опубликовано редакцией на Переводике 13.01.21 04:12 скаут: Игорь Львович

"Вакцинация собственного эго" Германия - 11 января 2021 г. Вакцинация собственного эго Ничто так не политизировано, как вакцинация. Достаточно посмотреть на происходящее в мире. Взгляды из Москвы, Лондона и Варшавы Пеер Тешендорф, Кристос Кациоулис, Эрнст Хиллебранд | 11.01.2021 Getty images Это не гонка, но ... Россия Россия создала собственную вакцину – более дешевую по сравнению с имеющимися сейчас на рынке и более удобную в использовании, так как для ее хранения требуется не столь низкая температура, а уровень защиты от вируса составляет 91,4 процента. Этим данным можно доверять, поскольку Россия обладает соответствующими техническими возможностями, специалистами и опытом в разработке вакцин. Однако есть одно «но»: этому нужно доверять, потому что удостовериться невозможно. Наверное, именно этим объясняется неудача возможной истории успеха. Поспешная выдача разрешения на использование препарата под названием «Спутник V» из соображений престижа, не законченная третья фаза испытаний, а также неразглашение достигнутых результатов порождают скептические настроения как в мире, так и в самой России. При этом растет опасность того, что, вероятно, неплохая вакцина не сможет завоевать доверие, необходимое для ее успешного использования как в России, так и за рубежом Пока что заключены договоры на поставку с более чем десятью странами на 1,2 млрд доз вакцины. Но после выдачи разрешения на использование в августе Россия произвела всего 1,5 млн доз. Мощностей явно недостаточно, чтобы выполнить свои обязательства по поставкам в сжатые сроки. Новые производственные комплексы, построенные за короткое время, с февраля должны обеспечить резкий рост производства. В дополнение к этому были заключены договоры по производству данного препарата с Индией, Бразилией, Китаем и Южной Кореей. Прилагаются усилия и для налаживания сотрудничества с Францией и Германией. После всех конфликтов и разногласий последнего времени это могло бы стать неплохим шансом для перехода к конкретному партнерству, что пошло бы на пользу как двусторонним отношениям между странами, так и остальному миру. Разумеется, только после того, как эта вакцина получит разрешение на использование и в ЕС. Недоверие к отечественной продукции дает о себе знать и среди населения России. Правда, на фоне 1 млн прививок и уровня вакцинации около 0,69 % в целом страна находится в неплохом положении. Прививки получили медицинские сотрудники, учителя и должностные лица. А вот среди широких масс населения готовность к вакцинации невысокая. Согласно опросу «Левада-центра», отказаться от прививки желают целых 58 процентов всех респондентов. Большинство опрошенных объяснили причину своей настороженности тем, что сначала хотят увидеть побочные эффекты, которые может вызвать эта вакцина. Другой причиной, вероятно, является информационная политика. Постоянно всех убеждали в том, что Россия намного лучше других справляется с пандемией. Низкий официальный уровень смертности (резко контрастирующий с данными об избыточной смертности), а также весьма сдержанные меры защиты c минимальным вмешательством в обычный ритм жизни привели к определенной беспечности. Для чего делать прививку и рисковать, если все и так неплохо? Наверное, многие так думают. И вот государство начинает предпринимать ответные меры. Выдаются специальные сертификаты о прививке. Пока до конца неясно, какую пользу они могут принести. Хотя если говорить о Москве, то уже можно догадаться. Категории граждан, лишенных права бесплатного проезда в общественном транспорте в начале второй волны, могут снова пользоваться его услугами при наличии документального подтверждения о прививке. За этим последуют, наверное, и другие шаги, направленные на достижение к концу года намеченной квоты вакцинации в 70-80 процентов. Не позднее того времени можно будет убедиться и в реальной эффективности вакцины. Пеер Тешендорф, Москва Великобритания Британия занимает передовые позиции в вопросе разработки вакцины. С начала декабря здесь разрешен к использованию препарат BioNTech, а с