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Алексей Макаркин российский политолог

Foto: Essdras M Suarez/ ZUMA Press

Заместитель директора ”Центра политических технологий”, российский политолог, журналист, историк и колумнист Алексей Макаркин рассуждает в своем Facebook о событиях, которые разворачиваются в Вашингтоне.

"Пока в России была рождественская ночь, в церквях звучали праздничные песнопения и читали Евангелие о поклонении волхвов младенцу Иисусу, в Америке происходила драма.

Эта драма не была ни кризисом американской демократии, ни делегитимацией выборов, ни попыткой государственного переворота. Это драма людей, считавших себя большинством и не желающих признать страшную для себя истину — они стали меньшинством.

Трампизм восходит к радикальной традиции американской революции, связанной с именем Патрика Генри. Образцы для подражания — Фрэнсис Мэрион (прототип главного героя фильма ”Патриот” в исполнении Мэла Гибсона) и Дэви Крокетт, павший в форте Аламо (попытки ревизии его образа в исполнении Билли Боба Торнтона в фильме 2004 года способствовали всплеску возмущения, обвинениям в переписывании истории и провалу фильма). Уверенность в том, что именно они, люди провинциальной Америки, являются ”стопроцентными американцами”, опорой нации, молчаливым большинством, голосовавшим за Никсона и Рейгана. Неприязнь к сильному центральному правительству и защита прав штатов самим решать, что делать с правами афро-американцев, смертной казнью, абортами и однополыми браками.

Изоляционизм, помноженный на антикоммунизм — такая гремучая смесь приводила предшественника трампистов в прежние годы к поддержке военных операций, но лишь для сдерживания коммунизма (чтобы большевик не пришел в Америку, не отнял у него магазинчик, не разрушил церковь, в которую он ходит по воскресеньям, и не национализировал его жену). После окончания холодной войны мотивация к любой внешней активности резко снизилась — к примеру, Путин для трамписта не враг, а христианский лидер, защищающий традиционные ценности. Враг же — либеральный политик, умник из университета, журналист, правозащитник, мигрант, представитель меньшинств — от расовых до сексуальных.

И вот теперь выясняется, что коалиция меньшинств стала численно сильнее опоры и основы общества. Побеждать на выборах приходится, лишь используя избирательную систему, дающую преимущество американской глубинке. Начиная с 2000 года, только один раз (в 2004-м, в условиях остаточной антитеррористической консолидации и на волне эйфории от победы над Саддамом) республиканцы получили большинство голосов избирателей в общенациональном масштабе. Время идет, новые поколения более либеральны, демократы активно регистрируют для участия в выборах афро-американцев и дают гражданство ”мечтателям” (плюс его получают по праву почвы дети нелегальных мигрантов, рожденные в США).

Отсюда и драматизм выборов 2020 года для трампистов, ставших кричащим от фрустрации меньшинством, у которого рушится привычный окружающий мир — от экспансии торговых сетей, вытесняющих с рынка так и не доставшийся коммунистам магазинчик, до размывания казалось бы незыблемыми нравственных ценностей (так что трамписту уже неясно, что страшнее — гипотетически национализированная жена или дочь, реально сообщившая о вступлении в брак со своей лучшей подругой). И тут надежда только на сохранение любой ценой у власти Трампа, который остановит все эти процессы и вернет прежний мир, где младшие уважали старших, а меньшинства знали свое место.

И ненависть ко всем, кто мешает Трампу удержаться. К старым врагам добавляются новые — предатели из собственной партии, консервативные судьи (тоже предатели). Собственное государство — а не пресловутое deep state — становится чужим. Отброшены права штатов, раз их представители сертифицируют победу Байдена — на их место приходят мечты о диктатуре с опорой на патриотически настроенных военных. Но Трамп — это не генерал Джеймс Мэттун Скотт из ”Семи дней в мае”. Он не заговорщик, а нарцисс и демагог, неделями разжигавший страсти и подстрекавший своих сторонников к борьбе, а затем бросивший их на произвол судьбы, призвав их разойтись по домам (”Нам нужен мир. Так что идите по домам. Мы любим вас. Вы очень особенные”) после того, как они уже наломали дров, поддерживая его безнадежные попытки остаться в Белом доме и при этом будучи неспособными к чему-либо иному, кроме разгрома кабинета Пелоси и позирования перед камерами (которое вполне может привести их в другие камеры по обвинению в мятеже).

