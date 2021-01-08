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«Грех был велик»

Патриарха Варфоломея постигло Божье наказание 

7 января 2021

Патриарх Константинопольский Варфоломей. Иллюстрация: m.polit.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал «наказанием Божьим» для патриарха Константинопольского Варфоломея превращение христианского храма Святой Софии в Стамбуле в мечеть.

Как заявил предстоятель Русской православной церкви в интервью 7 января на телеканале «Россия», «патриарх Варфоломей ввел раскольников в киевскую святыню — в Киевскую Софию и потерял Софию Константинопольскую, она стала мечетью».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Иллюстрация: mvdmos.ru

«Несомненно, все то, что произошло потом, в Константинополе, в Стамбуле, свидетельствовало о наказании Божьем. Патриарх Варфоломей ввел раскольников в киевскую святыню — в Киевскую Софию и потерял Софию Константинопольскую, она стала мечетью. Вот, мне хотелось бы, чтобы люди задумались, что же произошло? Ты отобрал Святую Софию в Киеве у православных людей, у православной церкви, ты вошел туда и привел туда раскольников, и ты потерял свою собственную Софию. Думаю, что более очевидного последствия, исходящего от Божьего провидения, представить себе было сложно, и последствие наступило незамедлительно, потому что грех был слишком велик. Но выходить из этого должны мы все вместе. Нужно молиться друг за друга по крайней мере в личных молитвах, чтобы кризис в православии, навязанный извне, как можно быстрее прошел. Русская церковь готова пройти свою часть пути, чтобы добиться этой цели», — подчеркнул патриарх Кирилл.

Комментируя церковный раскол на Украине, патриарх Московский и всея Руси заявил, что Фанар в этой истории «допустил не ошибку, а совершил преступление».

«Я говорю это с горечью. С чужих мыслей и с чужих слов Константинопольский патриарх совершил то, что он совершил. Я не случайно подчеркиваю „с чужих“, потому что обладаю информацией, свидетельствующей о том, что патриарх Варфоломей находился под сильным давлением со стороны могущественной политической силы, связанной с одной из сверхдержав. Его положение в Турции, мы знаем, очень сложное, не простое. Всегда молимся за патриарха Варфоломея, понимая, что ему непросто осуществлять свое патриаршее служение. Но тем не менее в какой-то момент, я ничему не хочу учить своего собрата, но в какой-то, может быть, нужно набраться силы, чтобы сказать и самым могущественным силам — „нет“. Думаю, что этого патриарх Варфоломей не сказал, и он включился в этот конфликт. А какова была логика тех, кто стоял за патриархом Варфоломеем, кто, собственно говоря, инспирировал этот конфликт? А логика заключалась в том, чтобы оторвать православную Россию от православных братьев и сестер в Средиземноморье, на Ближнем Востоке. Потому что, по мнению этих стратегов, уж слишком большую роль играет православие, играло православие, вот в формировании этой духовной культурной общности и, не разорвав вот именно православные связи, невозможно было какими-то внешними факторами разрушить и эту духовную общность. Поэтому замысел прост: оторвать Русскую церковь от православных — Греции, арабского мира, Ближнего Востока с тем, чтобы послабее стало православие», — сказал патриарх Кирилл.

По его словам, попытки расшатать единство в православном мире будут предприниматься и дальше.

Как сообщало EADaily, после создания Фанаром так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Русская и Украинская православные церкви объявили, что не признают ее канонической.

Рождественское интервью Святейшего Патриарха Кирилла телеканалу «Россия»

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