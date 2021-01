архив



опубликовано редакцией на Переводике 09.01.21 18:11

"Memorandum of Telephone Conversation: Telcon with President Boris Yeltsin of Russian Federation." Смотри Донни как надо было делать ))) Меморандум о телефонном разговоре [президента Соединённых Штатов Америки Билла Клинтона] с президентом Российской Федерации Борисом Ельциным Memorandum of Telephone Conversation: Telcon with President Boris Yeltsin of Russian Federation. THE WHITE HOUSE WASHINGTON DECLASSIFIED PER E.0. 13526 10:5-0181-m-a m? MEMORANDUM OF TELEPHONE CONVERSATION 3/13/1013 KBH SUBJECT: Telcon with President Boris Yeltsin of Russian Federation (U) PARTICIPANTS: The President President Boris Yeltsin Interpreter: Dmitriy Zarechnak Notetaker: John Beyrle DATE, TIME October 5, 1993, 1:42 - 2:02pm AND PLACE: Air Force One

Президент Ельцин: Добрый вечер Билл. Рад вас слышать Президент: Добрый вечер, Борис. Я хотел позвонить Вам и выразить свою поддержку. Я внимательно слежу за событиями и стараюсь Вас максимально поддержать. Я знаю, что это было трудное время для тебя, и я хотел знать, как у тебя дела. Президент Ельцин: Большое спасибо Билл за вашу поддержку, которую я знал и чувствовал, что она придет. Теперь, когда эти события закончились, у нас больше нет препятствий для демократических выборов в России и нашего перехода к демократии и рыночной экономике. Фашистские организации, которые принимали активное участие в этих событиях уже запрещены, теперь я так чувствую что все будет хорошо. Очень плохо что несколько человек было убито, но это вина тех кто первым открыл огонь и действовал в провокационном стиле. Привезли в Москву банду людей из Приднестровья, рижский ОМОН - это был спецназ. Они заставили их прийти сюда, дали им автоматы и гранатометы и заставили стрелять по мирным гражданам. Не было иного выхода, кроме как применить против них силу. Это был терроризм и бандитизм. Я чувствовал, что люди меня поддерживают. Теперь , когда все это позади, я планирую решительно двигаться вперед Президент: Какой у вас график выборов? Будете ли вы придерживаться того же графика, который запланировали? Президент Ельцин: Да, выборы пройдут 11 декабря, как и планировалось. Но я также думаю, что, может быть, чтобы удовлетворить пожелания других партий, я рассмотрю возможность проведения досрочных выборов президента одновременно с парламентскими выборами. Я не знаю, попаду ли я в Книгу рекордов Гиннеса выставляя свою кандидатуру третий раз за три года Президент: (Смеется). Да, я не знаю, что бы я делал, если бы мне пришлось баллотироваться на выборах три раза за три года. Но ты, кажется, становишься сильнее и лучше. Президент Ельцин: Да, думаю, я ничего не могу с этим поделать. И реальных соперников мне не видно. Мой текущий рейтинг составляет 90 процентов. Гм Президент: Какое отношение преобладает среди региональных лидеров? Можем ли мы что-то сделать с помощью нашего пакета помощи, чтобы направить поддержку в регионы? Президент Ельцин: Было бы хорошо. Те региональные лидеры, которые поддерживали оппозицию, теперь меняют свою поддержку на нас. Но, тем не менее, такая региональная поддержка была бы очень полезной. Президент (говорит по-английски): Я попрошу своих людей обсудить с вами этот вопрос. У меня к вам еще один вопрос: как вы решите, кто сможет баллотироваться на выборах после всего, что произошло, и какие газеты и СМИ открыть снова? Будет ли это проблемой для вас? Президент Ельцин: Никаких ограничений на выборы не будет, за исключением тех, кому предъявлены обвинения в совершении преступлений, подстрекательстве к убийству или нанесению телесных повреждений. На нашей стороне убито тридцать девять человек Президент: Что будет с Руцким и Хасбулатовым и другими лидерами, находящимися под стражей? Президент Ельцин: Решать будут суды, прокуратура и следствие. Мы не будем в этом участвовать. Пока они находятся под стражей и находятся в тюрьме. Если суд решит, что они не были причастны к убийствам или другим преступлениям, если они не отдавали приказов стрелять на поражение - хотя я уверен, что Руцкой действительно отдавал такие приказы, - если они не виновны, их следует оправдать. Или, если они будут признаны виновными, я могу простить их, если они решат уйти из общественной жизни. Во всяком случае, все это будет происходить демократично. Президент: Хорошо. В заключение хочу выразить намерение продолжить работу над нашими двусторонними отношениями. Министр энергетики О'Лири недавно был в Москве, и я знаю, что другие секретари кабинета министров планируют визиты. Секретарь Кристофер будет там на третьей неделе октября. Я полагаю, вы хотите, чтобы мы продвигались вперед по всем этим проектам. Я также с нетерпением жду когда смогу приехать в январе. Президент Ельцин: Да, Билл, я очень рад оказанной вами поддержке, я ценю сотрудничество. И я с нетерпением жду визита вас и вашей жены Хиллари в январе. Президент: Отлично. Надеюсь, теперь ты сможешь немного отдохнуть. Я знаю, что вам было очень тяжело, но вы все сделали именно так, как должны были, и я поздравляю вас с тем, как вы с этим справились. (выделено переводчиком) Президент Ельцин: Спасибо вам за все. Обнимаю тебя от всего сердца. (U) - Конец разговора -