начала января – вакцина, разработанная компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. В рамках централизованной кампании по вакцинации первоочередной иммунизации подлежат граждане, входящие в группу риска. В этом вопросе уже достигнут существенный прогресс. К началу января прививки получили боле миллиона британских граждан. В настоящее время рассматривается возможность повременить со второй прививкой, чтобы охватить вакцинацией еще большее количество людей. К середине февраля планируется, что первую инъекцию получат приблизительно 14 млн граждан из групп повышенного риска. Это крайне необходимо, так как Объединенное Королевство занимает лидирующие позиции по количеству заражений и пациентов, оказавшихся в больнице, а также количеству смертей. Правительство неисправимого оптимиста Джонсона не желает упустить столь выгодное для себя обстоятельство, как ранний старт вакцинации. «Это не гонка, но все же не могу не сказать, что мы в Объединенном Королевстве уже сделали больше прививок, чем вся Европа вместе взятая». Эта формулировка премьер-министра от 3 января, моментально подхваченная многими представителями тори, является яркой иллюстрацией политической точки пересечения между Брекситом и коронакризисом. Значительно более бесцеремонным в своих высказываниях оказался министр образования Гэвин Уильямсон, объяснивший столь быстрое разрешение на использование вакцины тем, что в Британии живут люди поумнее, чем во Франции, Бельгии или США, и что Британия попросту лучше других стран. В то же время усиливаются сомнения в способности правительства, не снискавшего пока особой славы в период кризиса COVID-19, справиться c гигантской в плане логистики задачей массовой вакцинации В действительности картина несколько многообразнее. Решение британского правительства основано на европейском праве. Оно лишь воспользовалось предусмотренной там возможностью выдачи разрешения к использованию в условиях чрезвычайной ситуации. Эта процедура значительно быстрее, но государство, использующее ее, берет на себя повышенную ответственность. Это обстоятельство редко упоминается в прессе островного государства. Зато скептики вакцинации используют его в своих интересах. Им на руку играет то, что противников вакцинации в Объединенном Королевстве насчитывается в социальных сетях почти 5 млн человек. А еще и то, что они могут положиться на твердое ядро скептиков вакцинации, существующее в течение многих лет. Кстати, особенно яркой фигурой представителей этой среды является Корбин, даже если речь не о председателе Лейбористской партии Джереми Корбине, а о его брате со странностями Пирсе Корбине. В то же время усиливаются сомнения в способности правительства, не снискавшего пока особых лавров в период кризиса COVID-19, справиться c гигантской в плане логистики задачей массовой вакцинации. В условиях третьей волны вируса и его мутации система здравоохранения NHS работает на пределе своих возможностей, медицинский персонал находится на грани измождения, а правительство продолжает политику замораживания заработной платы. Джонсону в очередной раз угрожает опасность «завышенных обещаний». Из-за этого он может оказаться под еще более сильным давлением. Речь не о гонке, но если к весне Британия не окажется среди лидеров, вопросы о его политическом будущем обретут новое звучание. Кристос Кациоулис, Лондон Польша В Польше также началась кампания по вакцинации от коронавируса. Первой 27 декабря прививку прошла старшая медсестра одной из варшавских клиник. Это соответствует стратегии польского правительства, согласно которой в приоритетную «нулевую группу» вошли медицинские работники. Речь идет приблизительно о 900 тысячах человек, которые к концу января должны получить прививки и из которых на вакцинацию пока что зарегистрировалось 500 тысяч. Тем не менее старт кампании по вакцинации не обошелся без проблем. В средствах массовой информации сообщается о сложностях, с которыми столкнулись многие больницы при попытках наладить процесс вакцинации полученными дозами крайне чувствительного к температурному режиму препарата Pfizer/BioNTech. Некоторые больницы