Конспирология трампистов, их недоверие к институту выборов — вкупе с электоральной мобилизацией афро-американцев в Джорджии — способствовали тому, что республиканцы только что лишились большинства в сенате (часть трампистов осталась дома, не доверяя системным политикам и мечтая о лидерстве даже не Трампа, а Сидни Пауэлл и генерала Флинна). Теперь трамписты подрывают Республиканскую партию, угрожая обструкцией на праймериз всех сколько-нибудь умеренных ее представителей.

Но, похоже, что бунт в Вашингтоне ведет к противоположным результатам по сравнению с ожидавшимися его участниками. Еще до него в Америке начали появляться признаки возрождения двухпартийности. Сейчас же Трамп окончательно оказался в полной изоляции в истеблишменте. Вице-президент Пенс фактически отказался ему подчиняться, министры обсуждают возможность его смещения, используя 25-ю поправку. Еще вчера можно было всерьез обсуждать вопрос о возможности участия Трампа в выборах 2024 года — сейчас это уже выглядит немыслимым. Сенатор Шумер выступает более резко, чем сенатор Макконнелл — но общего в их речах сейчас куда больше, чем различий. Своими действиями и Трамп, и трамписты стимулировали политическую консолидацию вокруг основных ценностей современного государства.

И еще интересно одно важное обстоятельство. После того, как американский Конгресс хотя и недолго, но несколько напоминал донецкий облсовет в 2014 году, вице-президент Пенс вновь занял председательское место (его роль далеко вышла за протокольные рамки — но не в том формате, который ожидал Трамп) и сенаторы в тот же день возобновили сессию в ординарном режиме — с того момента, когда она была прервана. Сильнейший стресс не отменил следования законным процедурам. Это и есть парламентаризм, в том числе на символическом уровне.

09 января 2021 | Илья Круглей

© Facebook / Kersti Kaljulaid

Печальный итог ушедшего года показал, что Европейский союз не оправдал надежд Литвы, Латвии и Эстонии в самых разных отраслях, где им требовалась помощь.

Заставляя балтийские страны переходить на "зеленую энергетику", ЕС не сделал для них электричество дешевле. Одобряя русофобскую политику Прибалтики, "Старый Свет" ничем не компенсировал ее действия в экономическом поле. А в 2021 году ее может ждать неприятный сюрприз – новые мигранты, которых ЕС заставит принять.

У ЕС и до этого года были проблемы с единством из-за мигрантов и отношений с другими странами (например, далеко не все согласны с санкциями против России). Однако пандемия коронавируса и последующие за ней экономические проблемы, по сути, обнажили все самые худшие стороны Европы, которая, как оказалось, не особо спешит на помощь своим.

Помощь минимальная, а требования все жестче

Конечно, Евросоюз оказывал некоторую поддержку Прибалтике по некоторым направлениям, например, он помог Эстонии и Латвии подключиться к железнодорожному грузовому коридору "Северное море – Балтийское море" (RFC NS-B). Еврокомиссия, пусть и не в таком объеме, как этого ожидали Эстония, Латвия и Литва, все же выделила очередную сумму для проекта Rail Baltica.

Вот только на поддержку и модернизацию балтийских портов ЕС решил не тратить ни одного евро. "Европа двух скоростей", в которой "центр" решает сугубо свои проблемы, а мнение "периферии" уже никого не волнует, стала реальностью.

Благополучные страны Западной и Северной Европы в 2020 году активно продвигали идею перехода на "зеленую энергетику". Разумеется, балтийским странам, у которых, кстати, нет технической возможности обеспечивать себя нужным количеством электричества, переход на использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) обходится крайне дорого. Но "центр" это не волнует. Есть план – к 2030 году сократить выбросы СО2 на 55%. Его надо выполнять.

