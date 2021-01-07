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В захвате здания конгресса США могли участвовать русские штурмовые группы

              7 января, 2021

В захвате здания конгресса США могли участвовать русские штурмовые группы

В США произошли беспрецедентные события, которые ранее никогда не случались в их истории. По призыву Трампа в Вашингтоне собрались тысячи его сторонников, которые пришли к зданию Капитолия, чтобы сорвать процедуру утверждения Байдена новым президентом США. И им это удалось.

Толпа ринулась на штурм здания конгресса, смяла полицию, и взломав двери и окна проникла в Капитолий. Погром и беспорядки продолжались несколько часов. По меньшей мере один человек был убит. Еще упал с окна и получили тяжелые увечья.

Был захвачен кабинет спикера палаты представителей конгресса США, известного критика Трампа Нанси Пелоси. С ее стола были похищены письма и документы.

Перед погромом в Вашингтоне Трамп обещал в своих беспрерывных твитах, что устроит демократам «адские протесты». Свое обещание Трамп выполнил. Как отмечают комментаторы, такого хаоса с захватом законодательного органа власти Америка еще не знала.

В ходе погромов Джо Байден призвал Трампа выступить и призвать своих сторонников прекратить насилие. Ряд политических и общественных деятелей США обратились к вице-президенту Пенсу с призывом воспользоваться 25-й поправкой конституции и сместить Трампа с поста, взяв полномочия в свои руки.

На этом фоне ряд СМИ сообщили, что Трамп отдал приказ Национальной гвардии навести порядок в Вашингтоне. Однако и.о. главы Пентагона Кристофер Миллер заявил, что не Дональд Трамп, а вице-президент США Майк Пенс отдал приказ о привлечение сил Национальной гвардии для пресечения массовых беспорядков в столице.

Между тем сам Трамп выступил с откровенно провокационным призывом к своим сторонникам, в котором хоть и прозвучали слова о необходимости разойтись по домам, на самом деле по смыслу воспринимались совершенно по-другому.

В своем видеообращении Трамп призвал участников погромов разойтись «с миром по домам», при этом вновь объявив, что «выборы у нас украли…».

Это видеообращение тут же удалил Facebook. Как объяснила соцсеть, «видео способствует продолжению насилия, а не уменьшает его риск».

В свою очередь ряд телеканалов, которые вели прямую трансляцию обращения Трампа прервали трансляцию, заявив, что в «обращении президента содержатся ложные утверждения». Иначе говоря, Трампа обвинили во лжи и в провоцировании беспорядков.

Трамп опубликовал пост в Твиттере, цитата: «Происходят события, когда священная убедительная победа на выборах так бесцеремонно, злобно отбирается у великих патриотов, с которыми так долго обращались плохо и несправедливо. Идите домой с любовью и миром. Запомните этот день навсегда!»

В ответ Твиттер заблокировал аккаунт Трампа на 12 часов с требованием удалить посты, разжигающие ненависть и беспорядки.

Экс-президент США Джордж Буш выступил с осуждением захвата и погрома в Капитолии.  Он заявил, что Америка сала похожа на «банановую республику», осудил беспорядки в Вашингтоне и назвал их «душераздирающими»:

«Так оспаривают результаты выборов только в банановых республиках» — посетовал Буш.

Между тем в сеть просочилось видео, которое может стать свидетельством того, что в штурме Капитолия участвовали русские и именно они возглавляли штурмовые группы сторонников Трампа.

Так, на одном из видео, в тот момент, когда толпа выламывает окна, чтобы проникнуть в здание конгресса, четко слышны выкрики на русском языке: «Смелее, смелее…!» ВИДЕО. Как будто кураторы подстегивали штурмовиков, чтобы они действовали более активнее.

Если факт участия русских штурмовых групп в захвате Капитолия подтвердится, то это может стать казусом-белли. Однако это произойдет только в том случае, если Байден и его команда посмеют признать факт участия русских в захвате здания конгресса.

Напомним, что США не решились предъявлять обвинения России в теракте против президента Польши Качиньского (главы страны НАТО). Администрацию Обамы не посмела предъявить обвинение Москве в связи со взрывом на Бостонском марафоне.

Американцы струсили и забыли про свои «красные линии» в Сирии, когда Асад и Путин массово применили химическое оружие против мирных жителей, убив тысячи людей в том числе сотни детей.

США до сих пор не ответили ни на одну кибератаку России, хотя в их официальной доктрине указано, что любое кибервторжение в США будет рассматриваться Вашингтоном как объявление войны Америке.

Даже последнюю масштабную кибератаку на критические важные государственные структуры США американские власти умудрились представить как «шпионскую операцию», а не подрывную, тем самым оставляя себе поле для маневра и оправдания не объявлять Россию страной-агрессором.

Поэтому, даже если будет установлен факт участия русских в штурме Капитолия, это не будет означать, что администрация Байдена пойдет на какие-то решительные акции против России и ее правящего бандитского режима в Кремле.

Предыдущий опыт показывает, что Белый дом вряд ли посмеет официально признать факт участия русских в штурме Капитолия, т.к. такое признание будет означать, что Россия совершила акт агрессии против США, и Вашингтону придется отвечать не играми в санкции, а конкретными силовыми действиями.

Ну, и в заключении. События в Вашингтоне можно рассматривать как послание Трампа Путину – «Босс, я сделал все, что мог…!».

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