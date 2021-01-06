Итог 2020 года: России проще не обращать на Балтию много внимания

Vabariigi Valitsus Семен Бойков 05 января 2021

Эстония, Латвия и Литва сохраняют политическое противостояние с Россией. Но 2020 год показал, что в российско-балтийских отношениях есть как слабые, так и сильные стороны.

Российско-прибалтийские отношения никогда не отличались высоким уровнем взаимопонимания. Но 2020 год, возможно, стал решающим для России, поскольку он обозначил многие сильные и слабые стороны ее внешнеполитического курса на прибалтийском направлении.

РИА Новости Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, 18 апреля 2019

Фактор коронавируса

Бесспорно, 2020 год прошел под знаком пандемии коронавируса COVID-19. В марте в течение двух недель случилось, казалось бы, невозможное: большинство государств мира в одночасье закрыли границы и ограничили контакты между людьми. Особенно болезненно это восприняли в Европе, привыкшей к свободе передвижений.

Коронавирус посеял страх и суматоху, обострив существующие между членами ЕС противоречия. Чтобы обеспечить безопасность своих граждан, европейские лидеры в одностороннем порядке фактически закрыли внутренние границы Евросоюза, создав немало проблем, связанных с логистикой и снабжением товарами первой необходимости.

Пресс-служба МИД Венгрии Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" доставлена в Венгрию для клинических исследований

Вмиг были перенесены на неопределенный срок все международные встречи и саммиты. Когда стало ясно, что пандемия – это прочно и надолго, большинство консультаций и совещаний переместились в интернет.

В мае появилась новость, что на год переносится запланированный на июнь 2020 года VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, который должен был пройти в эстонском городе Тарту, и на который был приглашен президент РФ Владимир Путин. Несмотря на то, что Кремль так и не подтвердил, собирается ли российский лидер участвовать в мероприятии, МИД России полгода готовился к возможному визиту Владимира Путина в Эстонию.

Посол РФ в Эстонии Александр Петров констатировал в июне прошлого года: "Волей-неволей приходится говорить о последних месяцах, когда рушатся планы задуманного до эпидемии".

Пандемия коронавируса фактически заморозила контакты России и стран Балтии не только на правительственном, но и на парламентском уровне. Например, в начале апреля депутаты профильных комитетов Рийгикогу и Госдумы планировали провести встречу, посвященную проблемам двусторонних отношений России и Эстонии, однако и ее пришлось отложить на неопределенный срок.

Войны памяти

В 2020 году мир отмечал 75-летие окончания Второй мировой войны. В то время, как в России вспоминали о победе советского народа в тяжелейшей войне и освобождении Европы от нацизма, в странах Балтии активизировали дискурс о якобы вине Москвы в развязывании Второй мировой войны и о советской "оккупации" Эстонии, Латвии и Литвы в 1940 году.

Фотохост-агентство Военнослужащие парадных расчетов перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, Москва, 24 июня 2020

Несмотря на то, что в войнах памяти победителя нет, Россия смогла шагнуть далеко вперед в отстаивании своего видения истории.

Так, в сентябре прошлого года фонд "Историческая память" опубликовал сборник документов "Резиденты сообщают… Сборник документов о политической обстановке в Латвии, Литве и Эстонии, август 1939 г. – август 1940 г.". Целью исследователей стало опровержение версии о том, что заключение пакта Молотова – Риббентропа" послужило причиной "аннексии" Советским Союзом прибалтийских государств в 1940 году. Российские историки ввели в научный оборот новые документы, хранившиеся в том числе в национальных архивах Эстонии, Латвии и Литвы. Тем самым концепция о "советской оккупации", лежащая в основе политических режимов балтийских стран, уже фактически потеряла научное обоснование.

Как отметил руководитель фонда "Историческая память" Александр Дюков, переписывание истории – задача историков, и в этом нет ничего плохого. Действительно, пока что аргументы России выглядят убедительнее, чем те, которые приводят в странах Балтии. В свою очередь Прибалтика на открывшиеся исторические факты пока никак не отреагировала – историки и СМИ стран Балтии на эту тему молчат. И Россия может совершенно обоснованно заявлять, что Эстония, Латвия и Литва сами виноваты в утрате независимости в 1940 году.

Об этом, в частности, написал президент России Владимир Путин в своей статье, посвященной роли СССР в победе над нацистской Германией. Впервые она была опубликована в американском журнале The National Interest.

© Sputnik / Михаил Климентьев Ежегодная пресс-конференция президента РФ В. Путина

В ней российский лидер отметил: "Осенью 1939 года, решая свои военно‑стратегические, оборонительные задачи, Советский Союз начал процесс инкорпорации Латвии, Литвы и Эстонии. Их вступление в СССР было реализовано на договорной основе, при согласии избранных властей. Это соответствовало нормам международного и государственного права того времени".

