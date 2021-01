архив



опубликовано редакцией на Переводике 05.01.21 03:37 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Russian intimidation of Bering Sea fishermen shows gap in Arctic investment, Sullivan says" США - 09 декабря 2020 г. Запугивание русскими американских рыбаков в Беринговом море показывает недостаточность инвестиций в Арктику, говорит Салливан By Liz Ruskin, Alaska Public Media -December 9, 2020 На этой фотографии, сделанной в августе 2020 года, видна российская подводная лодка, всплывшая недалеко от острова Св. Матфея на Аляске в Беринговом море. (Mike Fitzgerald) Во вторник, заместитель командира береговой охраны США взял на себя часть вины за инциденты в августе, когда российские военные угрозами изгнали американских рыбаков из американских вод Берингова моря. Адмирал Чарльз Рэй сообщил коллегии Сената США, что Береговая охрана знала, что Россия проводит в этом районе военные учения, но не сообщила об этом рыбопромышленникам Берингова моря. «Это был не лучший день для нас с точки зрения выполнения наших задач по обеспечению береговой охраной США работы американских рыбаков», - сказал Рэй. «Буду откровенен: часть вины лежит на нас». Заместитель коменданта береговой охраны Чарльз Рэй дает показания на слушаниях в Сенате США 8 декабря 2020 г. (U.S. Senate) Директор ассоциации рыбопромышленников Стефани Мэдсен сказала, что рыбаки опасаются попасть под перекрестный огонь, поскольку Россия и США соперничают за господство в Арктике. Мэдсен описала подкомитету Сената по вопросам безопасности ужасающую картину произошедшего на рыболовных угодьях. «Во время первого такого инцидента, траулер «Northern Jaeger» подвергался преследованиям со стороны российских военных в течение пяти часов», - сказала она. «Русский военный самолет летал над головой в течение двух часов, передавая по радио предупреждения и угрозы на ломаном английском». Затем, находившийся поблизости российский военный корабль выступил с серией нарастающих угроз, пока, по словам Мэдсен, капитан «Northern Jaeger» не почувствовал, что у него нет другого выбора, кроме как подчиниться и уйти в направлении на юг на дистанцию в 5 часов движения. Во втором случае российские самолеты неоднократно совершали облеты двух американских кораблей и предупреждали о ракетных пусках. Эти корабли также покинули этот район. Одному капитану пришлось обрезать рыболовные снасти, чтобы уйти быстрее. Мэдсен сказала, что финансовые потери компаний, владеющих судами, исчисляются миллионами. Сенатор Дэн Салливан сказал, что Арктика - это следующая арена соперничества великих военных держав, и Россия создала на своей стороне гораздо больше инфраструктуры. «Без дальнейших инвестиций в наши полярные возможности влияние наших противников будет расти», - предупредил Салливан, председательствовавший на слушаниях. «И если это произойдет, мы рискуем нашей способностью защищать американские суда, ведущие торговлю, обеспечивать соблюдение международного права и устранять угрозы нашей национальной безопасности». Салливан сказал, что Конгресс уже продвигает арктические проекты, чтобы наверстать упущенное. К ним относится глубоководный порт в ​​Номе, который, по словам Салливана, должен стать первым в серии. Конгресс также профинансировал строительство одного нового ледокола и планирует построить еще пять. Адмирал Рэй сказал, что береговая охрана теперь проводит регулярные встречи с представителями рыбной промышленности Берингова моря, чтобы избежать повторной потери контакта. статью прочитали: 59 человек Комментарии