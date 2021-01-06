Уникальная операция спецслужб: убийство Фахризаде

Дмитрий Рой, автор haqqin.az 5 января 2021,

Мохсен Фахризаде - руководитель Центра исследований и инноваций Министерства обороны Ирана (одно их российских изданий назвало этого человека «иранским Курчатовым») и высокопоставленный офицер КСИР стал пятым по счету физиком-ядерщиком, убитым в Иране с 2010 года. После ликвидации в аэропорту Багдада командира Корпуса стражей исламской революции генерал-полковника Касема Сулеймани гибель Мухсина Фахризаде стала очередным провалом иранских спецслужб, вызвавшим серьезные кадровые перестановки в структурах, отвечающих за внутреннюю безопасность страны.

Иран сказал: это Нетаньяху!

Никаких сомнений относительно того, кто стоял за убийством иранского физика, у официального Тегерана не было: через несколько часов после того, как Фахризаде был буквально изрешечен пулеметными очередями, ведущие издания Исламской Республики опубликовали на первых полосах фотографию выступления Биньямина Нетанияху в апреле 2018 года, в ходе которого израильский премьер, представляя аудитории личность Фахризаде, заявил, что этот ученый-физик, возглавляющий проект «АМАД» по оснащению иранских баллистических ракет ядерными боеголовками, находится в «особом» списке Моссада и с точки зрения безопасности Государства Израиль не может рассчитывать ни на иммунитет, ни на презумпцию невиновности.

Нетаньяху сам во всем признался

А сутки спустя авторитетная New York Times, сославшись сразу на несколько высокопоставленных источников в спецслужбах США, сообщила читателям, что убийство Мохсена Фахризаде – это дело рук Моссада…

Дабы снизить накал общественного негодования, к народу обратилось высшее руководство Ирана. Вначале Верховный лидер Исламской Республики аятолла Хаменеи, воскликнув: «И снова зловещие руки сионистских наемников были запятнаны кровью сына иранского народа», присвоил погибшему статус шехида и поставил перед страной две задачи – продолжить дело выдающегося физика и поймать сионистских наемников.

После чего по телевидению выступил президент Ирана Роухани, изложивший суть политического замысла организаторов коварного покушения: опасаясь возобновления переговоров между Ираном и администрацией нового президента Байдена, который может снять с Ирана экономическое эмбарго, Израиль вместе с Саудовской Аравией убедили Дональда Трампа в необходимости операции Моссада…

Хаменеи и Роухани назвали убийцу

«Враги ждут, что мы совершим акт возмездия и начнем войну, после которой Байден не сможет вернуться к соглашению с Ираном, - заявил Роухани. – Но Иран не попадет в «сионистскую ловушку»!..»

Словом, реакция руководства Исламской Республики на гибель от рук израильтян Мохсена Фахризаде осталась примерно такой же, как на ликвидацию американцами генерала Сулеймани: убийство – это провокация против Ирана, который найдет ассиметричный ответ с неожиданной для противника стороны (какой, правда, никто не знает), поскольку его месть неотвратима и она обязательно последует - своевременно или несколько позже…

Параллельно близкое к КСИР информационное агентство «Фарс» поспешило сообщить о трех «вероятно убитых», а также о нескольких скрывающихся на территории Ирана израильских шпионах, которые принимали участие в атаке на бронированный автомобиль иранского физика №1.

Убийство физика: как это было

Израиль традиционно не прокомментировал убийство Фахризаде. Как он не комментировал ранее смерть четырех ведущих иранских физиков-ядерщиков. Или мощный взрыв 26 июня 2020 года на иранской ракетной базе Парчин. Или еще более мощный взрыв в иранском ядерном центре Натанзе, прогремевшем 2 июля 2020 года и выведшим из строя производство центрифуг для ядерных реакторов…

Проводя специальное расследование обстоятельств убийства Фахризаде и пытаясь найти неопровержимые доказательства участия Израиля или, возможно, США в его ликвидации, Иран молчал почти два месяца.

Но буквально несколько дней назад разразилась настоящая сенсация: благодаря некоторым материалам расследования, проведенного следователями КСИР, а также нескольким интервью с источниками в западных спецслужбах, опубликованным в западных СМИ, появилась возможность восстановить относительно полную картину спецоперации, в результате которой был ликвидирован «отец» иранской ядерной программы.

Итак, ранним утром 27 ноября 2020 года Мохсен Фахризаде выехал из Тегерана в соседний город, где должен был прочесть лекцию в местном университете. Будучи одной из наиболее охраняемых персон в Иране, 62-летний Фахризаде, конечно же, знал, что за ним давно охотятся спецслужбы США и Израиля. Тем не менее отменять лекцию, на чем настаивала охрана, он отказался.

Судя по сообщениям иранских газет, а также по фотографиям и видеосъемке с места покушения, его сопровождала охрана на трех автомобилях. Сам же Фахризаде сидел за рулем темно-серого «Мерседеса» (супруга физика находилась рядом, на переднем сидении).

