После захвата Ираном южнокорейского танкера в Ормузском проливе, Южная Корея направила туда свои силы (обновлено)

Иран требует от Южной Кореи разблокировать замороженные активы, захват танкера произошел на фоне шквала иранских угроз в адрес Соединенных Штатов.

BY THOMAS NEWDICK AND JOSEPH TREVITHICK JANUARY 4, 2021

VIA IRNA

Правительство Южной Кореи заявило, что, после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана захватил сегодня танкер под южнокорейским флагом, оно направило в стратегический Ормузский пролив свои вооруженные силы. Официальные лица в Сеуле также требуют немедленного освобождения судна, которое, по словам иранских властей, они задержали из-за предполагаемого загрязнения акватории.

Министерство иностранных дел Южной Кореи выступило с заявлением относительно танкера-химовоза MT Hankuk Chemi 4 января 2021 года. Судно, которое, по словам Ирана, перевозившее 7200 тонн «химикатов на нефтяной основе» и следовавшее из Саудовской Аравии в Объединенные Арабские Эмираты, было взято КСИР под свой контроль около 10:00 по местному времени. На официальных фотографиях операции видно, что несколько небольших иранских катеров окружили торговое судно, которое сейчас стоит на якоре возле иранского порта Бендер-Аббас. Весь экипаж - 20 человек, в том числе 5 граждан Кореи, 11 моряков из Мьянмы, два индонезийца и два вьетнамца, также, по сообщениям, был арестован .

VIA TASNIM NEWS AGENCY

Катера КСИР атакуют танкер под флагом Южной Кореи Hankuk Chemi 4 января 2021 года.

КСИР заявил, что захватил судно валовым регистровым тоннажом 9 797 тонн после получения запроса от Морской и портовой организации страны, действовавшей на основании ордера, выданного прокуратурой прибрежной провинции Хормозган, расположенной вдоль Ормузского пролива.

Инцидент был дополнительно подтвержден органом по морским торговым операциям Соединенного Королевства (UKMTO), который следит за морской безопасностью в регионе. «В результате этих действий судно изменило курс на север и вошло в иранские территориальные воды», - говорится в заявлении.

Компания DM Shipping, южнокорейский оператор Hankuk Chemi , отрицает, что судно нарушило какие-либо экологические протоколы.

Неясно, какие силы Южная Корея направила в этот район и на какие действия они могут быть уполномочены. В январе 2020 года официальные лица Южной Кореи объявили, что они усилят свое военное подразделение Cheonghae , которое ранее было сосредоточено на миссиях по борьбе с пиратством в Аденском заливе в сотрудничестве с Объединенной оперативной группой 151 под командованием ВМС США, чтобы также обеспечить прикрытие операций в и вокруг Ормузского пролива. Эсминцы ВМС Южной Кореи по очереди развертываются в поддержку подразделения Cheonghae и составляют основу этих сил, но неясно, какой из военных кораблей страны сейчас находится в этом регионе.

Южнокорейские вооруженные силы технически не являются частью возглавляемой США Международной организации по обеспечению морской безопасности , которая была создана в 2019 году специально для патрулирования Ормузского пролива и вокруг него и в других местах на Ближнем Востоке, а также для наблюдения за деятельностью Ирана.

Это не первый случай, когда иранцы захватывают в регионе танкер под иностранным флагом. В июле 2019 года КСИР, в частности, взял под свой контроль танкер Stena Impero под британским флагом, по официальной версии нарушивший морские правила. В тот же день Стражи исламской революции также на короткое время задержали танкер под либерийским флагом Mesdar , который принадлежит британской компании. Позже иранские официальные лица заявили, что остановили это судно только для того, чтобы проинформировать экипаж об экологических и других морских правилах.

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Захват Stena Impero был расценен как прямое возмездие британским властям в Гибралтаре, задержавшим ранее в том же году иранский танкер , тогда называвшийся Grace 1. Правительство Великобритании освободило Grace 1 в августе 2019 года и Иран отпустил Stena Impero в следующем месяце.

Этот последний инцидент произошел из-за того, что Иран и Южная Корея в настоящее время спорят о состоянии иранских фондов на сумму 7 миллиардов долларов, которые заморожены в южнокорейских банках из-за санкций, введенных Соединенными Штатами. Сообщается, что заместитель министра иностранных дел Южной Кореи планировал вскоре посетить Тегеран, чтобы обсудить иранское требование о разблокировании средств.

Также стоит отметить, что Южная Корея, один из 10 крупнейших импортеров нефти в мире, была основным покупателем Ирана, прежде чем, под давлением правительства США, согласилась прекратить эти закупки в мае 2020 года. КСИР, задержавший Hankuk Chemi , может оказать давление на обе страны одновременно или даже попытаться вбить клин между ними, особенно по вопросу о санкциях.

