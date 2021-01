архив



опубликовано редакцией на Переводике 12.01.21 17:16 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Global Times”,

"Chinese netizens jeer riot in US Capitol as 'Karma,' say bubbles of 'democracy and freedom' have burst" Китай - 07 января 2021 г. Китайские пользователи Сети язвительно называют беспорядки в Капитолии "кармой" и говорят, что мыльные пузыри "демократии и свободы" лопнули By GT staff reporters Published: Jan 07, 2021 Толпы сторонников Трампа взламывает вход в здание Капитолия, пытаясь получить доступ внутрь. Фото: AFP Такие слова, как «карма», «возмездие» и «заслуженно», часто упоминались в комментариях китайских пользователей сети, когда они посмотрели последний эпизод реальной версии “Карточного домика” в США, в котором сторонники Трампа штурмовали Капитолий, громили офис спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, мародерствовали и дрались с полицейскими. Фото столкновений стали вирусными в американских, китайских и международных новостных агентствах после того, как беспорядки начались утром в четверг. Китайские интернет-пользователи до сих пор помнят то горе и гнев, которые они испытали, когда увидели, как бунтовщики в Гонконге штурмуют комплекс Законодательного совета, рисуют граффити, разбивают и грабят обстановку, а политики США, вместо того, чтобы осуждать насилие, приветствовали «храбрость» этих банд. Западные СМИ тогда высоко оценили «сдержанность» участников беспорядков, а спикер палаты представителей Нэнси Пелоси даже назвала это «прекрасным зрелищем». Теперь это «прекрасное зрелище» происходит в США. Один китайский пользователь сети прокомментировал: «Пелоси может наслаждаться этим прекрасным зрелищем - даже за своим офисным столом! В течение столь долгого времени политики США называли бунтовщиков «борцами за свободу» в других странах. Теперь, наконец, их настигло возмездие!» «Это было похоже на просмотр захватывающего боевика!» Так китайские пользователи Сети описали сцены разыгрывавшиеся в четверг утром Когда аналогичный сценарий произошел в гонконгском LegCo в 2019 году, некоторые политики США, такие как Пелоси, восхваляли бунтовщиков в городе как борцов за свободу. Это вдохновило некоторых талантливых пользователей сети придумать слоган для американских банд, чтобы они продолжали свои протесты. «Пять требований, ни одним меньше. Освободите США, это революция нашего времени», - заявили они, намекая на пять требований и лозунгов, выдвинутых бунтовщиками Гонконга с целью оказать давление на правительство города. Пять требований включают признание мошенничества Демократической партии на президентских выборах и отрицание того, что Байден является новым президентом; отмена определения «насилие»; снятие обвинений с протестующих; создание комиссии по расследованию случаев насилия со стороны полиции и проведение вторых президентских выборов для обеспечения честности и справедливости. Фотография протестующего, сидящего, кажется, в кресле Пелоси, также стала вирусной на Sina Weibo, побудив пользователей сети пошутить, что на кресле остался запах "иллюзий", которые Пелоси называла "красивым зрелищем". На момент публикации этой статьи, темы «Трамп сказал, что никогда не уступит» и «Сторонники Трампа штурмуют Капитолий» были в списке «наиболее популярных и просматриваемых» на китайской, Twitter-подобной, платформе Sina Weibo. Многие китайские пользователи сети «признались» в своих комментариях, что видели в «хаосе в США» возмездие. Вызвав столько хаоса по всему миру под предлогом «свободы и демократии», США наконец-то испытали на себе «карму» своих двойных стандартов. "Это первый политический переворот, произошедший на американском континенте без участия посольства США" - издевается один из интернет-пользователей. Многие китайские пользователи сети сочли забавным тот факт, что аккаунт президента США Дональда Трампа в Твиттере был заблокирован на 12 часов. Мохамад Сафа, ливанский дипломат, а также постоянный представитель при Организации Объединенных Наций, прокомментировал инцидент в Твиттере, заявив, что «Если бы Соединенные Штаты увидели, что Соединенные Штаты