Кроме того, попытка стран Балтии, Польши и Украины приравнять нацизм к коммунизму не нашла поддержки у ведущей страны ЕС – Германии. Так, в опубликованной статье главы МИД ФРГ Хайко Мааса четко говорится, что в развязывании Второй мировой войны виновата только Германия – Советский Союз здесь ни при чем.

"Кто сеет сомнения в этом и приписывает другим народам преступную роль, тот совершает несправедливость по отношению к жертвам. Тот превращает историю в свой инструмент и раскалывает Европу", – подчеркнул немецкий политик.

Эстония в попытке продвинуть балтийский нарратив о причинах и итогах Второй мировой войны в мае организовала в Совбезе ООН видеоконференцию, посвященную 75-летию окончания войны. В обсуждении приняли участие 80 стран, большая часть которых была представлена министрами иностранных дел. Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу обвинил тогда Россию в "попытках манипулирования историческими событиями и оправдания пакта Молотова – Риббентропа". Однако нельзя утверждать, что подобный жест Эстонии произвел большой эффект.

РИА Новости Глава МИД Германии Хайко Маас

Белорусский транзит

Политический кризис в Белоруссии, разразившийся в августе из-за победы на президентских выборах действующего лидера республики Александра Лукашенко, оказался серьезным испытанием для российско-европейских отношений.

Согласно данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская в восемь раз меньше – 10,1%.

Reuters / SVIATLANA TSIKHANOUSKAYA HEADQUAСветлана Тихановская и президент Франции Эммануэль Макрон

Сотни тысяч протестующих вышли на улицы белорусских городов с требованием отставки Лукашенко. Евросоюз с подачи стран Балтии и Польши поддержал митингующих, обвинив президента Белоруссии в фальсификации результатов выборов и введя против ряда белорусских политиков и чиновников санкции. Симпатии Запада оказались на стороне Тихановской.

Россия, несмотря на все сложности отношений с президентом Лукашенко, все же поддержала своего давнего партнера. И пока страны Балтии разыгрывали карту белорусской оппозиции, Россия и Белоруссия решали вопросы экономического порядка.

Одним из главных достижений российской дипломатии стало согласие Лукашенко начать интенсивную переориентацию транзита белорусских грузов из портов Прибалтики на российские.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подчеркнул, что все условия для принятия белорусских грузов уже есть, и работа по этому вопросу идет полным ходом. Когда Белоруссия полностью переориентирует грузопоток, Латвия и Литва лишатся одного из крупнейших источников доходов в свои бюджеты, и все их прибыли перейдут к России.

Борьба с российскими СМИ

Если на экономическом и историческом поприще в балтийском регионе в течение 2020 года дела у России шли довольно неплохо, то в информационном пространстве прибалты одолели русских со счетом 3:0.

В самом начале 2020 года правоохранительные органы Эстонии добились остановки работы местного бюро Sputnik, принудив под угрозой уголовного преследования его сотрудников разорвать трудовые отношения с МИА "Россия сегодня".

А уже летом Латвия и Литва запретили у себя вещание как минимум семи телеканалов Russia Today (RT). В декабре Служба государственной безопасности Латвии задержала семерых авторов, сотрудничающих со Sputnik и Baltnews. Вскоре их отпустили под подписку о невыезде и неразглашении. В России акцию латвийских силовиков назвали произволом и преследованием по политическим убеждениям. Собственно, как и в случае с эстонскими сотрудниками Sputnik.

Свои действия правоохранительные органы Эстонии, Латвии и Литвы обосновали решением ЕС о введении в марте 2014 года персональных санкций против генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. По прибалтийской версии, если Киселев руководит агентствами, значит они являются его активами и, следовательно, они тоже подпадают под санкции.

© Sputnik / Владимир Трефилов Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев

В России с подобной интерпретацией европейского права категорически не согласны, но дальше публичных осуждений и обращений в международные организации дело не пошло. В обществе звучали призывы лишать, в качестве ответной меры, аккредитации в РФ западные СМИ, но соответствующий правовой механизм в России пока не выработали.

На рубеже 2020–2021

Ушедший год оказался по-настоящему сложным для отношений России со странами Балтии.

Например, по сравнению с 2019 годом, когда президент Эстонии Керсти Кальюлайд впервые за много лет побывала в Москве и даже инициировала встречу с Владимиром Путиным, в 2020 году интенсивность контактов двух стран в несколько раз уменьшилась, а враждебная риторика со стороны Эстонии, наоборот, активизировалась и расширилась.

Конечно, пандемия коронавируса внесла свою лепту: на целый год оказались заморожены физические связи между странами – как у их жителей, так и на уровне политиков и чиновников. Однако следует признать, что Россия уже несколько лет подряд демонстрирует "усталость" от Прибалтики, политики которой готовы жертвовать многими экономическими выгодами ради поддержания курса конфронтации с восточным соседом – проще не тратить на Эстонию, Латвию и Литву слишком много внимания.

Балтийские государства рассматриваются, скорее, как негативные раздражители в российско-европейских отношениях, поэтому Москва предпочитает снизить экономическое и политическое влияние Прибалтики в Восточной Европе.

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