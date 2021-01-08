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Трамп пытался помиловать самого себя

08.01.21

Действующий президент США Дональд Трамп обсуждал вопрос о возможности помиловать самого себя. Об этом стало известно газете The New York Times.

По словам двух людей, знакомых с ситуацией, Трамп несколько недель назад задумывался о собственном помиловании в последние дни своего президентства. Как пишет издание, это станет одним из самых экстраординарных и непроверенных способов использования президентской власти в истории США.

Также подчеркивается, что Трамп выразил обеспокоенность из-за того, что новые власти сделают попытку преследовать его после того, как действующий президент покинет свой пост.

Издание указывает, что ни один американский президент ранее не помиловал себя, поэтому законность предполагаемого помилования никогда не проверялась в системе правосудия, и правоведы расходятся во мнениях относительно того, признают ли это суды. Однако они согласны с тем, что президентское помилование может создать новый опасный прецедент для президентов, которые в одностороннем порядке заявят, что они выше закона, и оградят себя от ответственности за любые преступления, которые они совершили на своем посту.

В конце декабря Трамп помиловал бывшего главу своего предвыборного штаба Пола Манафорта и бывшего советника Роджера Стоуна. Манафорт и Стоун были осуждены в рамках расследования о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году. Всего в список вошли 26 граждан, среди них оказался и девелопер Чарльз Кушнер — отец мужа Иванки Трамп Джареда Кушнера. Еще трем американцам частично или полностью смягчили приговоры.

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