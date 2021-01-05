2020 год для хозяйки ресторана китайской кухни в Москве

russian.china.org.cn 31-12-2020

В 2020 году мне не удалось заработать денег, но я готова бороться за то, чтобы в будущем году все было бы благопопучно!

Такие слова сказала Тянь Тянь, хозяйка ресторана «Юньхайгэ» в Москве, подводя итоги уходящего года и выражая надежду на будущий.

Ресторан «Юньхайге» был открыт 7 лет назад. Однако из-за эпидемии COVID-19 в этом году бизнес ресторана Юньхайгэ пережил трудные времена. Как вспоминает Тянь Тянь, март и апрель стали были самым трудным периодом этого года. Из-за ограничений в связи с карантином ресторану пришлось закрыться, при том, что необходимость платить зарплаты сотрудникам и деньги за аренду помещения никуда не делась. «В тот момент давление было действительно огромным, – рассказывает Тянь Тянь. – Каждый месяц я отдавала 2 миллиона рублей (около 200 тысяч юаней), и каждую ночь я была почти без сна».

После двух месяцев карантина ресторан в конце июня возобновил работу, но дела по-прежнему шли плохо, и работники часто сидели без дела в течение дня. Тянь Тянь однажды подумала о том, чтобы закрыть ресторан, но, вспомнив сотрудников, которые были с ней в течение многих лет, и о проблемах, связанных с открытием, она наконец приняла решение: использовать это время, чтобы отремонтировать ресторан и заложить прочный фундамент для бизнеса в следующем году.

Реализовать это решение непросто. Но даже если окружающие будут против, Тянь Тянь твердо уверена, что трудности не продлятся долго, а после бури покажется радуга. Она считает, что китайско-российские обмены стали «просто необходимыми» и после эпидемии в Москве будет большой наплыв бизнесменов и туристов. Кстати, в последние годы все больше и больше россиян интересуются китайской кухней и культурой, а многие местные бизнесмены предпочитают проводить бизнес-переговоры и мероприятия в китайских ресторанах с уютной и приятной атмосферой. Поэтому обновление ресторана может оказаться хорошей идеей.

С июля по октябрь Тять Тянь занималась косметическим ремонтом, разделив большой зал на два этажа и добавив больше столиков. Кроме того, она обновила меню, добавив туда пекинскую утку, китайский самовар, барбекю и бизнес-ланчи. Теперь Тянь Тянь сотрудничает со службами доставки и продает еду на вынос. Помимо этого, она установила в ресторане караоке и бильярд, чтобы клиенты могли развлечься после обеда.

Вместе с тем, согласно карантинным требованиям правительства Москвы, Тянь Тянь увеличила расстояние между столами, поставила дезинфицирующие средства для рук и теперь ежедневно проводит дезинфекцию.

В нобяре отремонтированный ресторан заново открылся, и давление заметно снизилось. Во-первых, местных клиентов стало больше, а во-вторых, благодаря положительной репутации Тянь Тянь смогла получить поддержку банков.

В декабре россияне встречают Новый Год – один из важнейших праздников года, и бизнес идет в гору. Теперь ресторану не хватает рук, и Тянь Тянь сама помогает поварам на кухне.

Тянь Тянь выполнила приблизительные расчеты: в 2020 году ресторан, вероятно, потерял более 14 миллионов рублей (около 1,4 миллиона юаней). Она очень волновалась, но все же просила персоналов поддерживать стандарты питания и обслуживания. Многие рестораны в Москве закрылись во время эпидемии, но после ее окончания рынок общественного питания откроет новые возможности, считает Тянь Тянь.

По словам Тянь Тянь, 2020 год стал тяжелым годом для всех отраслей России, особенно для общепита и туризма, которые пострадали сильнее всего. Однако хорошая новость заключается в том, что с 5 декабря в Москве началась массовая вакцинация от коронавируса, а после 14-го числа, поставщики услуг, включая персонал службы общественного питания, также получили возможность сделать бесплатную прививку. Это вселяет в Тянь Тянь надежду на лучшее будущее.

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