Во время убийства ученого не пострадал ни один из его окружения

Примерно в пятидесяти километрах от Тегерана, у города Абсард, кортеж миновал пустынный перекресток и приблизился к стоящему у дороги пикапу «Ниссан», из которого, с расстояния 150 метров, был открыт прицельный огонь по «Мерседесу» Фахризаде.

Несмотря на заявления иранских официальных лиц, утверждавших в ходе расследования, что машина физика была бронированной, а стекла – пуленепробиваемыми, первая же пулеметная очередь достигла цели, пробив лобовое стекло автомобиля и, судя по всему, ранив физика, вследствие чего «Мерседес» остановился в пятидесяти метрах от «Ниссана».

Раненый Фахризаде выполз из машины и попытался прикрыться от продолжавшегося огня дверцей автомобиля, однако его и тут настигли от трех до пяти пуль, и эти ранения был уже смертельными.

Сразу после того, как Фахризаде распластался на шоссе без признаков жизни, пикап с пулеметом на глазах ошарашенной охраны взлетел на воздух. Судя по всему, взрыв был направленным и уничтожил пулемет, из которого велась стрельба. Как считают следователи, шансов выжить у Фахризаде все равно не было: даже если бы он смог вывести «Мерседес» из-под сектора обстрела, его бы уничтожил взрыв «Ниссана».

Но самый поразительный вывод, к которому пришли иранские контрразведчики, заключался в том, что, несмотря на тщательный поиск в радиусе нескольких километров, на месте покушения не было обнаружено присутствие людей – только техника. Иными словами, кто-то оставил в районе атаки заминированный пикап с пулеметом, а цель поражал оператор, находившийся, вероятно, в другой стране.

«К сожалению, все оказалось слишком сложным, - признал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. – На месте атаки не было ни одного человека. Вся операция была проведена дистанционно…»

«Для убийства Фахризаде, - добавил спикер КСИР Рамазан Шариф, - были использованы самые современные электронные устройства со спутниковым управлением…»

«Я не хочу и не буду называть страну, ликвидировавшую иранского физика-ядерщика, - сказал в интервью одному из интернет-порталов представитель ЦРУ, отказавшийся назвать свое имя. – Я лишь предлагаю читателям поразмышлять вместе. В Иране очень жесткая и умная контрразведка, так что провести без людских потерь такую сложную операцию, да еще в центре страны, в пятидесяти километрах от Тегерана, практически невозможно. Вот почему она изначально планировалась как дистанционная, понимаете?

Конечно, всю предварительную работу провела агентура – нашла источники в окружении Фахризаде, получила точные данные о его графике, маршруте, транспорте, раздобыла информацию о том, что он будет сидеть за рулем…

После этого в страну завозят оружие, налаживают управление огнем, пристреливают пулемет, подгоняют машину к нужному месту... А вот дальше – добро пожаловать в XXI век: ни одного агента в радиусе 500 километров, ни грамма риска, никаких проблем с выездом из страны, только технологии. Управляемый либо со спутника, либо с максимально отдаленного расстояния оптический прицел распознает и идентифицирует Фахризаде за рулем «мерседеса», отдает пулемету команду «Огонь!», фиксирует факт поражения цели после чего подрывает пикап, уничтожая без остатка все следы. Короче, мы имеем дело с высочайшим технологическим уровнем исполнения, когда сложнейшей операцией управляют при помощи джойстика, когда исполнителям не нужны дублеры, а оружию - стрелок. И количество стран, располагающих подобными технологическими возможностями, можно пересчитать по пальцам…»

Стреляли джойстиком, с помощью дистанционного управления заметали и следы преступления

К сказанному следует добавить поразительную точность выполнения акции: кроме Мохсена Фахризаде, скончавшегося от ран спустя час после покушения, ни сидевшая рядом супруга ученого, ни один из дюжины его охранников, не получили ни царапины…

Трудно предположить, какими будут последующие шаги иранского руководства, которому так и не удалось заполучить ни одного доказательства причастности Израиля к ликвидации Фахризаде. В результате Исламская Республика оказалась в непростой ситуации: если иранцы ничего не сделают, то будут выглядеть слабыми, и это может вызвать новые атаки. Если же они примут ответные меры против страны, которую считают виновной, то сделают это, не имея серьезных доказательств, что, вероятно, расстроит планы президента Байдена по примирению с Ираном.

Не говоря уже о том, что месть за убийство человека, усилиями которого Иран мог уже в ближайшее время оснастить свои баллистические ракеты ядерными боеголовками, трудно назвать благородной. Достаточно вспомнить мрачный прогноз Альберта Эйнштейна, предупреждавшего, что если в Третьей мировой войне станут воевать ядерными бомбами, то в Четвертой будут сражаться дубинками…

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