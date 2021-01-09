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Русскоязычные СМИ Китая

Зарубежный отчет: после эпидемии Китай становится более могущественным

russian.china.org.cn 08-01-2021

26 декабря на веб-сайте испанской газеты “Новости” была размещена статья под заголовком “От раннего обнаружения эпидемии до обладания лучшими перспективами: после эпидемии Китай побеждает ”.

Согласно последнему отчету McKinsey и Morgan Stanley, Китай, переживший эпидемию, кажется, становится более могущественным, имеет лучшие экономические перспективы и с оптимизмом смотрит в будущее.

В первых числах декабря компания М&C Consulting провела опрос мирового масштаба среди высшего руководства с тем, чтобы выяснить, что они думают о перспективах мира в предстоящие шесть месяцев. Азиаты, особенно китайцы, выражали больше оптимизма, чем европейцы и североамериканцы. В отчете отмечается: “Из всех регионов Китай по-прежнему остается регионом с наиболее позитивным настроением среди высокопоставленных руководителей”. Руководители в Европе и Северной Америке более осторожно смотрят на будущее.

Составляя прогноз на 2021 год, финансовый конгломерат Morgan Stanley склоняется к тому, что в будущем году рост мировой экономики составит около 6,4 %. Как и в отчете М&C, его доклад более оптимистичен в отношении таких стран, как Индия и Китай, он прогнозирует их экономический рост в следующем году на уровне 9,8 % и 9 %, соответственно; однако аналогичный прогноз в отношении Европы составляет лишь 5 %.

Сами европейцы признают, что Китай имеет перед ними больше преимуществ. Глава китайского отделения итальянской компании по пошиву спортивной одежды Tecnica Group Ремиджио Брунелли отметил: “Неопределенность в Европе все еще остается высокой, и мы ожидаем, что она будет сохраняться еще как минимум в течение 6-12 месяцев. С другой стороны, в Азии, особенно в Китае, все полны уверенности”.

В целом аналитики и эксперты признают, что экономические субъекты Азии оказались лучше подготовлены к тому, чтобы противостоять распространению инфекционных болезней и оперативно восстановили потребление и уверенность. Брунелли заявил: “Меры Китая против эпидемии очень эффективны, это помогает стимулировать спрос и развивать торговлю”. Главный экономист ЕС Йорг Цейнер (?) отметил: “Китай – единственная крупная экономика, которая относительно слабо пострадала от коронавирусного кризиса”.

По сообщению журнала “The Economist”, одно из преимуществ Китая заключается в том, что в китайской экономике доля промышленности больше доли индустрии услуг, что объективно дает больше возможностей для предотвращения распространения вируса. “В условиях соблюдения социальной изоляции гораздо проще управлять заводами, чем бизнесом в сфере услуг, который опирается на личный контакт. По сравнению с другими крупными странами, промышленное производство составляет большую часть экономики Китая ”.

Для сравнения, Европа медленнее реагировала на эпидемическую вспышку, в то время как страны Азии придерживались строгой политики в отношении контроля здравоохранения, к тому же, они с самого начала эффективно отреагировали на эпидемию.


Онлайн-платформу Douyin оштрафовали за порнографический и вульгарный контент

russian.china.org.cn 08-01-2021

Пекин, 8 января /Синьхуа/ -- Китайская онлайн видео-платформа Douyin была оштрафована за распространение материалов порнографического и вульгарного характера, сообщили во Всекитайской канцелярии по борьбе с порнографией и незаконными публикациями.

Проверка показала, что одни стримеры распространяли контент сексуального характера, курили в прямом эфире и нецензурно выражались, другие же транслировали игры, содержащие кровавые сцены, насилие и террор. Также были замечены стримеры и пользователи, использовавшие номера WeChat и QR-коды для привлечения других пользователей на сторонние платформы с целью совершения незаконных действий.

Органы по обеспечению культурного правопорядка приказали платформе Douyin немедленно исправить данную ситуацию, усилить надзор за контентом и запретить пользователям размещение материалов порнографического и иного незаконного характера.

В 2020 году данная канцелярия получила от общественности более 900 наводок о распространении порнографического и вульгарного контента на платформе Douyin.

Распространение вредоносных материалов на крупных онлайн-платформах имеет пагубное влияние из-за большого количества пользователей на них, заявили в канцелярии, призвав интернет-компании выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности контента.

Бывший председатель правления Государственного банка развития Китая получил пожизненный срок

 08-01-2021  russian.people.com.cn

Шицзячжуан, 7 января /Синьхуа/ -- Бывший председатель правления Государственного банка развития Китая Ху Хуайбан в четверг был приговорен к пожизненному тюремному заключению с лишением политических прав на всю жизнь и конфискацией всего имущества за взяточничество.

Такой вердикт вынес Народный суд средней ступени города Чэндэ провинции Хэбэй /Северный Китай/.

Подсудимый заявил, что он согласен с решением суда и не собирается обжаловать приговор.

Судом было установлено, что за период с 2009 по 2019 гг. Ху Хуайбан злоупотреблял своим служебным положением в интересах соответствующих предприятий и индивидуальных лиц, оказывая им содействие в таких вопросах, как получение банковских кредитов, развертывание предпринимательской деятельности и продвижение по службе.

Взамен он лично или посредством других лиц получил взятки в виде денежных средств и материальных ценностей на общую сумму более 85,52 млн юаней /около 13,24 млн долл. США/.

Подсудимому был вынесен снисходительный приговор, потому что он сознался в совершенных преступлениях, активно сотрудничал со следствием, раскаялся в содеянном и вернул нелегально полученные деньги и материальные ценности.

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