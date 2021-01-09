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опубликовано редакцией на Переводике 09.01.21 18:11
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Смотри Донни как надо было делать )))

Меморандум о телефонном разговоре [президента Соединённых Штатов Америки Билла Клинтона] с президентом Российской Федерации Борисом Ельциным

Memorandum of Telephone Conversation: Telcon with President Boris Yeltsin of Russian Federation.

THE WHITE HOUSE

WASHINGTON

DECLASSIFIED

PER E.0. 13526

10:5-0181-m-a m?

MEMORANDUM OF TELEPHONE CONVERSATION 3/13/1013 KBH

SUBJECT: Telcon with President Boris Yeltsin of  Russian Federation (U)

PARTICIPANTS: The President President Boris Yeltsin

Interpreter: Dmitriy Zarechnak

Notetaker: John Beyrle

DATE, TIME October 5, 1993, 1:42 - 2:02pm

AND PLACE: Air Force One


Президент Ельцин: Добрый вечер  Билл. Рад  вас слышать

Президент: Добрый вечер, Борис. Я хотел позвонить Вам и выразить свою поддержку. Я внимательно слежу за событиями и  стараюсь Вас максимально поддержать. Я знаю, что это  было трудное время для тебя, и я хотел знать, как у тебя  дела.

Президент Ельцин: Большое спасибо  Билл  за вашу поддержку,  которую я знал и чувствовал, что она придет. Теперь, когда эти события  закончились, у нас больше нет препятствий для демократических выборов в России  и нашего перехода к демократии и рыночной экономике.  Фашистские организации, которые принимали активное участие в этих событиях  уже  запрещены, теперь я  так  чувствую  что все будет хорошо.  Очень  плохо  что несколько человек  было  убито, но это вина тех  кто  первым открыл огонь и действовал в провокационном  стиле.

Привезли в Москву банду людей из Приднестровья, рижский ОМОН - это был спецназ. Они заставили  их прийти сюда, дали им автоматы и гранатометы и  заставили стрелять по мирным гражданам. Не было иного  выхода, кроме как применить против них силу. Это был терроризм  и бандитизм. Я чувствовал, что люди меня поддерживают. Теперь  , когда все это позади, я планирую   решительно  двигаться вперед

Президент: Какой у вас график выборов? Будете ли  вы придерживаться того же графика, который запланировали?

Президент Ельцин: Да, выборы пройдут 11 декабря, как и  планировалось. Но я также думаю, что, может быть, чтобы удовлетворить  пожелания других партий, я рассмотрю возможность проведения досрочных  выборов президента одновременно с парламентскими  выборами. Я не  знаю,  попаду ли я в Книгу рекордов  Гиннеса  выставляя  свою  кандидатуру  третий раз  за  три года  

Президент: (Смеется). Да, я не знаю, что бы я делал, если бы мне пришлось баллотироваться на выборах три раза за три года. Но ты, кажется, становишься сильнее и лучше. 

Президент Ельцин: Да, думаю, я ничего не могу с этим поделать. И реальных соперников мне не видно. Мой текущий рейтинг составляет 90 процентов. Гм

Президент: Какое отношение преобладает среди региональных лидеров? Можем ли мы что-то сделать с помощью нашего пакета помощи, чтобы направить поддержку в регионы? 

Президент Ельцин: Было бы хорошо. Те региональные лидеры, которые поддерживали оппозицию, теперь меняют свою поддержку на нас. Но, тем не менее, такая региональная поддержка была бы очень полезной. 

Президент (говорит по-английски): Я попрошу своих людей обсудить с вами  этот  вопрос. 

У меня к вам еще один вопрос: как вы решите, кто сможет баллотироваться на выборах после всего, что произошло, и какие газеты и СМИ открыть снова? Будет ли это проблемой для вас?

Президент Ельцин: Никаких ограничений на выборы не будет, за исключением тех, кому предъявлены обвинения в совершении преступлений, подстрекательстве к убийству или нанесению телесных повреждений.  На нашей стороне убито  тридцать девять человек

Президент: Что будет с Руцким и Хасбулатовым и другими лидерами, находящимися под стражей? 

Президент Ельцин: Решать будут суды, прокуратура и следствие. Мы не будем в этом участвовать. Пока они находятся под стражей и находятся в тюрьме. Если суд решит, что они не были причастны к убийствам или другим преступлениям, если они не отдавали приказов стрелять на поражение - хотя я уверен, что Руцкой действительно отдавал такие приказы, - если они не виновны, их следует оправдать. Или, если они будут признаны виновными, я могу простить их, если они решат уйти из общественной жизни. Во всяком случае, все это будет происходить демократично. 

Президент: Хорошо. В заключение хочу выразить намерение продолжить работу над нашими двусторонними отношениями. Министр энергетики О'Лири недавно был в Москве, и я знаю, что другие  секретари кабинета министров планируют визиты. Секретарь Кристофер будет там на третьей неделе октября. Я полагаю, вы хотите, чтобы мы продвигались вперед по всем этим проектам. Я также с нетерпением жду  когда  смогу  приехать   в январе. 

Президент Ельцин: Да, Билл, я очень рад оказанной вами поддержке, я ценю сотрудничество. И я с нетерпением жду визита вас и вашей жены Хиллари в январе.

Президент: Отлично. Надеюсь, теперь ты сможешь немного отдохнуть. Я знаю, что вам было очень тяжело, но вы все сделали именно так, как должны были, и я поздравляю вас с тем, как вы с этим справились. (выделено переводчиком)

Президент Ельцин: Спасибо вам за все. Обнимаю тебя от  всего сердца. (U)

- Конец разговора -



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