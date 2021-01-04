Российский историк рассказал, как Россия с пушками захватывала земли у казахов

Алматы. 2 января. КазТАГ – Российский историк Дмитрий Верхотуров считает, что в ситуации, связанной с территориальными претензиями депутатов государственной думы РФ от партии «Единая Россия» Вячеслава Никонова и Евгения Федорова, а также депутата от Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского к Казахстану есть как историческая, так и политическая сторона.

«Вроде бы, пар вышел, страсти несколько улеглись, и теперь можно разобрать вопрос по существу. В нем есть историческая и политическая сторона. (…) Разумеется, что никакого «подарка» земли от России казахам не было в действительности, и это хорошо известно. Во-первых, уже при вступлении в российское подданство казахи имели земли и входили в состав Российской империи вместе с ними», — пишет Верхотуров в статье для издания «ЦентрАзия».

Он процитировал текст присяги, утвержденной коллегией иностранных дел для принятия ханом Младшего жуза Абулхаир-ханом, от 26 марта 1731 года: «Такожде купцам российским подданным, ездячим из Астрахани и других мест караваном и особ к нам кайсакам и чрез наши жилища и кочевья в другие места, никакого препятствия и обид не делать…»

«Как видим, жилища и кочевья, а, стало быть, и земля, на которой она располагалась, уже наличествовали на момент принесения присяги русской императрице. Уже этот документ полностью разрушает все построения Вячеслава Никонова и всех, кто высказывался так же, о том, что будто бы земля казахам была подарена Россией. Напротив, казахи вошли в состав России со своей землей, бывшей у них прежде. Такие же клятвы приносили все другие казахские ханы, вступавшие в российское подданство, и никогда в наличии у них земли никто не сомневался», — отметил историк.

Также он подчеркнул, что и «Северный Казахстан» не был «исконно русским».

«Майор Иван Григорьевич Андреев, который начинал свою службу в Петропавловской крепости на Ново-Ишимской линии в 1757 году, в 1772-1773 годах служил в Петропавловском гарнизоне уже капитаном, а потом участвовал в сооружении Семипалатинской крепости, в 1784-1790 годах написал «Описание Средней орды киргиз-кайсаков». Это была не его личная инициатива, а приказ командира Сибирского корпуса, генерал-поручика Н.Г. Огарева. Эти самые киргиз-кайсаки, то есть казахи, были их главными противниками, против них сооружались крепости и пикеты, и офицерам надо было своего противника знать», — пояснил автор.

По его данным, помимо всего прочего, Андреев писал о границах казахских владений: «Здесь же за приличное сочтено, объявить известное, что границы сего народа, со времени взятия Сибири и по совершенном покорении татар от реки Ишима, где ныне город Ишим, на реку Тобол, где город Курган, и на реку ж впадающую Тар, где город Тара. Но в последующие времена, по учреждении и заведении Иртышской линии до крепости Устькаменогорской, отнесены так же и отграничены в 1752 году Новою линиею от Звериноголовской чрез Тарскую, Ишимскую и Тобольную дистанции на крепость Омскую, то сии киргизы или, по тогдашнему названию, Казачья орда, отошли далее в степи».

«В общем, тут все довольно ясно. Было Сибирское ханство – татарское, завоеванное Ермаком, и они с юга по линии Ишим – Курган – Тара граничило с казахами. После завоевания Сибирского ханства эта граница простояла с 1585 по 1752 годы, то есть 167 лет. Таким образом, эта полоса земли была казахам не «подарена», а, наоборот, захвачена у казахов, отрезана линией крепостей с пушками (пушки эти регулярно обновлялись, и известно, что даже в начале XIX века отливались пушки для крепостей пограничных линий, в 1812-1817 годах было выпущено 243 пушки, некоторые из которых сохранились в музеях Петропавловска и Усть-Каменогорска). Казахам для пересечения пограничным линии требовалось получать разрешение и оставлять заложников (аманатов)», — напомнил Верхотуров.

В-третьих, пишет историк, в 1832 году А.И. Левшин опубликовал свое знаменитое «Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд и степей», написанное на основе документов из архива Оренбургской пограничной комиссии, в которой он работал в 1820-1823 годах, будучи сотрудником Азиатского департамента коллегии иностранных дел России.

«В первой главе первого тома Левшин дает географическое описание казахских степей и их пределов. Самая северная точка: 55 градусов с.ш., недалеко от Омской крепости, самая южная – 47 градусов с.ш., с запада на восток от 68 градусов 35 минут до 102 градуса восточной долготы. Нынешние крайние точки Казахстана: северная – 55 градусов 26 минут с.ш., южная – 40 градусов 34 минуты с.ш. В отношении долготы Левшин использовал Пулковский меридиан (30 градусов 19 минут в.д.), и в пересчете на современную систему его координаты были бы: западная – 37,8 градусов в.д. и восточная – 71,8 градусов в.д. Нынешние координаты крайних точек Казахстана по долготе: западная – 46 градусов 29 минут в.д. и восточная – 87 градусов 18 минут в.д. Как видим, разница не столь велика, и во многом она определяется неточностью измерений координат в начале XIX века и отсутствием подобных измерений во многих местах. После свидетельств осведомленных дипломатов и офицеров, лично служивших в тех местах, изучавших многочисленные документы, о том, что территория Казахстана принадлежала казахам, и даже часть их земель была отрезана в середине XVIII века, утверждать о «подарке» просто глупо и нелепо», — подчеркнул автор статьи.

