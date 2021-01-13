навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
13.01.21   Редакция

Для противников США, включая Россию, Иран и Китай, осада Капитолия открывает окно возможностей.

(0)
 
13.01.21  

«Территория Казахстана уникально удобна для США, чтобы воздействовать на двух главных геополитических противников, Китай и Россию»

(0)
12.01.21  

Woof-Woof TV

(0)
 
12.01.21   Редакция

В Сирии, российские войска развернуты к востоку от Евфрата, возле автомагистрали используемой Вашингтоном

(0)
 
12.01.21  

Исчезающий вид: почему Джек Ма и другие китайские миллиардеры пропадают после конфликтов с властью

(0)

последние за вчера, 12.01.21  
23:18  

Woof-Woof TV

(0)
 
19:04   Редакция

В Сирии, российские войска развернуты к востоку от Евфрата, возле автомагистрали используемой Вашингтоном

(0)
 
17:16   Редакция

Китайские пользователи Сети язвительно называют беспорядки в Капитолии "кармой" и говорят, что мыльные пузыри "демократии и свободы" лопнули

(0)
 
03:27  

Исчезающий вид: почему Джек Ма и другие китайские миллиардеры пропадают после конфликтов с властью

(0)
 
03:20  

Китай ввел новые правила для противодействия необоснованным иностранным законам

(0)
 
03:12  

Русскоязычные СМИ Эстонии

(0)
02:45   Редакция

Ну и кто “банановая республика" теперь?

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 13.01.21 05:15
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Для противников США, включая Россию, Иран и Китай, осада Капитолия открывает окно возможностей.

Некоторые соперники могут использовать осаду  Капитолия как катализатор  новых злонамеренных действий

Published: Jan. 11, 2021   By Stratfor analysts 

Через  разбитое стекло  входных дверей Капитолия  можно увидеть  здание Верховного суда  США. (Photo by Alex Wong/Getty Images)

Противники США, вероятно, воспримут недавнюю осаду Капитолия как возможность,  в преддверии Дня инаугурации,  быстро предпринять меры  направленные  против интересов США, рассчитывая, что отвлеченный Вашингтон будет плохо подготовлен для ответа на провокации, которые могут усилить их влияние на переговорах с приходящей администрацией  избранного  президента   Джо. Байдена. 

С 6 января несколько ключевых должностных лиц   служб  национальной безопасности объявили о своей отставке, что сократило штат экспертов по безопасности, которые имеют давние отношения с президентом Дональдом Трампом.

Чтобы избежать чего-либо, близкого к повторению осады 6 января, сотрудники органов национальной безопасности в Вашингтоне будут сосредоточены на обеспечении безопасности мероприятий, связанных с Днем инаугурации 20 января, хотя это может отвлечь ресурсы и внимание от потенциальных внешних  угроз. 

  • В число правительственных чиновников, которые на  данный момент  ушли в отставку после осады 6 января, входят заместитель советника Трампа по национальной безопасности (который также  является ключевым помощником по  Китаю), а также пять старших директоров Совета национальной безопасности, чьи зоны ответственности охватывают Ближний Восток и Северную Африку, Европу, Россию, страны Африки к югу от Сахары, оружие массового уничтожения и оборонную политику. Этот уход пополнил длинный список вакансий и  отставок, которые мешали администрации Трампа.

  • Оставшиеся высокопоставленные чиновники в администрации Трампа, вероятно, проведут свои последние дни, занятые собственными расчетами по увольнению, поскольку они взвешивают свои  решения с  точки  зрения  последствий для  потенциала  своей пост-трамповской  службы. 

  • Руководителям министерства обороны США также придется столкнуться с широкой  критикой медленной мобилизации подразделений Национальной гвардии при  выдвижению к  Капитолию. Тем временем должностным лицам ФБР и Министерства внутренней безопасности придется столкнуться с критикой того, что они игнорировали  внутреннюю угрозу насилия  со  стороны  правых, что может еще больше отвлечь их внимание от потенциальных внешних угроз.

Противники США широко охарактеризовали хаос в Капитолии как свидетельство того, что Вашингтон не имеет права читать лекции другим странам о своем поведении. Они также заявили о ложной эквивалентности бунтовщиков Капитолия и активистов в своих странах, чтобы оправдать свои недавние репрессии против инакомыслия. 

Некоторые противники могут использовать осаду Капитолия в качестве катализатора для новых злонамеренных действий, в то время как другие вместо этого будут использовать события 6 января для оправдания своего дестабилизирующего поведения. 

В более долгосрочной перспективе противники США, вероятно, воспользуются событиями 6 января, чтобы помешать усилиям администрации Байдена активизировать продвижение демократии за рубежом, обеспечить соблюдение глобальных норм и наказать за плохое поведение, а также более широкие усилия по восстановлению авторитета Америки и ее влияния в мире. 

Противники также, вероятно, подумают, как они могут использовать острые  разногласия в обществе, проявившееся 6 января, в том числе посредством дальнейших усилий по дезинформации в Интернете, некоторые из которых в первую очередь помогли спровоцировать осаду Капитолия. Многочисленные противники США - от конкурентов-сверхдержав, таких как Китай и Россия, до региональных игроков, таких как Иран и Северная Корея, и даже местных, таких как Беларусь и Зимбабве, - публично представили осаду Капитолия как доказательство того, что Соединенные Штаты неспособны руководить миром. .

Насилие в Капитолии также подпитывает ревизионистские нарративы из таких стран, как Китай и Россия, о том, что управляемая США западная система демократии по своей сути несовершенна по сравнению с управлением и предполагаемой стабильностью авторитарных режимов.

  • В своем сообщении в социальной сети лидер комитета по иностранным делам в верхней палате российского законодательного собрания написал: «Праздник демократии закончился. К сожалению, она достигла дна ... Америка больше не указывает курс и поэтому потеряла все право устанавливать его. И даже более того, чтобы навязать это другим ».

  • Президент Зимбабве также призвал к прекращению санкций в отношении своей страны, заявив, что Соединенные Штаты «не имеют морального права наказывать другую нацию под предлогом защиты демократии».

                   Эта статья опубликована с разрешения Stratfor.

статью прочитали: 48 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2021
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2021  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 