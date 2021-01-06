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опубликовано редакцией на Переводике 06.01.21 04:37
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Путин опасается, что маршруты его кортежа стали известны США

by Joel Gehrke, Foreign Affairs Reporter |   | January 04, 2021 

Согласно сообщениям российских и британских  медиа, начальник полиции в Москве был уволен в  связи  с  опасениями, что он раскрыл маршруты  движения  кортежа президента России Владимира Путина для внимательных  глаз США.

«Указом президента,  руководитель Московской государственной инспекции безопасности дорожного движения полковник полиции Юрий Дроганов  уволен с занимаемой должности», - сообщил источник в российских правоохранительных органах .

Увольнение связано с тем, что начальник полиции использовал WhatsApp для координации действий правоохранительных органов по расчистке улиц для кортежа Путина и других официальных делегаций, проезжающих через столицу. По словам информатора,  опасения Кремля по поводу зашифрованного приложения подтверждают подозрение, что использование платформы «ставит под угрозу безопасность руководства Российской Федерации».

«Штаб-квартира компании WhatsApp находится в США; их  методы шифрования и безопасности при отправке сообщений неизвестны», - написал в жалобе бывший майор полиции Москвы Василий Ветитнев , сообщают британские СМИ. «Также можно сделать снимок экрана, и тогда  информация будет доступна третьим лицам».

WhatsApp, платформа обмена сообщениями, принадлежащая Facebook, известна своим сквозным шифрованием, которое должно защищать сообщения от чтения посторонними людьми. Тем не менее,  в последние годы  платформа вызывала подозрения.,  , по крайней мере  из - за угрозы  взлома  со стороны правительственных хакеров  других стран. На Украине, например, один из высших должностных лиц службы безопасности Киева предупредил пару американских дипломатов, «что теперь есть способы, благодаря которым  израильским кодировщикам  удалось взломать предполагаемое шифрование текстовых сообщений в WhatsApp», - заявил высокопоставленный чиновник Госдепартамента во время слушаний  об импичменте.

«Подтверждая увольнение  полковника [Юрия] Дроганова, дорожная полиция Москвы заявила, что формально г-н Путин  освободил 59-летнего офицера  от должности в ноябре после того, как он ушел в отставку, по  достижению пенсионного возраста», - отмечает лондонская Times .

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