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опубликовано редакцией на Переводике 03.01.21 22:44
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Отравители, кибервзломщики, назойливые везде вмешивающиеся и сующие свой нос в чужие дела шпионы: как российские агенты “разгулялись” в 2020 году

Ряд  побед, несколько  поражений, но в целом итог, которым можно гордиться, -  если вы Владимир Путин.

Published Dec. 31, 2020 

Alexey Druzhinin/Sputnik/AFP via Getty

By Jeff Stein and Patricia Ravalgi

Если бы российская разведка была бейсбольной командой, это была бы хьюстонская Астро - хорошая, мощная, чрезвычайно опасная  команда, но махинаторы, снискавшие  известность  тем  что  они  нарушают правила  игры  и  это  им  сходит  с рук.

«Мне нравится эта аналогия», - говорит бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ по тайным  операциям Марк Полимеропулос. «Я бы добавил, что игроки Хьюстона тоже никогда не подвергались санкциям, верно? Они потеряли своего тренера  и  генерального менеджера, но игроки вышли  сухими  из  воды. Звучит знакомо,  не  правда ли?"

Какими  бы ни были  аналогии,  в 2020 году  российские шпионы вышли на поле, как сильные  агрессивные спортсмены, одерживая крупные, умные шпионские победы на Западе, но при  этом спотыкаясь на  неуклюжих заговорах с убийствами, которые бросили  еще более  густую  тень на  их имена в  высококонкурентной  среде  международных отношений. Кто-то мог  бы  сказать, что с таким послужным списком  менеджера нужно было  бы уволить, но опять же, этой командой руководит Владимир Путин. Ему просто все равно.

«Что меня удивляет, так это готовность Путина рискнуть попасться из-за такой мелочи, - говорит Джон Сайфер, который кое-что знает о русских, он был начальником отделения ЦРУ в Москве. Все эти цели «не представляли реальной угрозы для Путина».

Он отметил, что оппозиционер Алексей Навальный «получает примерно 3% поддержки» по всей России, однако в августе прошлого года ФСБ, орган внутренней безопасности Москвы, попытался отравить его до смерти нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Это  уже  закономерность: два года назад ГРУ, беспощадная  военная разведка России, отправила эскадрон смерти, чтобы  ликвидировать с  помощью   того же  Новичка  давнего перебежчика Сергея  Скрипаля. (Они чуть не убили его.) В феврале болгарские власти заочно обвинили трех российских агентов в попытке отравить софийского торговца оружием и двух   его  сообщников в 2015 году. В прошлом году Москва использовала более старомодный метод  -  пулю в голову,  чтобы уничтожить чеченского сепаратиста в Германии.

Это   компания Murder Inc. (Убийство  Инкорпорейтед),  правда  без плащей и кинжалов,   но  и  на  том  спасибо.

Дуглас Лондон, еще один бывший высокопоставленный чиновник ЦРУ в отставке, говорит, что   все  эти  удары  «служат  своей  цели и не требуют больших затрат».

«Ему нравится имидж мачо», - добавляет он. «Он  просто  русский  старой закалки».

«Это переходит все  границы, но он не поплатился  ни за что из этого», - сказал Сайфер  порталу  SpyTalk .

Скажем так -  Путин  заплатил  цену  которую он вполне  может  пережить: суровую пощечину  в виде изгнаний и санкций   со стороны правительств, которые он оскорбил. Обзор  портала   SpyTalk, вдохновленный статьями  Роба Ли , докторанта Королевского колледжа в Лондоне, показал, что в 2020 году,  из семи стран  были публично изгнаны 14 российских шпионов,  большинство за шпионаж, несколько за политическое вмешательство. В этом году, в   фарсе  голливудского качества,  из Праги  выслали двух российских «дипломатов»  после того, как было обнаружено, что они подбросили в местное СМИ фальшивую историю о том, что другой россиянин - как позже выяснилось, их  соперник в  посольстве, - якобы замышляет отравить чешских чиновников. В комедийной кульминации Москва резко отреагировала на PNG. В соседней Словакии трое россиян были высланы из  страны  в отместку за получение Москвой фальшивых словацких виз для въезда в Германию для убийства в Берлине.

То же самое  происходит  и в других местах, где агенты Москвы  были пойманы с поличным на  шпионаже или политических интригах.

«Что меня удивляет, так это готовность Путина рискнуть попасться из-за такой мелочи. ”  - Джон Сайфер, бывший начальник отделения ЦРУ в Москве.

Только на прошлой неделе в Колумбии, например, двое подозреваемых офицеров российской разведки были высланы за якобы сбор разведданных об  «энергетике и минеральных ресурсах» и  «попытку завербовать источники в городе Кали».

Неделей ранее Болгария дала российскому дипломату 72 часа на то, чтобы покинуть страну, «после того, как прокуратура заявила, что он был причастен к шпионажу с 2017 года», сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел.

10 декабря Нидерланды выслали «двух предполагаемых российских дипломатов» за то, что они,  как сообщает BBC,  собирали  информацию о «высокотехнологичном секторе  от обширной сети  источников». В сообщении  говорилось, что высланные  россияне были аккредитованными дипломатами, работавшими в посольстве России в Гааге.