Пострадает ли от этого экономика Эстонии, которая должна закрывать производство горючих сланцев – важнейшей составляющей энергетики страны? Конечно. Выгодно ли Литве строить ветряки и устанавливать солнечные батареи, вместо использования закрытой Ингалинской АЭС? Нет.

Стало ли электричество для простых граждан Латвии дешевле, когда доля ВИЭ в энергобалансе страны в 2020 году достигла 53%? Увы, но это не так.

По данным независимого поставщика Elektrum Lietuva за ноябрь 2020 года, в Литве цена за электричество составила 65,35 евро за мегаватт-час, в Латвии и Эстонии – 65,06 евро, что в целом можно рассматривать как рост цен на электричество.

Для сравнения: в марте 2020 года цена на электричество в Литве составляла около 29,4 евро за мегаватт-час, а в Латвии и Эстонии – 29,4 и 29,4 евро за мегаватт-час соответственно (данные литовского оператора Litgrid).

Как отметил в беседе с Baltnews политолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов, ЕС переживает, пожалуй, самый серьезный кризис за все время своего существования.

Брексит в 2015 году был предвестником и наглядным показателем того, что Евросоюз не в состоянии соблюдать условия, которые обещал членам при их вступлении.

"С одной стороны, есть локомотивы Евросоюза – Германия, Франция и несколько других экономически сильных западноевропейских стран, а с другой стороны, есть те, кого надо "тянуть". Проблема в том, что такая модель в нынешних условиях работать нормально уже не может... Простые люди из благополучных стран Западной Европы не понимают, почему их деньги должны уходить не в местный бюджет города, деревни, а куда-то в другую страну", – говорит политолог.

Также Олег Иванов подчеркнул, что страны Балтии интересны Евросоюзу исключительно в геополитическом плане – как плацдарм для давления на Россию. При этом серьезной заинтересованности в экономическом плане Эстония, Литва и Латвия для ЕС не представляют.

Прибалтика, по мнению руководителя Центра урегулирования социальных конфликтов, в этом плане может только надеяться на "монетизацию" антироссийской истерии, в том числе и по линии НАТО. Никаких других перспектив от сотрудничества с Западной Европой у Эстонии, Литвы и Латвии нет и в обозримом будущем не будет.

Вот только 2020 год показал, что Балтии так и не позволили превратить русофобию в какие-либо дотации. В декабре эксперты из разных стран НАТО, объединившиеся в творческую группу под председательством бывшего министра обороны Германии Томаса де Мезьера и бывшего заместителя госсекретаря США Уэсса Митчелла выпустили доклад, где говорится о том, что "Россия все еще опасна, и блок НАТО должен решительно противостоять ей".

Казалось бы, это отличный шанс для стран Балтии, позиционируя себя как "форпост на востоке", выпрашивать у Евросоюза дополнительные средства на усиление транспортной инфраструктуры.

Однако в докладе фокус внимания перевели на вопросы энергетической безопасности членов альянса, которые должны "избавиться от зависимости к энергоносителям из недружественных стран".

Переводя с дипломатического языка – "прекращайте покупать газ и электричество у врага – России – и ищите срочно альтернативу, даже если это ударит по вашему кошельку".

Выходит, ради соблюдения идеологических установок русофобской внешней политики Прибалтике нужно тратить деньги на ВИЭ-проекты, покупку более дорогого, чем трубопроводный газ, СПГ, а также отсоединяться от энергокольца (России и Белоруссии) БРЭЛЛ.

Ваши проблемы нам не интересны

Во время коронавирусного 2020 года мировая торговля многие месяцы демонстрировала серьезный спад. Объем перевозок морским путем весной 2020 года, когда COVID-19 спровоцировал локдаун по всему миру, демонстрировали отрицательный рост.

Однако если взять отдельно Евразию, то мы увидим, как грузопоток по железной дороге, идущий из Китая в Европу и обратно, показал неплохой рост.

