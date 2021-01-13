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опубликовано редакцией на Переводике 13.01.21 17:02
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Россия впервые имеет в своих резервах ($583 млрд.) больше золота, чем долларов США

Natasha Doff and Anya Andrianova, Bloomberg News  Jan 12, 2021

Свежеотлитые золотые слитки  в литейном цехе завода цветных металлов ОАО «Красцветмет» в Красноярске, Россия, , 5 ноября 2019 года. Золото понесло самые  большие  еженедельные потери  за более чем два года. Прогресс  на торговых  переговорах  США и Китая снизил  спрос на золото и привел к падению акций горнодобывающих компаний. Photographer: Andrey Rudakov/Bloomberg , Bloomberg

(Bloomberg) - В результате многолетней кампании по сокращению  активов США в международных резервах России  (их  общий объем  составляет  $583 млрд.),   впервые за всю историю доля золота  превысила долларовую.

Согласно отчету, опубликованному поздно вечером в понедельник, золото составляло 23% запасов центрального банка на конец июня 2020 года, что является последней датой, по которой доступны данные о структуре запасов. Доля долларовых активов упала до 22% по сравнению с более чем 40% в 2018 году.

Этот сдвиг является частью более широкой стратегии, изложенной президентом Владимиром Путиным, по «дедолларизации» российской экономики и снижению ее уязвимости перед санкциями США на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном. Золото в настоящее время является вторым по величине компонентом резервов центрального банка после евро, составляющим около трети всех активов. Около 12% ЗВР хранится в юанях.

Росту золотых резервов России способствовал рост цен на 26% в период с июня 2019 года по июнь 2020 года. Согласно отчету, за этот период,  Центральный банк  купил драгоценного  металла  на сумму 4,3 миллиарда долларов.

За последние пять лет   Россия потратила более 40 миллиардов долларов на пополнение  своего “сундука с  золотом” , что сделало её  крупнейшим покупателем золота в мире. Центральный банк заявил, что прекратил покупать золото в первой половине прошлого года, чтобы побудить горнодобывающих компаний и банки больше экспортировать и ввозить иностранную валюту в Россию после падения цен на нефть.

Freshly cast gold ingot bars sit in the foundry at the JSC Krastsvetmet non-ferrous metals plant in Krasnoyarsk, Russia, on Tuesday, Nov. 5, 2019. Gold headed for the biggest weekly loss in more than two years as progress in U.S-China trade talks hammered demand for havens and sent miners’ shares tumbling. Photographer: Andrey Rudakov/Bloomberg

© 2021 Bloomberg LP



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