают их идеологические убеждения. Самым поразительным фактом в 2020 году стало вовсе не то, что Трамп попытался оспорить результаты выборов. Многие из нас предсказывали, что он попытается это сделать. Самым поразительным стало то, что, согласно результатам опросов, 60 миллионов американцев действительно верят его заявлениям и тем лживым объяснениям, на которых они основаны. Проблема заключается не в том, что Россия взломала американские компьютерные системы. Очевидно, ей удалось взломать наше сознание”. Русские управляют не Трампом и даже не компьютерными сетями американской разведки — они управляют сознанием американцев. Странно только, что Закария говорит только о 60 миллионах, то есть о 40 процентах проголосовавших американских избирателей. А как же остальные? Те, которые не верят заявлениям Трампа о махинациях на выборах, а они — разве не марионетки российской разведки? Если уж СВР взломала сознание американцев, то наверняка всех сразу. Зачем мелочиться к своему столетию? Лучшее подтверждение этому — сама статья Фарида Закарии. статью прочитали: 41 человек Комментарии