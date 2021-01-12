Китай ввел новые правила для противодействия необоснованным иностранным законам

09.01.2021

Китай ввел новые правила для противодействия необоснованным законам и мерам, которые другие страны могут применять к китайским компаниям и гражданам по мере обострения напряженности в отношениях с США.

Правила направлены на «защиту законных прав и интересов» китайцев и компаний, а также интересов страны, заявило министерство торговли.

Этот шаг Китая вызван растущим давлением на его компании за рубежом, особенно со стороны США, которые наложили ограничения на телекоммуникационного гиганта Huawei, заблокировав его доступ к жизненно важным американским компонентам.

Китайские правила призывают к созданию работающего механизма противодействия «неоправданному экстерриториальному применению иностранных законов и мер».

Граждане или организации должны представлять отчеты властям в течение 30 дней, если они сталкиваются с ограничениями, которые не позволяют им заниматься «нормальной экономической, торговой и связанной с ними деятельностью». Если рабочая группа Китая подтвердит наличие «необоснованных» мер, она может наложить запретительный приказ, отклоняющий применение этих иностранных законов. Правительственные ведомства могут также поддерживать людей или фирмы, которые несут значительные убытки из-за несоблюдения зарубежных правил.

Министерство торговли добавило, что правительство Китая также может принять «необходимые контрмеры» против этих иностранных законов. Если гражданин или компания не представят правдивый отчет или не соблюдают запретительный приказ, они могут получить предупреждение или быть оштрафованы в соответствии с правилами, которые вступают в силу в субботу.

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