Как сообщили летом 2020 года в компании "Китайские железные дороги" (China Railway), в первом полугодии, когда COVID-19 нанес сильнейший удар по всем экономикам мира, грузовые поезда совершили 5122 рейса по маршруту Китай – Европа. Это на 36% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Увы, но страны Балтии к этим магистралям так никто и не "подключил". Евросоюз, успешно развивая транспортную инфраструктуру и коммуникации с Россией – главным транзитером товаров, идущих с востока, – решил, что Прибалтика пусть занимается ж/д магистралями, которые не соприкасаются с товаропотоком из Китая.

А ведь именно это могло бы спасти транспортную отрасль Литвы, Латвии и Эстонии от проблем, которые в 2020 году стали критическими.

К сожалению, присоединение Латвии и Эстонии к RFC NS-B не решит проблему простаивания перевалочных мощностей балтийских портов. Железнодорожный коридор "Северное море – Балтийское море", конечно, соединит Прибалтику с морскими гаванями Северной и Западной Европы.

Возможно, есть небольшой шанс на транзит финских товаров в центральную и западную часть ЕС. Но это точно не заменит того грузопотока, который спешно ускользает от Прибалтики и переходит к российским портам в Ленинградской области.

Напомним, за первые 9 месяцев 2020 года российские порты Ленинградской и Калининградской областей перевалили 200,5 млн тонн. Все это в период пандемии. Морские гавани Литвы, Латвии и Эстонии, разумеется, о таких объемах в коронакризисный год могли только мечтать. Даже если мы посмотрим на 2019 год, то общий объем перевалки грузов Балтии – это лишь 145,9 тонн.

Помог ли Евросоюз Прибалтике с решением этой проблемы в 2020 году? Нет. Более того, представители Еврокомиссии прямым текстом осенью заявили, что ЕС не будет выделять денег на модернизацию портов в Эстонии, Литве и Латвии.

В отдельных моментах, если говорить о транспортной отрасли, Брюссель даже нанес ущерб Прибалтике. Речь идет о "пакете мобильности", который де-факто вытолкнет автоперевозчиков Эстонии, Латвии и Литвы из Западной, Центральной и Южной Европы. Такое нововведение заработает в полную силу в 2022 году, однако некоторые его пункты начали действовать уже сейчас.

Напомним, "пакет мобильности" – это требования для транспортных компаний Евросоюза, согласно которым водители должны через каждые четыре недели возвращаться домой или в страну, где зарегистрирована их компания. Когда в силу вступят абсолютно все положения этого закона, раз в восемь недель к месту приписки надо будет возвращать еще и сам грузовой транспорт.

Очевидно, что для дальнобойщиков Франции, Германии, Бельгии или Италии это не такие уж и большие расходы времени и денег. А вот как быть балтийским автоперевозчикам, работающим в Центральной и Западной Европе? Каждый месяц "вхолостую" ездить домой – в Прибалтику, а затем обратно – в западноевропейские государства?

Нулевая солидарность

Подводя итог, можно сказать, что в 2020 году Евросоюз, в первую очередь, занимался вопросами, которые интересовали наиболее развитые в экономическом плане страны. Удел "периферии" становится все более незавидным. Проблемы Прибалтики, ее запросы к Брюсселю и даже попытки "монетизировать" антироссийскую повестку оставили ЕС равнодушным.

При этом никто в Еврокомиссии или других ведомствах Евросоюза и не думает помогать Эстонии, Латвии и Литве с их традиционными проблемами: отсутствием промышленности и производственных предприятий, оттоком населения, а также дорогой (учитывая размер реальных доходов населения) энергетики.

"ЕС сейчас откровенно не до Прибалтики, которая, по сути, превратилась в задворки Евросоюза. Страны "Старого Света" сейчас заняты борьбой с COVID-19... В связи с этим глав западноевропейских государств сейчас заботит вопрос, как восстановить экономику хотя бы "ядра" ЕС, а до Прибалтики нет никому дела", – рассказал Baltnews политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев.