получили препараты в количестве, превышающем возможности их первичного использования и хранения. И все же по сравнению с другими европейскими странами Польша выглядит неплохо. С показателем 0,37 прививки на 100 тыс. жителей (по состоянию на 6 января) страна находится в середине европейского рейтинга. Лишь в двух значительно более крупных по размерам странах – Германии и Италии – сделано больше прививок, чем в Польше. Главное испытание ждет систему прививок в конце января. Тогда и должна начаться массовая вакцинация. «Группа 1», в состав которой входят люди преклонного возраста, обитатели домов для инвалидов и престарелых, «государственные служащие в униформе» (полиция, пожарные, военные и т.д.), насчитывает около 10 млн человек. Они смогут получить прививки в почти шести тысячах пунктах вакцинации. С 15 января начинается онлайн-регистрация. Главным критерием предпочтительной вакцинации будет возраст: люди старше 75 лет будут прививаться в первую очередь. Уровень готовности к прививкам пока вообще неясен. Противники и скептики вакцинации существуют во всех общественных слоях. Во время репрезентативного опроса в конце декабря 43,8% респондентов заявили о своем нежелании получить прививку от COVID-19, 43,4% хотят сделать это, 12,9% пока не определились с ответом. Тема нехватки вакцины в Польше пока не обсуждается. Страна обеспечивается нужными препаратами в рамках программы общих закупок ЕС, и в данный момент еженедельно сюда поступает около 300 тыс. доз. С началом поставок препарата компании Moderna к этому количеству могут добавиться еще и около 400 тыс. доз в неделю этой вакцины. В случае бесперебойной работы 6 тыс. пунктов вакцинации страна сможет, по приблизительным расчетам, проводить до 4 млн прививок в месяц, что значительно больше, чем количество доз, которые Польша получит в рамках программы закупок ЕС. Поэтому после рождественских праздников правительство в Варшаве приступило к переговорам о дополнительной национальной закупке с производителями вакцины Pfizer/BioNTech. Идея создания второй национальной линии закупок не в последнюю очередь связана и с усилиями, предпринимаемыми Германией. На следующей неделе должны быть обнародованы результаты этих переговоров. Популизм неудачников ПиС, который в последнее время все меньше одобряется, возможно, также получил сильную прививку Впрочем, начало кампании по вакцинации в общественном сознании было омрачено «скандалом» вокруг прививки 20 известных представителей варшавской политической, медийной и культурной сцены. К числу тех, кто прошел вакцинацию первым без особых медицинских показаний, принадлежат бывший премьер-министр и нынешний депутат Европарламента Лешек Миллер («Союз демократических левых сил»), оппозиционно настроенная актриса Кристина Янда и два директора частного телеканала TVN, критикующего политику ПиС. Предложение пройти вакцинацию они получили от руководителя университетской клиники в Варшаве в то время, как медицинские сотрудники этого учреждения все еще вынуждены ждать своей очереди. Близкие к правительству СМИ, конечно, воспользовались возможностью раскручивания скандала вокруг предоставления самим себе привилегий представителями варшавского гламурного общества – точно такой же рефлекторной по своему существу оказалась и защита представителями либерального лагеря тех, кто уже сделал себе прививку. Восприятие обществом этого относительно малозначимого для него события, наверное, лучше всего охарактеризовал известный в Германии благодаря своему роману «Боксер» писатель Щепан Твардох. По его словам, он вполне понимает мотивы тех, кто сделал себе прививку – ведь речь идет о жизни и смерти. Но считает отвратительной защиту такого поведения со стороны представителей культурной и медийной элиты: «Она основана на убеждении, что существуют люди, жизни которых являются более важными и ценными по сравнению с другими, и, естественно, это люди их класса, разделяющие их стиль поведения и имеющие то же социальное происхождение». Кажется, популизм неудачников ПиС, который в последнее время все меньше одобряется, также получил сильную прививку. Эрнст Хиллебранд, Варшава

