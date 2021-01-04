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дата публикации 04.01.21 05:46
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Скончался Робер Оссейн

Елена Якунина, 2 января 2021

Французский кино и театральный режиссер, актер Робер Оссейн ушел в мир иной в последний день 2020 года.

Робер Оссейн на концерте в посольстве России во Франции. Апрель 2013 г. Фото: Наталья Медведева

Он появился на свет 30 декабря 1927 года и покинул его 31 декабря 2020- го, прожив ровно 93 года.

Его настоящее имя Абрахам Хусейнов. Французские источники путаются в происхождении его отца, музыканта Андре Хусейнова, азербайджанца или иранца, выходца из Самарканда или Ашхабада. Мать, Анна Миневская, окончившая Смольный институт,  была актрисой. Насчет актрисы — это опять свидетельствуют французы. Как и все русские в эмиграции Анна зарабатывала, как могла: уроками, шитьем.

Робер Оссейн говорил по-русски и всячески старался не забыть язык и в преклонном возрасте.

Как минимум два поколения женской половины СССР без конца смотрели и пересматривали экранизации романов про Анжелику, в которых молодой Оссейн преображался в Жоффрея де Пейрака. В таинственного и могущественного графа тогда были влюблены многие женщины страны Советов.

Первой женой Робера Оссейна стала Марина Влади, урожденная Полякова. В браке родились Игорь и Петр. С сестрами Поляковыми (всего их было четверо) он был хорошо знаком, снимался с ними в фильмах.

Робер Оссейн известен французам как театральный режиссер, осуществлявший масштабные постановки, рассчитанные на гигантские залы. Театральный спектакль в спортивном дворце, вмещающем несколько тысяч зрителей, – задача слишком рискованная.

Тем не менее, режиссер шел на этот осознанный риск, провозглашая своим кредо «народный театр». Желая, чтобы как можно больше людей всех возрастов и социальных слоев познакомились и полюбили магический мир театральных подмосток. Так были поставлены и сыграны «Человек по имени Иисус», «Отверженные», «Собор Парижской Богоматери».

Я помню его постановку «Человек по имени Иисус» в спортивном дворце Парижа. Полный стадион людей разных культур. Спектакль прост и скуп, как впрочем и Евангелие, описывающее земную жизнь Спасителя. Иисус передвигается по огромному залу и пытается достучаться до сердец присутствующих. Получается ли у него? Ответом становились полные аншлаги на эти спектакли.

Робер Оссейн всегда старался присутствовать на русских мероприятиях, проходивших в Париже. В последние годы с двумя палочками и с трудом передвигаясь, он непременно посещал вечера в российском посольстве на бульваре Ланн.

На фотографии 2013 года Робер Оссейн первым вскочил и стоя аплодировал артистам из России, приехавшим с гастролями во Францию.

Вечная память.


Добавлено: 

Умер французский актер Робер Оссейн. Он играл графа Жоффрея де Пейрака в фильмах про Анжелику

1 января

В возрасте 93 лет скончался французский актер и режиссер Робер Оссейн. Как сообщили СМИ, причиной смерти стал коронавирус. 

Фильмография Оссейна насчитывает более 100 фильмов. Наибольшую известность ему принесла роль графа Жоффрея де Пейрака в фильмах про Анжелику. Он также снимался в картинах «Гром небесный», «Мороз по коже», «Вторая истина» и «Мужские разборки». В 1981 году Оссейн исполнил небольшую роль в «Профессионале» с Жан-Полем Бельмондо.

Кроме того, Оссейн снял около 20 фильмов, среди которых драма «Точка падения» и «Отверженные» по Виктору Гюго.

Оссейн работал и в театре. С 1970 по 1979 год он возглавлял Национальный народный театр в Реймсе и позже ставил свои спектакли в Париже.

Робер Оссейн

 Робер Оссейн

актер, режиссер, сценарист  1927 – 2020

Лучшие фильмы: «Мужские разборки»«Профессионал»«Анжелика, маркиза ангелов»«Неукротимая Анжелика»«Анжелика и султан»

Лучшие сериалы: «Убийства на семейном вечере»

 
Источник: Le Point

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