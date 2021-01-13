Для противников США, включая Россию, Иран и Китай, осада Капитолия открывает окно возможностей.

Некоторые соперники могут использовать осаду Капитолия как катализатор новых злонамеренных действий

Published: Jan. 11, 2021 By Stratfor analysts

Через разбитое стекло входных дверей Капитолия можно увидеть здание Верховного суда США. (Photo by Alex Wong/Getty Images)

Противники США, вероятно, воспримут недавнюю осаду Капитолия как возможность, в преддверии Дня инаугурации, быстро предпринять меры направленные против интересов США, рассчитывая, что отвлеченный Вашингтон будет плохо подготовлен для ответа на провокации, которые могут усилить их влияние на переговорах с приходящей администрацией избранного президента Джо. Байдена.

С 6 января несколько ключевых должностных лиц служб национальной безопасности объявили о своей отставке, что сократило штат экспертов по безопасности, которые имеют давние отношения с президентом Дональдом Трампом.

Чтобы избежать чего-либо, близкого к повторению осады 6 января, сотрудники органов национальной безопасности в Вашингтоне будут сосредоточены на обеспечении безопасности мероприятий, связанных с Днем инаугурации 20 января, хотя это может отвлечь ресурсы и внимание от потенциальных внешних угроз.

В число правительственных чиновников, которые на данный момент ушли в отставку после осады 6 января, входят заместитель советника Трампа по национальной безопасности (который также является ключевым помощником по Китаю), а также пять старших директоров Совета национальной безопасности, чьи зоны ответственности охватывают Ближний Восток и Северную Африку, Европу, Россию, страны Африки к югу от Сахары, оружие массового уничтожения и оборонную политику. Этот уход пополнил длинный список вакансий и отставок, которые мешали администрации Трампа.

Оставшиеся высокопоставленные чиновники в администрации Трампа, вероятно, проведут свои последние дни, занятые собственными расчетами по увольнению, поскольку они взвешивают свои решения с точки зрения последствий для потенциала своей пост-трамповской службы.

Руководителям министерства обороны США также придется столкнуться с широкой критикой медленной мобилизации подразделений Национальной гвардии при выдвижению к Капитолию. Тем временем должностным лицам ФБР и Министерства внутренней безопасности придется столкнуться с критикой того, что они игнорировали внутреннюю угрозу насилия со стороны правых, что может еще больше отвлечь их внимание от потенциальных внешних угроз.

Противники США широко охарактеризовали хаос в Капитолии как свидетельство того, что Вашингтон не имеет права читать лекции другим странам о своем поведении. Они также заявили о ложной эквивалентности бунтовщиков Капитолия и активистов в своих странах, чтобы оправдать свои недавние репрессии против инакомыслия.

Некоторые противники могут использовать осаду Капитолия в качестве катализатора для новых злонамеренных действий, в то время как другие вместо этого будут использовать события 6 января для оправдания своего дестабилизирующего поведения.

В более долгосрочной перспективе противники США, вероятно, воспользуются событиями 6 января, чтобы помешать усилиям администрации Байдена активизировать продвижение демократии за рубежом, обеспечить соблюдение глобальных норм и наказать за плохое поведение, а также более широкие усилия по восстановлению авторитета Америки и ее влияния в мире.

Противники также, вероятно, подумают, как они могут использовать острые разногласия в обществе, проявившееся 6 января, в том числе посредством дальнейших усилий по дезинформации в Интернете, некоторые из которых в первую очередь помогли спровоцировать осаду Капитолия. Многочисленные противники США - от конкурентов-сверхдержав, таких как Китай и Россия, до региональных игроков, таких как Иран и Северная Корея, и даже местных, таких как Беларусь и Зимбабве, - публично представили осаду Капитолия как доказательство того, что Соединенные Штаты неспособны руководить миром. .

Насилие в Капитолии также подпитывает ревизионистские нарративы из таких стран, как Китай и Россия, о том, что управляемая США западная система демократии по своей сути несовершенна по сравнению с управлением и предполагаемой стабильностью авторитарных режимов.

В своем сообщении в социальной сети лидер комитета по иностранным делам в верхней палате российского законодательного собрания написал: «Праздник демократии закончился. К сожалению, она достигла дна ... Америка больше не указывает курс и поэтому потеряла все право устанавливать его. И даже более того, чтобы навязать это другим ».

Президент Зимбабве также призвал к прекращению санкций в отношении своей страны, заявив, что Соединенные Штаты «не имеют морального права наказывать другую нацию под предлогом защиты демократии».

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