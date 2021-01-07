

"Войска Трампа взяли Капитолий" - 06 января 2021 г.

Войска Трампа взяли Капитолий

Штурм Зимнего Капитолия в прямом эфире

colonelcassad

6 января, 22:33

Сторонники Трампа прорвали оцепление полиции https://colonelcassad.livejournal.com/6455662.html и заняли Капитолий. Подсчет голосов выборщиков прерван.

Последний раз Капитолий был захвачен англичанами в 1814 году.\

Члены Сената США и вице-президент Пенс эвакуированы сотрудниками Секретной Службы.

Так как информация поступает рекой, обновления по ситуации выкладываю в Телеграм https://t.me/boris_rozhin - подписывайтесь

ttps://youtu.be/cZfwFURghuA

Трансляция.

https://twitter.com/disclosetv/status/1346900831640154112 - протестующие заходят в здание

https://twitter.com/stevennelson10/status/1346901630017560580 - вход в здание через взломанную дверь в ротонде.

https://twitter.com/historyoarmani2/status/1346901735214878727 - протестующие бегают по Капитолию

https://twitter.com/ElijahSchaffer/status/1346901420147167232 - драка с полицией внутри Капитолия

https://twitter.com/stevennelson10/status/1346900228264308737 - применение огнетушителя

https://twitter.com/JoshuaPotash/status/1346904724600188929 - выбивание окон в Капитолии

Штурм восточной стены Капитолия.

Законодатели разбежались.

Полиция отступила от центрального входа.

Американцы, вы такие же невероятные, как киргизы!

Сотрудники Секретной Службы забаррикадировались в зале заседаний, подперев дверь каким-то комодом и готовы применить боевое оружие.

Трамп победил!

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