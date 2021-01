архив



опубликовано редакцией на Переводике 02.01.21 17:48 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Little-Known Carmaker Bremach Is Planning To Sell Russian SUVs And Trucks In America" Глобальная сеть - 28 декабря 2020 г."Little-Known Carmaker Bremach Is Planning To Sell Russian SUVs And Trucks In America" Малоизвестный автопроизводитель Bremach планирует продавать российские внедорожники и пикапы в Америке Jason Torchinsky Screenshot: Bremach Я не думаю, что в России (или ранее - в Советском Союзе) когда-либо выпускался автомобиль, официально продававшийся в Америке, если не считать суперкара Marussia B2 который, в какой-то момент, могли купить некоторые богатые чуваки. Это положение может измениться к 2022 году, когда компания Bremach, которая когда-то была итальянским производителем грузовиков, попытается продавать в Америке российские UAZ Patriots как внедорожники Bremach Taos и пикапы Brio . Screenshot: Bremach Компания Bremach существует с 1956 года , была основана в Италии и несколько десятилетий производила самосвалы и другие виды большегрузных автомобилей, пока не обанкротилась в 2018 году. Тем не менее, её американская дочерняя компания удержалась на плаву и заключила контракт с российским УАЗом, компанией, о которой большинство американцев знают из сериалов, таких как Чернобыль HBO, где автомобили типа джипа УАЗ 469 и удивительные фургоны УАЗ 452, которые выглядят как напуганный Хэнк Хилл - повсюду привлекают внимание любителей странных автомобилей. Screenshot: Jalopnik/UAZ Однако УАЗ Патриот - гораздо более современный и традиционный автомобиль, и его будет вполне возможно продавать в 2022 году в Америке. Текущая версия, выпущенная в 2005 году, представляет собой рамный внедорожник, который выглядит достаточно современно, хотя и имеет немного более высокие и квадратные пропорции, чем большинство обычных внедорожников. Мне это вроде как нравится, хотя я бы, конечно, предпочел более оригинальный, но мы знаем, что это не пойдет, если вы хотите продавать здесь, в Америке. Screenshot: Bremach Taos будет поставляться с шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач (хотя будет доступна и шестиступенчатая механическая коробка передач) производства GM, той же самой системой, которая использовалась в том числе в Cadillac SLS и Chevy Colorado. Screenshot: Bremach Шестерни в этой трансмиссии будут приводиться в движение 2,7-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем, обеспечивающим довольно скромные (но, вероятно, достаточные?) 150 лошадиных сил, и Bremach делает все возможное, чтобы мы все знали, что будет 10-летний / Гарантия на трансмиссию на 120000 миль и гарантия на пять лет / 60000 миль от бампера до бампера, даже если в описательном тексте на веб-сайте это указано не совсем правильно: Screenshot: Bremach Да, никому не нужна гарантия 0 лет / 0 миль. А если серьезно, щедрая гарантия - проверенный способ для неизвестных выйти на новый рынок. Так Hyundai впервые закрепилась в Америке, выпустив в 1980-х годах не самые лучшие модели Excel. Цена также выглядит довольно агрессивной: внедорожник Taos будет стоить от 26 405 долларов, а пикап Brio - от 27 882 долларов. Для рамного внедорожника (или пикапа) это неплохо, поскольку нижняя часть этого рынка в Америке начинается с двухдверного Jeep Wrangler за 28 315 долларов. Screenshot: Bremach Также мне нравится высокий вид пикапа; он выглядит себя немного по- другому , что делает его интересным. Кроме того, похоже, что размер его не такой абсурдно большой, как у многих современных пикапов, продаваемых в Америке. Я попросил нашего эксперта по бездорожью Дэвида Ростлиба Трейси коротко оценить, насколько эти Bremachs могут быть хороши на бездорожье: Он, вероятно, выстоит против Land Cruiser и Grand Cherokee. Значительный дорожный просвет (8,26 дюйма), глубина преодолеваемого брода (19,68 дюйма), угол проходимости (35 градусов) и съезда (30 градусов). Хорошая геометрия, также есть понижающая передача. Да, это будет работать. Так что, умозрительно, машина получила довольно хорошую оценку. Screenshot: Bremach Интерьеры выглядят немного устаревшими, но не так уж плохо, и машины , кажется, обладают большинством ожидаемых электрических прибамбасов и функций безопасности современного автомобиля, которые кампания услужливо представляет красивой графической диаграммой:

Screenshot: Bremach Вопрос в том, выйдут ли они на рынок? Мы уже не раз видели, как другие компании пытались привезти в США автомобили с большим количеством обещаний с других рынков, а потом ничего; Я помню, как в середине 2000-х, например, едва не купил пикап Mahindra в Америке. Но кто знает? Может, это сработает! Эти вещи кажутся полезными и достаточно прочными, и если они дешевы и имеют приличные гарантии, они могут убедить американцев окунуться в эти холодные сибирские воды. Любопытно будет посмотреть, как все это закончится.