По его словам, можно еще привести свидетельств и документальных доказательств.

«Но, думаю, что этих трех примеров вполне достаточно; они – свидетельства русские, чтобы никто не говорил, что казахи там будто бы что-то придумали. Они и так хорошо показывают, что и как было на самом деле. Если Никонов или кто-то из его сторонников не согласен, то пусть объяснит, как с «подарком» согласуется строительство линии крепостей с пушками, как раз для защиты от киргиз-кайсаков, то есть от тех, кому якобы «подарили» земли. Исторически вопрос ясен: казахи жили на территории Казахстана в целом, и в особенности на территории Северного Казахстана задолго до того, как состоялось учреждение Казакской АССР, ставшей потом Казахской ССР и нынешним Казахстаном. Раз так, то ни о каком «подарке» и речи быть не может. Образование автономной республики закрепило за казахами их земли и утвердило признание их национальных и государственных прав на них. Прав, вытекающих как раз из исторического владения и пользования этими землями», — пояснил Верхотуров.

Вместе с тем, он отметил, что обмены территориями между РСФСР и КазССР проводились не раз, и на основе преобладающего в национальном отношении населения, а также напомнил, что «вопрос о принадлежности земель Казахстану и их точных границах давно решен на уровне международных соглашений».

«Однако у заявления Вячеслава Никонова и последующего «обмена любезностями», с участием даже заместителя министра иностранных дел Казахстана Марата Сыздыкова, безусловно есть политическая подоплека. Если делаются заявления, столь резко противоречащие исторической действительности, документам и трудам исследователей, в объективности которых никогда не было сомнений, значит, тому есть веские причины», — отметил эксперт.

В числе причин он назвал то, что в кругах казахских националистов давно высказываются претензии на ряд российских территорий, в частности, на Оренбургскую и Омскую области, закамуфлированные обвинения в адрес России в голодоморе казахов в 30-е годы XX века.

«Вопрос о границах и принадлежности территорий давно урегулирован на межгосударственном уровне соответствующими соглашениями между Россией и Казахстаном. Однако тема территориальных претензий поднималась снова и снова. По моим наблюдениям за этой темой, обсуждаемой уже много лет, в кругах казахских националистов сложилось мнение, что с Россией можно и не считаться. Мол, как это Россия смеет не прислушиваться к нашим претензиям?! Мягкие предупреждения либо игнорировались, либо встречались с возмущением и гневными отповедями. Сдержанная позиция России воспринималась как слабость. Но нужно помнить, что Россия – держава памятливая. На выпады непременно последует ответ в подходящих обстоятельствах», — отметил Верхотуров.

В качестве примера он привел ситуацию с чеченскими вождями Ичкерии и войной в Нагорном Карабахе.

«Совсем свежий пример Армении, в которой руководство позволяло себе откровенно враждебные к России шаги и допускало, чтобы на митингах кричали оскорбительные лозунги. Чем это кончилось? Тем, что Россия позволила Азербайджану завоевать часть Карабаха, а потом были отданы районы, которые предназначались к передаче Азербайджану по условиям Минских соглашений. Вообще, глупая была позиция у армян – оскорблять своего единственного союзника и помощника. За это они и поплатились. Выдвигать претензии и требования к России казахским националистам может быть и весело, но при этом нужно учитывать разницу в весовой категории. Если эти националисты разожгут прямой конфликт с Россией, то Россия в этой конфликте обладает достаточными экономическими и военными ресурсами, чтобы реализовать любые свои притязания. Казахстан – не имеет такой возможности. Высказывания Никонова и других политиков, которые, на мой взгляд, не могли появиться самопроизвольно, в таком контексте следует трактовать как более жесткое предупреждение тем казахским кругам, которые вынашивают далеко идущие антироссийские планы», — считает автор.

По его мнению, «конфликт с Россией для Казахстана невыгоден».

«Более того, он изначально обречен на неудачу и нанесет очень большой ущерб, в первую очередь именно казахской нации. Дружба, добрососедство, партнерство с Россией дает Казахстану огромные преимущества и выгоды. (…) Нам надо ценить дружбу и партнерство. Из этого вытекает, в частности, то, что нужно придерживаться двухстороннего моратория на выдвижение претензий друг к другу и оценивать советский период истории по достоинству. В рамках СССР Казахстан стал современным государством, с четкими границами, с крепким экономическим базисом, с развитой внутренней структурой, с упорядоченным землепользованием. Русские вложили много сил и труда в создание современного Казахстана, а казахи вложили много сил и труда в умножение мощи всей страны. Соглашениями о взаимном признании и о границах мы подвели итоговую черту под предшествующей историей, в которой было много всяких событий, хороших и не очень, и договорились жить в мире и сотрудничестве. Это бесспорная ценность для обоих стран, на мой взгляд, самоочевидная. Всякие заявления о территориальных претензиях с обоих сторон я рассматриваю как вредительство», — заключил Верхотуров.

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