В то время когда в США разворачиваются сцены насилия в Капитолии, Россия наслаждается этим шоу

Чарльз Мейнс, 7 января 2021 г.

Столкновения сторонников Трампа с полицией и службами безопасности во время штурма Капитолия США в Вашингтоне, 6 января 2021 г.

МОСКВА. В то время как правительства всего мира выражали возмущение и сожаление в связи с беспорядками, охватившими Капитолий США в среду, Россия придерживалась другой точки зрения, а именно- она злорадствовала.

«Праздник демократии закончился», - написал Константин Косачев, глава комитета по иностранным делам в Совете Федерации России, в своем сообщении Facebook, в котором он далеко не впервые выступил против того, чтобы представлять Америку в качестве глобальной модели демократии.

«Америка больше не прокладывает этот путь и, следовательно, потеряла право определять его. Тем более навязывать это другим » - написал он.

Косачев утверждает, что разногласия в американском обществе настолько глубоки, что ни республиканцы, ни демократы не примут результатов неудачных выборов в будущем.

В четверг министерство иностранных дел России также сосредоточило внимание на расколе в американском электорате, зло припомнив критику со стороны США в адрес собственных выборов в России.

Это внутренний вопрос США», - заявила пресс-секретарь МИД Мария Захарова в комментарии журналистам.

«Но опять же, мы хотели бы отметить, что избирательная система в США архаична и не соответствует современным демократическим стандартам, создает возможность для различных нарушений, а американские СМИ стали инструментом политической борьбы».

В своем освещении российские государственные СМИ продвигали неоднократно дискредитировавшие себя утверждения президента Дональда Трампа о фальсификации выборов тысячами якобы "мертвых душ" избирателей посредством голосования по почте.

Российская пресса также в целом поддержала утверждения Трампа о «заговоре со стороны государства», направленном на то, чтобы помешать его усилиям по улучшению отношений с Москвой после обвинений в российском вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

Тем не менее, комментаторы встретили последние события в Вашингтоне сравнениями в стиле «а как насчет?», припомнив реакции США на демократические восстания в соседних бывших советских республиках, таких как Беларусь и Украина, где, как утверждает Кремль, США стремились свергнуть дружественные Москве правительства, поддерживая протестующих.

Сторонники президента Дональда Трампа прорываются в здание Капитолия США, 6 января 2021 года.

«Больше всего, конечно, всех поражает чудовищное, какое то уже запредельное лицемерие», - написал в Facebook бывший депутат и сторонник Кремля Сергей Марков.

«Те же самые политики, эксперты и сми, которые еще совсем недавно очень оправдывали захваты правительственных зданий в Украине, в Белоруссии, оправдывали уличные погромы против Трампа со стороны БЛМ и Антифа, сейчас категорически осуждают захват здания Конгресса США», - пишет он.

Марков не упомянул о недавно принятых в России законах, ограничивающих свободу собраний.

Между тем, лидер российской оппозиции Алексей Навальный, который в настоящее время находится в Германии после отравления нервно-паралитическим веществом военного класса в Сибири в августе, напомнил сторонникам Кремля, которые наслаждаются последними политическими проблемами Америки.

«Путинцы ликуют, глядя на конфликты в США и превозносят "путинскую стабильность".

Проблемы там, конечно есть. И много. », -Навальный написал Навальный в Twitter. «Только в США ещё есть средняя месячная зарплата, в рублях примерно 306 тысяч.

В РФ по официальной статистике средняя зарплата около 40 тысяч, реально - 30 тыс.».

Другие, более либеральные российские голоса также предполагали, что бы произошло если бы события, подобные политической драме на этой неделе в Вашингтоне, разыгрались в Москве.

Представить, что Кремль отступает перед парламентом и судом, «было бы рождественской сказкой», - сказал либеральный политик Дмитрий Гудков в Facebook. «У нас нет альтернативных центров силы».

«Система сдержек и противовесов в США устояла», - заявил российский журналист Алексей Венедиктов в своем твиттере после того, как Конгресс официально утвердил победу избранного президента Джо Байдена в четверг.

События в Вашингтоне произошли во время православного Рождества в России, и в стране и в США возникло предположение, что хаос стал неожиданным подарком президенту России Владимиру Путину.

В популярном меме изображено улыбающееся лицо российского лидера, наложенное на демонстранта, несущего кафедру из здания Капитолия.

Но если Путин и был доволен, то он не подал виду. Он не упомянул о беспорядках во время краткого заявления по поводу рождественских праздников.

«Этот замечательный праздник озаряет мир светом любви и доброты, дарит радость и надежду миллионам людей и направляет их к вечным духовным ценностям», - сказал он в заявлении Кремля, когда поздравлял всех с Рождеством.

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