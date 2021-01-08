Россия — змея

Как с ней бороться, неизвестно

07.01.2021 Дмитрий Косырев

Джо Байден, рассчитывающий — несмотря на сфальсифицированные выборы — приступить к работе президента США, перед Новым годом провел совещание с экспертами по национальной безопасности. Заявил он по этому поводу следующее: "Мы говорили о разных стратегических сложностях, с которыми столкнемся со стороны России и Китая, и реформах, которые мы должны провести, чтобы, отвечая на эти вызовы, быть в сильнейших из возможных позиций". В частности, его Америка должна бороться с Россией и Китаем обязательно вместе с союзниками, и еще — ей надо не столько обновлять системы вооружений, рассчитанные на прежние войны, сколько понимать, что войны тут никак не прежние, а принципиально иные.

Но президент США пока все-таки Дональд Трамп, который считает, что угрожают стране не Россия и Китай, а Китай и Россия. Поэтому в новом финансовом году на идейно-политическую борьбу с нами выделят 290 миллионов долларов, а с Китаем — целых 300 миллионов. И опять в комментариях мелькает мысль, что борьба идет не та, что раньше. Бороться надо с нашим влиянием, причем по всему миру.

Эта история (насчет того, что не вполне понятно, с чем бороться) напоминает об одном литературно гениальном сравнении, которое обеспечило его автору как минимум 15 минут славы. Тем более что это сравнение попало во всяческие обозрения лучших книг в итоговом выпуске журнала Foreign Affairs. Все-таки сначала всегда бывает слово, и только потом всякие Байдены начинают проводить свои скучные совещания.

Слово такое: по итогам холодной войны США убили страшенного дракона, СССР. Но сейчас мало того что дракон возродился, мало того что их уже два — Россия и Китай. Сложность ситуации в том, что эти драконы усвоили новые повадки — они ведут себя как змеи, а несчастный Запад никак не может понять, как с этими странными животными бороться при их новом стиле поведения.

Соответственно, книга называется "Драконы и змеи", автор — австралиец Дэвид Килкаллен. Человек с хорошей такой военно-шпионской, или шпионско-военной, биографией, сейчас профессорствует в Аризоне (США) и работает в Фонде защиты демократий. Был ли у Байдена на совещании, информации пока нет. Называют этого человека "теоретиком и практиком" по части партизанской и прочей нестандартной борьбы, которая пришла на смену борьбе устаревшей. Служил в пяти горячих точках, включая Афганистан, был помощником у госсекретаря Кондолизы Райс — и так далее.

Подробнее мысль в его книге звучит так: насчет драконов высказался еще Джеймс Вулси на слушаниях по утверждению его директором ЦРУ в 1993 году. И добавил, что сегодня, после убиения дракона, Запад обнаружил, что находится в джунглях, кишащих всеми породами ядовитых змей. Получается, что с драконом иметь дело было проще.

Так вот, говорит Килкаллен, давящая и подавляющая сила США вызвала эволюцию драконов, они ведут войну против Запада с использованием методов, которые не должны провоцировать ответную войну. Это может быть что угодно — кибератаки, идеологическая борьба, гибридная война (которую ведут не государства, а частные лица). То есть государства научились вести себя как партизаны, а партизаны — всяческие экстремисты и террористы — как государства.

Более того, речь идет не только о России и Китае — у книги есть подзаголовок: "Как с Западом научились бороться все остальные". То есть чуть не весь мир (кругом враги). И все это время неповоротливая военная машина Запада остается настроенной на ядерный конфликт или, допустим, применение высокоточного оружия против одного или двух мощных государств — а это сегодня уже не работает.

Как видим, перекличка с совещанием у Байдена полная. И со многими другими совещаниями. Кстати, переданная недавно телекомпанией CNN странная информация о том, что Байден рассматривает варианты отказа от разработки новых американских ядерных вооружений, включая супербоеголовку W93, — это не по тем ли соображениям?

Драконология — занимательная наука. Дракон — это, вообще-то, всесильный и мудрый бог облаков, туманов и болот, родившийся из природных реалий долины извилистой реки Хуанхэ в Китае. Он силен, но также и мудр, с ним можно общаться и просить его защиты. Но у европейцев это — одно из обличий дьявола, обладающего способностью плеваться огнем и имеющего очень странные сексуальные привычки: пользоваться девицами из соседнего населенного пункта, потом требовать их замены на новых. Соответственно, воин Запада обязан был таких попросту убивать — но тут зоозащитники начали объяснять детям, что и дракон тоже имеет права, что с ним можно подружиться, несмотря на его привычки. То есть Запад несколько сдвинулся в сторону Востока. Не говоря о том, что существует российский дракон — гибридный мутант, огнем тоже плюется, но почему-то имеет три головы, и хотя бы некоторые из которых бывают договороспособны.

В общем, все сложно, но еще сложнее стало, когда это мощное животное научилось вредить Западу исподтишка, да еще так, что фактов его враждебной активности не видно и не слышно, а может, их и нет.

Интересно, как по этой части высказывались эксперты на той самой встрече с Байденом. Хотя, в ожидании утечек, представить можно. Дело в том, что встреч таких много. Одна из них проводилась для обсуждения той самой книги — "Драконы и змеи", с участием автора. И если полной распечатки посиделок у Байдена пока в Сети нет (недоработка хакеров), то обсуждение книги в упомянутом Фонде защиты демократий — вот оно. Целиком и дословно.

Картина из этой беседы получается (для Запада) мрачная. Мало того что таковой, как уже сказано, отстает от реальности — когда кругом гадюки, и ядерного арсенала против них недостаточно. Но хуже то, говорят люди из фонда, что при всех обозримых президентах, не только при Дональде Трампе, Америка не может найти правильного тона общения с союзниками, то есть внутри того самого Запада. И ровно об этом, смотри выше, говорили у Байдена. То есть ключ ко всему — не тупая, а умная сила, которая бы внушила всем и каждому на Западе, что раньше, с драконами, было плохо — но сейчас, с драконами-мутантами, все совсем плохо и надо что-то делать.

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