Точно так же еще в августе Норвегия выслала российского «дипломата», участвовавшего в шпионаже, направленном против консалтинговой компании Осло  специализирующейся  в области судостроения, возобновляемых источников энергии и нефтегазовой отрасли. Неделю спустя Австрия выслала российского «дипломата», который,  при поддержке гражданина Австрии,  якобы в течение многих лет участвовал в экономическом шпионаже в технологической фирме. Россия ответила тем же.

Более  серьезно  Москва вмешивалась в Гайане,  стране  расположенной  на севере материковой части Южной Америки,  об  этом  говорилось в  сообщениях поступивших  из  столицы  этой  страны  в  марте. «Россиянин, американец российского происхождения и ливиец были высланы по обвинению в попытке  «вмешаться в избирательный процесс по указанию»  оппозиционной партии посредством  «заговора с целью подключения к компьютерной системе избирательной комиссии  Гайаны».

Украина же не стала  высылать  российских агентов. В условиях виртуальной войны с Москвой идущей  с момента ее вторжения и аннексии Крыма в 2014 году, Украина буквально на этой неделе «выявила четыре разведывательные сети и задержала одиннадцать агентов российских спецслужб, трое из которых участвовали в попытках саботажа и террористических атак на важнейшие объекты инфраструктуры - заявил Киев  - Еще один агент ФСБ был задержан в Луганской области. Он пытался передать иностранной стороне секретную документацию по ракетному комплексу «Нептун», разработанному украинской оборонной промышленностью», - говорится в сообщении. Дальнейшие контрразведывательные расследования продолжаются.

Между тем российские  агенты на Украине  продолжают  вмешиваться во  внутреннюю политическую  жизнь  США, в частности участвуют  в кампании Трампа и его адвоката Руди Джулиани по очернению сына Джо Байдена Хантера. В сентябре министерство финансов заявило, что собирается наказать пророссийского депутата украинского парламента Андрея Деркача за сговор с Джулиани с целью сфабриковать обвинения против Хантера Байдена. «Деркач ... был активным российским агентом более десяти лет, поддерживая тесные связи с российскими спецслужбами», - сообщило министерство финансов. Сообщается, что Джулиани находится под следствием в Манхэттене за «потенциально незаконную прибыль от его работы с» американскими бизнесменами советского происхождения Львом Парнасом и Игорем Фруманом «в украинском газовом бизнесе».

У  Вашингтона  мало  средств  воздействия  на  Россию, кроме санкций или заочных обвинений в отношении российских агентов в деле Хантера Байдена и других, даже более вопиющих нападениях на США в 2020 году, поскольку все преступники были   и  находятся  сейчас  вне досягаемости правоохранительных органов США.

В октябре, например, США обвинили шестерых нынешних и бывших сотрудников российской военной разведки «в якобы совершении некоторых из самых разрушительных хакерских атак в мире в период с 2015 по 2019 год, включая выведение из строя энергосистемы Украины и нанесение ущерба почти на 1 миллиард долларов. трем американским компаниям». Все обвиняемые находятся за пределами США.

Аналогичным образом, официальные лица США все еще разбираются в юридических вариантах решения проблемы недавно обнаруженного массового вторжения России в компьютерные системы нескольких федеральных агентств, включая министерство обороны, Казначейство,  министерства  национальной безопасности, сельского хозяйства и торговли. «Хотя официальные лица США считают, что ответственность за теракты несет связанная с Россией организация или российские лица, они еще не окончательно определили, какие лица несут ответственность», - сказал CNN высокопоставленный чиновник администрации.

Из посольства России последовало ещё более  возмущенное  заявление: «очередная необоснованная попытка американских СМИ обвинить Россию в хакерских атаках на государственные органы США».

Два года назад,  в ответ на отравление Скрипаля, США и 28 других стран выдворили  в  общей сложности  более 150 российских чиновников. Только Вашингтон выслал 60 россиян, в том числе 12 офицеров разведки из представительства  России в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, и закрыл российское консульство в Сиэтле.

В 2020 году Путин выглядел немного более осторожным в отношении зарубежных  убийств. А может, это было просто совпадение, или  отсутствие актуальных  целей.

Российский авторитарный правитель  не собирается менять курс. Напротив: он превозносит свои спецслужбы. В январе прошлого,  2020  года его глава СВР провел беспрецедентную церемонию чествования нескольких оперативников,  отлично поработавших по всему миру.

У Путина есть веская причина  гордо выпятить  грудь,  говорят бывшие высокопоставленные чиновники ЦРУ с долгой историей борьбы с Московским центром: Трамп не заставил Россию платить  хоть  сколько-нибудь существенную цену за свои эксцессы.

«Дело не в том, что русские так  уж  очень  хороши, а  в  том, что,   в течение последних четырех лет,  политический климат не позволял разведывательному сообществу США использовать свои возможности и преимущества, а Белый дом прикрывал Кремль от последствий», - говорит Лондон. , который недавно закончил  свою  34-летнюю  карьеру в Подразделении секретных служб ЦРУ.

«В шпионаже нет правил, хотя это международно признанная форма  деятельности», - говорит Дэн Хоффман, который помимо управления отделением ЦРУ в Москве вел крупномасштабные шпионские кампании против России в Европе и других странах. «Путин играет без правил, но  только по максимуму, который может сойти  ему  с рук».

«Он либо просто головорез из КГБ, либо  действительно напуган больше, чем мы думаем». - добавляет Сифер. «Я склонен думать, что он просто продолжает смотреть на мир как советский чекист, и они это делают». 


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