2021 год, считает эксперт, может принести Прибалтике весьма неприятный сюрприз в виде нового потока мигрантов. В богатых странах ЕС их уже более чем достаточно.

Венгрия, Польша и Чехия делают и будут делать все, чтобы не пустить, несмотря на приказы Брюсселя, к себе новые волны беженцев. А вот балтийские страны в этом вопросе хранят молчание. Неудивительно, что западноевропейские страны, пользуясь случаем, направят именно в Литву, Латвию и Эстонию.

"Отвертеться Прибалтике от такого предложения вряд ли удастся. Проблема в том, что никакого другого применения для Евросоюза в ближайшее время она не несет. Конечно, она могла бы послужить мостом между Евросоюзом и Россией. Но отношения между Европой и РФ сейчас на стадии замерзания. Использовать Балтию для различных экономических проектов с Китаем, США или странами Ближнего Востока? В этом тоже нет никакого смысла", – рассуждает Трухачев.

"Максимум, на что можно рассчитывать балтийским странам, – это возможная организация производства комплектующих для европейских корпораций. На большее Прибалтике уповать не стоит", – подвел итог политолог.

09.01.2021

Единственное, что может тревожить остальное человечество в связи с политическими потрясениями в США, – это то, насколько они могут угрожать всеобщему миру.

Поэтому наиболее адекватными из бесчисленных комментариев о последних событиях в Вашингтоне являются те, которые указывают на риски, если американские правители захотят решить свои проблемы посредством «маленькой победоносной войны». Либо, если рассматривать вероятность коллапса американского государства, в случае попадания ядерного оружия в руки политических экстремистов. Первое может привести к эскалации в большой военный конфликт с участием американских сателлитов в Европе, Китая и России. Второе не только будет представлять собой опасность для мирных граждан, но и заставит Москву и Пекин быть бдительными и, в случае необходимости, действовать на опережение.

Все прочее, включая воздействие американского кризиса на глобальную экономику, представляется несравнимо менее важным. Настолько имеющим маленькое значение, что и говорить об этом не стоит.

Не случайно, что за отдельными исключениями международная реакция оказалась вежливо-ироничной. Совершенно не сравнимой с трогательным единодушием практически всех государств 11 сентября 2001 года. Тогда многие в мире, включая государственных лидеров, действительно искренне верили, что США могут стать ответственным лидером. Международный порядок, который они создали после Второй мировой войны для узкого сообщества своих союзников, давал выгоды всем и позволял рассчитывать на получение привилегий в будущем. Через 20 лет все изменилось.

США пришли к своему сегодняшнему состоянию, растеряв практически все способности выступать поставщиком общественных благ в глобальном масштабе. Последнее время от Вашингтона только неприятности и никаких выгод. Несмотря на многочисленные прошлые заслуги, которые в международной политике, как и в любой взрослой жизни, – не в счет. Односторонние санкции, разрушение международных институтов, торговые войны, фривольное отношение к своим обязанностям в мировом балансе сил – в американской политике сложно найти что-то хорошее.

Мы же не будем искренне горевать по поводу пожара в доме мафиози, постоянно создающего проблемы для всех, кроме своих приближенных? И совершенно безразлично, что непосредственное авторство всех перечисленных чудачеств принадлежит уходящей администрации Дональда Трампа. В мировой политике национальный интерес и внешняя политика интересует всех только в своих текущих проявлениях.

Совершенно понятна тревога, с которой откликнулся на вашингтонские события Лондон – Великобритания привязана к США цивилизационно и ее будущее зависит от судьбы американского государства. Можно понять и других союзников Америки, хотя их сетования выглядят уже гораздо менее искренне. Даже несмотря на то, что у министра иностранных дел Германии, недавно добившейся явно антиамериканского инвестиционного пакта ЕС – Китай, происходящее и вызвало «душевную боль». Но у Китая, России и большинства стран мира сильно волноваться за Америку действительно нет никаких оснований.

