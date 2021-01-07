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дата публикации 07.01.21 01:08
скаут: Игорь Львович;
 
 

Войска Трампа взяли Капитолий

Штурм   Зимнего  Капитолия в  прямом эфире

Командор

colonelcassad

6 января, 22:33

Сторонники Трампа прорвали оцепление полиции https://colonelcassad.livejournal.com/6455662.html и заняли Капитолий. Подсчет голосов выборщиков прерван.

Последний раз Капитолий был захвачен англичанами в 1814 году.\

Члены Сената США и вице-президент Пенс эвакуированы сотрудниками Секретной Службы.

Так как информация поступает рекой, обновления по ситуации выкладываю в Телеграм https://t.me/boris_rozhin - подписывайтесь

ttps://youtu.be/cZfwFURghuA

Трансляция.

https://twitter.com/disclosetv/status/1346900831640154112 - протестующие заходят в здание

https://twitter.com/stevennelson10/status/1346901630017560580 - вход в здание через взломанную дверь в ротонде.

https://twitter.com/historyoarmani2/status/1346901735214878727 - протестующие бегают по Капитолию

https://twitter.com/ElijahSchaffer/status/1346901420147167232 - драка с полицией внутри Капитолия

https://twitter.com/stevennelson10/status/1346900228264308737 - применение огнетушителя

https://twitter.com/JoshuaPotash/status/1346904724600188929 - выбивание окон в Капитолии

Штурм восточной стены Капитолия.


Законодатели разбежались.






Полиция отступила от центрального входа.







Американцы, вы такие же невероятные, как киргизы!

Сотрудники Секретной Службы забаррикадировались в зале заседаний, подперев дверь каким-то комодом и готовы применить боевое оружие.

Трамп победил!

https://youtu.be/D3yslLodDME

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