Инцидент произошел на фоне всплеска геополитических трений между Ираном и США. 3 января, Пентагон объявил, что, в ответ на угрозы со стороны иранских чиновников, в том числе некоторые направленные конкретно на президента Дональд Tрампа, по случаю первой годовщины убийства американскими военными генерала Касема Сулеймани, суперавианосец USS Нимиц вернется в ближневосточные воды. Сулеймани, возглавлявший отряды Кудс, подразделения внешних операций КСИР, был убит в 2020 году в Багдаде, Ирак, в результате удара американского беспилотника.

Сообщается, что сам Трамп приказал исполняющему обязанности министра обороны Крису Миллеру приказать авианосцу вернуться на Ближний Восток. Несколькими днями ранее Миллер объявил, что «Нимиц» , который находился в Индийском океане для поддержки вывода американских войск из Сомали , после особенно продолжительного развертывания отправится домой. Этот шаг также был нацелен на деэскалацию после нескольких недель подачи сигналов режиму в Тегеране в виде нескольких вылетов бомбардировщиков B-52 дальнего действия и чрезвычайно редкого публичного прохода АПЛ USS Georgia класса Огайо с с управляемыми ракетами на борту через Ормузский пролив.

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Сообщается, что в последнее время разведывательное сообщество США стало свидетелем повышения боевой готовности иранских воинских частей, включая подразделения ПВО и морских сил. Однако неясно, является ли это подготовкой к ответу на любой ответ Америки на атаку Ирана или его региональных ставленников, или это реакция на угрозы со стороны правительства США, реальные или иные.

Поддерживаемые Ираном группы боевиков на Ближнем Востоке, отмечая годовщину смерти Сулеймани, выступили с собственными призывами к справедливости и мести. В частности, в Ираке ополченцы, поддерживаемые Тегераном, в последние недели активизировали ракетные и другие атаки, направленные на интересы США в этой стране.

Существует также вопрос о возобновлении Ираном обогащения урана до концентрации 20%, что сократит время, которое потребуется режиму в Тегеране для производства материала оружейного уровня, если он решит создать атомную бомбу. Работы по обогащению ведутся в Фордо, на заводе скрытом внутри горного массива, который обеспечивает значительную защиту от воздушных ударов

Это явное нарушение спорного международного соглашения, которое Иран заключил с Соединенными Штатами, Великобританией, Францией, Германией, Россией и Китаем, в 2015 году. В мае 2018 года, Трамп заявил , что правительство США выходит из этого соглашения, и впоследствии правительство США вновь ввело санкции против Тегерана.

Иран проинформировал Организацию Объединенных Наций об обогащении урана на прошлой неделе после решения парламента принятого в ответ на убийство ведущего ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде. Подробности этого убийства, в котором Иран обвинил Израиль и которое, по утверждениям, было совершено с помощью оружия, установленного на дистанционно управляемой или полностью автоматизированной установке на пикапе, подробно обсуждались The War Zone в прошлом .

Действия Ирана в отношении его ядерной программы, а также другие операции, такие как захват Hankuk Chemi, могут быть частью усилий по подготовке почвы для прихода новой администрации избранного президента Джо Байдена, который указал, что был бы готов присоединиться к ядерной сделке. Предложение Байдена было объявлено как сделка «соблюдение требований» , согласно которой экономические санкции в отношении Тегерана будут отменены, если страна примет ограничения, изложенные в первоначальной сделке, включая обогащение урана.

Независимо от того, каковы могли быть точные причины захвата КСИР танкера Hankuk Chemi и как это могло быть связано с большой геополитической картиной, этот инцидент, а также немедленный ответ Южной Кореи по переброске войск в этот район подчеркивают, насколько сложна и потенциально опасна ситуация в регионе на данный момент.

ОБНОВЛЕНИЕ: 18:15 EST

Государственный департамент США в заявлении для южнокорейского новостного агентства Yonhap также призвал к немедленному освобождению Hankuk Chemi .

«Соединенные Штаты отслеживают сообщения о том, что иранский режим задержал танкер под флагом Республики Корея», - сказал официальный представитель Госдепартамента. «Режим продолжает угрожать правам и свободам судоходства в Персидском заливе в рамках явной попытки вынудить международное сообщество ослабить давление санкций. Мы присоединяемся к призыву Республики Корея к Ирану немедленно освободить танкер».

Центральное командование ВМС США (NAVCENT) также сообщило ABC News, что отслеживает ситуацию.

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