В конечном итоге, международная политика как-то пережила крушение ядерной сверхдержавы СССР. Американцы придут к этому, конечно, не завтра и не послезавтра, но опыт масштабного изменения всей структуры мирового баланса сил есть и нельзя сказать, чтобы он был только отрицательным.

Принято считать, что мир нуждается в Америке, как в универсальном балансире. С точки зрения возможности использовать вездесущий характер американской силы в своих текущих интересах, исчезновение этой державы в привычном нам качестве потребует определенной адаптации. В России, например, США считается важным фактором, стабилизирующим позитивную динамику в отношениях с могущественным Китаем. Для континентальных европейцев Америка нужна для того, чтобы им ничего не было от России за полнейшее презрение к ее интересам после холодной войны. Самим китайцам США еще нужны для того, чтобы и дальше уклоняться от обязанностей глобального источника благ. Индия смотрит на Вашингтон через призму своего страха перед китайским доминированием. Примеры можно продолжать вплоть до интересов самых маленьких и ничтожных членов международного сообщества.

Но то, что сейчас мы все в той или иной мере используем Америку, совершенно не означает, что страны мира, за редкими исключениями, в ней действительно нуждаются с точки зрения собственного выживания. Даже допускать такую возможность было бы признанием внешнеполитической несостоятельности подавляющего большинства держав планеты. Зачем, спрашивается, граждане этих государств платят налоги, если решение самой важной для них проблемы невозможно без опоры на одну, пусть даже самую могущественную державу? При разумном поведении свое выживание без США может обеспечить даже Эстония. Но это потребует работы, в том числе и головой, от чего многие современные политики успели отвыкнуть за последние 30 лет. Надо привыкать обратно.

То, что происходит сейчас – это еще не коллапс американского государства. Однако, возможно, мы наблюдаем его начало. По меньшей мере, потому что мы видим новое – не бунт меньшинств, а реальное противостояние частей разделенного общества.

В американской истории бунт меньшинств всегда приводил к косметическим изменениям, главный результат которых – усиление выживаемости уникальной американской государственности. Правящая элита с легкостью допустит разрушение всех памятников героям Конфедерации, всеобщее стояние на коленях или законодательное превращение мужчин в женщин, поскольку это не затронет ее способность к извлечению материальных выгод. Но современный раскол общества – это намного более серьезно.

Сейчас международное сообщество действительно должно задуматься, каким будет мир без решающего американского фактора. Речь не идет о том, что эта страна развалится. В конечном итоге, на месте СССР также возникла новая Россия, сохранившая его позиции в балансе сил на военно-стратегическом уровне. И причина стратегического провала попыток США и их союзников создать после холодной войны новый международный порядок – это не только бескрайний эгоизм и жадность. Хотя они, конечно, сыграли большую роль. Но в центре всего оказалась проблема неготовности к жизни без противника и нежелание строить свою политику вне привычной системы координат. Тогда на роль нового противника немного поколебавшись назначили Россию, а немного позже добавили Китай.

Готова ли сама Россия жить без такого противника, как США? И готов ли Китай к партнерству с Россией в условиях, когда давление со стороны Вашингтона не будет принуждать нас к этому партнерству? Пока в этом могут быть сомнения, учитывая, какое колоссальное место американские дела занимают в нашей внешнеполитической дискуссии.

Два дня назад Дональд Трамп – самый мирный президент в американской истории за последние 40 лет – совершил последний гражданский подвиг за время своего нахождения у власти и призвал недовольных сограждан разойтись. Только это его заявление предотвратило драматическое развитие событий уже сегодня. Но если через несколько лет на его месте окажется более радикальный деятель, то простой демонстрацией силы и решимости тех, кто недоволен существующими порядками дело может не ограничиться. Тем более, что никаких изменений в той политико-экономической системе, которая привела к кризису мы не можем ожидать.

Дело российских и китайских военных подготовиться к такому развитию событий со своей стороны. А задача тех, кто занимается международными отношениями – это спросить себя: сможем ли мы жить без Америки?

Автор: Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба «Валдай» для издания ВЗГЛЯД

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