делают в Соединенных Штатах, Соединенные Штаты вторглись бы в Соединенные Штаты. Штаты, чтобы освободить Соединенные Штаты от тирании Соединенных Штатов ". На момент публикации в четверг его твит получил более 41,8 тысяч лайков. В отличие от своего предыдущего активного отношения к аналогичным инцидентам в других местах по всему миру, посольство США в аккаунте Sina Weibo в Китае хранит молчание о том, что происходит в США. Но китайские пользователи сети, похоже, «не знают пощады»: чтобы разоблачить двойные стандарты и лицемерие посольства они ворвались в аккаунт посольства уже в 7 утра, спрашивая: «Почему вы не приходите на работу вовремя? Мы все здесь ждем и хотим поговорить о демократии и ценностях США ". «В течение долгого времени политики США критиковали Китай за его усилия по устранению интернет-слухов и дезинформации и клеветали на нас за «ущемление свободы слова». Что вы сейчас делаете? Президент Трамп пользуется своим правом на свободу! " написал в комментарии один из пользователей Сети. Китайские пользователи сети также выкладывают в Интернет фотографии того, что происходит в США и Китае одновременно - в то время как протестующие против Трампа взбираются на стены Капитолия, китайские рабочие в защитных костюмах в Даляне провинции Ляонин толкают трейлер с материалами для борьбы с COVID-19. «Резкий контраст! Пока китайцы заняты спасением жизней, США показывают миру, как он рушится!» прокомментировал пользователь сети. Шэнь И, профессор Школы международных отношений и связей с общественностью Университета Фудань, сказал Global Times, что комментарии китайских пользователей сети о штурме Капитолия - это «простые, правдивые и искренние чувства китайцев». Штурм Капитолия США произошел в символический момент перехода власти, и это был первый случай в истории США. Пользователи сети отметили, что этот символический момент ясно продемонстрировал «падение маяка демократии». То, что произошло в Капитолии, и реакция США на это прокололи мыльные пузыри «демократии», «свободы» и «универсальных ценностей», которые США долгое время использовали, чтобы одурманивать других, сказал Шен. Национальная гвардия США предприняла меры для борьбы с бунтовщиками в Капитолии, что также является пощечиной для США за их предыдущие замечания по аналогичным инцидентам в других странах и регионах, в том числе - в Гонконге. «Какое лицемерие - критиковать другие страны за использование полиции для борьбы с бунтовщиками!» Многие союзники США также выразили обеспокоенность по поводу протестов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал эти сцены «постыдными», а премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг назвала их «невероятными сценами» и «абсолютно неприемлемой атакой на демократию». Их голоса также возмутили многих китайских пользователей сети, которые критиковали их двойные стандарты, когда дело доходило до вмешательства в дела Китая в Гонконге. Китайские пользователи сети комментировали: «Почему Борис Джонсон не сказал, что поддерживает «борцов за свободу» США из соображений справедливости, как, по его словам, он поддерживает гонконгских протестующих на каждом шагу?» » Том Фауди, британский политик и международник, аналитик , выпускник Даремского и Оксфордского университетов сказал Global Times: «То, что мы видим сегодня вечером, является продуктом чрезвычайно поляризованной политической среды в США». Он добавил, что это можно охарактеризовать как «трещины» в американской демократии, поскольку такая система работает только в том случае, если она имеет легитимность среди всех заинтересованных сторон. Фауди сказал, что существует заметный контраст в дискурсе относительно того, как эти два события изображаются в Гонконге и в США. Когда бунтовщики штурмовали HK LegCo, это было объявлено актом отважного восстания со стороны "продемократических" протестующих, но когда сторонники Трампа штурмовали здание Капитолия США, BBC описала это как "творящую насилие толпу сторонников Трампа". «Существует явный двойной стандарт СМИ. Соединенные Штаты давно придерживаются мнения, что беспорядки в их собственной стране всегда объективно неправильны, но их следует поощрять в политических целях в других местах», - сказал он.