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опубликовано редакцией на Переводике 02.01.21 20:01
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Закон Мерфи: Русский гамбит

30 декабря 2020 г .

Китай и Россия - два наиболее удобных пути   для северокорейцев бежать  от  жестокой  обанкротившейся диктатуры. С 1990-х годов,  более 30 000 северокорейцев сбежали со своей родины в Китай, где они платят контрабандистам дополнительные деньги за   их доставку в южный Китай. Оттуда они могут добраться до Таиланда и посольства Южной Кореи, которое готово переправить  их в Южную Корею - к новой жизни. Эта лазейка  стала  серьезным вызовом  для Северной Кореи, и были предприняты энергичные усилия, чтобы уменьшить поток «перебежчиков» в Южную Корею  -  к  более благополучной  жизни.

Меньше известно  о  малочисленной  группе людей, сбежавших через Россию. Это сложнее, потому что, хотя в Россию и  можно попасть, в России нет такой большой этнической корейской общины, как в северо-восточном Китае. Тем не  менее,  в  России в  России  на фабриках и других работах, например, в лесозаготовках,  работают  тысячи северокорейских контрактников. Чтобы не допустить дезертирства, существуют строгие требования для получения работы в России. Кандидат не должен  иметь побега  в  семейном  анамнезе, он  должен  быть женат  и иметь детей. Предпочтение отдается тем, кто состоит в Рабочей партии, политической организации, которая управляет Северной Кореей. Большая часть их зарплаты в России идет правительству Северной Кореи или коррумпированному персоналу службы безопасности и надзора, который едет с ними в Россию. Но  даже  в  таких  условиях  северокорейские рабочие могут  зарабатывать  до 2 тысяч  долларов  в год и отправлять их своим семьям в течение пятилетнего контракта. С такими деньгами семья в Северной Корее может жить  очень хорошо. Еще одним важным дополнительным преимуществом для рабочих в России является достаточно  качественные  питание, жилье и медицинское обслуживание. Это трудно получить  в Северной Корее, и это так важно, что многие работники подают заявления на еще пять лет в России, и им  зачастую  разрешают остаться или вернуться.

И  всё  же, рабочие в России также  выучивают  новый язык и обнаруживают, что Северная Корея - настоящая адская дыра по сравнению с Россией, Китаем и особенно Южной Кореей. Они также узнают  истинную  историю  семьи Ким, правящей  Северной Кореей с 1945 года. «Основатель» Северной Кореи Ким Ир Сен служил в российской армии во время Второй мировой войны и  он  даже не родился в Северной Корее. Он делал  в основном  то, что приказывали ему его русские хозяева, включая катастрофическое вторжение в Южную Корею в 1950 году. Трехлетняя война опустошила обе Кореи и нанесла гораздо больший ущерб Северной Корее, чем Южной. Русские и мир узнали  эти  жуткие  подробности после распада Советского Союза в 1991 году, и русские все еще пытаются  рассказать северокорейским рабочим правду  о  тех  событиях, сопровождая  свои  рассказы  убедительными подробностями. Россия также вынудила Китай направить армию в Северную Корею в конце 1950 года, чтобы помешать возглавляемым США войскам ООН продвинуться до китайско-российской границы и воссоединить Корею. Китайцы на северо-востоке Китая, включая многочисленное этническое [корейское]  население в этой части Китая, также знают все это и возмущаются тем, что Россия  послала на смерть  сотни тысяч китайских солдат, чтобы сохранить независимость Северной Кореи от Южной Кореи. Для тех, кто сбежал в Китай, эта новость не так удивительна, как для северокорейцев, имеющих право работать в России. Эти северокорейцы выбраны за их лояльность к северокорейской семье Ким, третье   поколение  которой  с  помощью  лжи и обмана  все еще управляет бедным Севером. 

Но правда может изменить человека, и это часто случается с некоторыми северокорейскими рабочими в России. Каждый год некоторые исчезают, часто с новой русской девушкой или женой, и направляются в Европу. Это легко сделать в России, где людям разрешено свободно передвигаться и даже покидать страну. Немногие из этих перебежчиков хотят поехать в Южную Корею, потому что общеизвестно, что Южная Корея склонна выполнять российские требования о возвращении таких перебежчиков в Россию, а затем в Северную Корею, где этим  северокорейцам грозит казнь или жизнь в жестоких  и,  в конечном итоге,  фатальных  условиях  трудовых  лагерей. Западная Европа - это рай для северокорейцев, которые бросают свои северокорейские семьи, чтобы найти новую и более комфортную жизнь в европейских странах, которые не собираются отправлять их обратно в Россию.   

Южная Корея наладила   хорошие дипломатические и экономические отношения с Россией, в то время как европейцы видят в России не  только  торгового партнера,  но  и  угрозу.

Несмотря на потери  все большего числа северокорейских рабочих в России, деньги, которые Северная Корея получает от этих рабочих, все еще слишком нужны ей , чтобы  от  них  отказаться. Перебежчики рассматриваются как стоимость ведения бизнеса, а те, кто использует Русский гамбит, помечаются приговоренные к смертной казни, если Северная Корея когда-либо получит их в свои руки. Недавно Россия разрешила Северной Корее направить в Россию специальные команды секретной полиции Северной Кореи, чтобы попытаться выследить и поймать перебежчиков. Такая  практика годами,  с некоторым успехом, применяется  на северо-востоке Китая, но в России меньше перебежчиков и большая страна, в которой они могут затеряться. У русскоязычных северокорейских агентов пока не было большого успеха, но они будут продолжать попытки. Даже для северокорейской тайной полиции жизнь в России лучше.

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