опубликовано редакцией на Переводике 13.01.21 19:37 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Tech Censorship Is the Real Gift to Putin" Канада - 12 января 2021 г. Технологическая цензура - настоящий подарок Путину Leonid Bershidsky, Bloomberg News Алексей Навальный, лидер российской оппозиции (в центре), делает селфи с участником митинга в Москве, Россия, в субботу, 29 февраля 2019 , жена Навального - Юлия (в центре справа) стоит рядом. Митинг проводился в память убитого пять лет назад политика Бориса Немцова. , Фотограф: Bloomberg / Bloomberg (Bloomberg) - Алексей Навальный, лидер оппозиции, которого российская тайная полиция едва не убила с помощью боевого отравляющего вещества в прошлом году, обеспокоен решением Twitter закрыть аккаунт Дональда Трампа. Навальный не поклонник Трампа; он позиционирует себя намного левее уходящего президента США. Причина, по которой он обеспокоен, заключается в том, что то, как американские технологические компании ополчились на Трампа и его самых радикальных сторонников, может привести к “лишению слова” его самого в России, где у него нет доступа к контролируемым государством СМИ и он полагается в основном на американские социальные сети. YouTube, Facebook, Twitter - для распространения своих сообщений. Это серьезное беспокойство. Навальный изложил свою логику в англоязычной ветке Twitter. «На мой взгляд, решение о запрете Трампа было основано на эмоциях и личных политических предпочтениях», - написал он. «Не говорите мне, что его забанили за нарушение правил Твиттера. Мне здесь угрожают смертью каждый день в течение многих лет, а Twitter никого не запрещает (хотя я не прошу об этом)». Он добавил: «Конечно, Twitter - это частная компания, но мы видели множество примеров в России и Китае, когда такие частные компании становились лучшими друзьями государства и его помощниками, когда дело доходит до цензуры». И: «Этот прецедент будет использован противниками свободы слова во всем мире. В России тоже. [Теперь] Каждый раз, когда им нужно будет заставить кого-то замолчать, они будут говорить: «Это обычная практика, даже Трампа заблокировали в Твиттере». Я не могу сказать, что был удивлен, увидев, как американские комментаторы встряли со снисходительными репликами, говоря Навальному, что он не врубился, что он не понимает важности подавления бунта или права частных компаний поддерживать порядок на своих платформах. Суть в том, что он едва не погиб, защищая право россиян на протест, и, как борец с коррупцией, он провел более десяти лет, вникая в темные отношения между частными компаниями и государством. И, если он не заслужил право выступать в качестве эксперта по таким вопросам, то я не знаю, кто его заслуживает. Аргумент “частной компании” просто неуместен. Twitter и Facebook терпели Трампа и его поклонников во всей их красе - призывы к убийству журналистов, расистскую желчь, прямые угрозы - на протяжении всего президентства Трампа. Даже если бы они сказали, что нет, это невозможно пропустить к пользователям социальных платформ, то Apple, Google и Amazon позволяли Parler, свободной от цензуры платформе, которую часто посещают ультраправые, расти и развиваться, используя свои услуги, пока не произошло два события: бунт в Капитолии на прошлой неделе и выборы в Сенат Джорджии, которые передали демократам полный политический контроль над США. Я не знаю, какое из этих двух событий было фактическим решающим фактором в подавлении Трампа технологическими гигантами. Но посмотрите на это с точки зрения человека, борющегося с авторитарным режимом в России, Турции, Беларуси или где-либо еще. Вы увидите, как избранный президент США объявляет протестующих, ворвавшихся в правительственное здание, «внутренними террористами» - и немедленный ответ технологических компаний, которые наперегонки бегут, пытаясь доказать, что они не предоставляют свои платформы «террористам». Неужели они внезапно возмутились “террористами” потому что демократическая администрация, контролирующая Палату представителей и Сенат, может быстро “отрегулировать” их разнообразными болезненными способами? С точки зрения России, Турции или Китая, где обеспокоенность политически мотивированными регуляторными шагами однопартийных правительств является главной заботой каждого владельца бизнеса, это хорошо знакомая картина. Можно утверждать, что даже если технологические платформы США поспешат присоединиться к политическим победителям в своей стране, чтобы избежать дорогостоящей конфронтации, они не сделают то же самое с президентом России Владимиром Путиным или его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Все сложнее. На бумаге законы авторитарных режимов о терроризме и восстании аналогичны законам США. Теперь у этих режимов есть прикрытие, чтобы требовать от американских сетей запретить российских, турецких и белорусских «внутренних террористов» на тех же основаниях, что и те, которые использовались против Трамп и трампистов - разжигание агрессивного, насильственного протеста. А если платформы откажутся, они будут обвинены в двойных стандартах, объявлены инструментами правительства США, а сами они подвергнутся преследованию и, возможно, будут запрещены. Эта комбинация один-два была невозможна раньше, потому что даже авторитаристы в наши дни вынуждены на словах говорить о свободе слова; то, что сделали платформы, устраняет эту проблему. Российские пропагандисты, такие как Маргарита Симоньян, руководитель телеканала RT, давно ждали такой прекрасной возможности агитировать за ответные меры против платформ США с тех пор, как они начали отмечать контент из российских СМИ, финансируемых государством. Где запрет на Facebook, Twitter и YouTube оставит таких людей, как Навальный? Они будут ограничены какими-нибудь стартап-платформами, которые появятся, чтобы “выбрать слабину”, и Telegram, платформой в Дубае, созданной российским либертарианцем Павлом Дуровым, которую российское правительство пыталось заблокировать, но потерпело неудачу, поскольку Telegram отбился с помощью гениальных технических решений. Но даже для Telegram, который не находится в США, запуск контента без цензуры в наши дни опасен - его, как например, Parler, могут выбросить из магазинов приложений (хотя сейчас Telegram работает над полнофункциональным мобильным браузером - версия как раз для такого случая). Технологические платформы США, конечно же, не создавались для политической оппозиции авторитарным режимам. Это коммерческие предприятия, которые существуют, чтобы зарабатывать деньги на продаже рекламы. Вероятно, это стратегическая ошибка для любого оппозиционера в любой стране класть яйца в эту корзину. Но, учитывая олигополистический характер платформ, особого выбора не было. В современном мире, если платформа должна обеспечивать свободу слова, она должна быть технологически экстерриториальной - свободной от зависимости от каких-либо провайдеров, чувствительных к давлению со стороны национальных государств. Как с юридической, так и с финансовой точки зрения создание такой платформы - огромная проблема. Но, опять же, я помню времена, когда авторитарные правители терпели поражение, несмотря на запрет частных копировальных машин, не говоря уже о платформах контента. Политическая оппозиция несовершенным, несвободным режимам выживет при любых условиях, с помощью Кремниевой долины или без нее; выживет, но, вероятно, потерпит неудачу. Это, а не безуспешный бунт у Капитолия, является долгосрочным подарком Путину. И он обязательно обналичит этот чек.

Эта колонка не обязательно отражает мнение редакции или Bloomberg LP и ее владельцев. Леонид Бершидский - член группы Bloomberg News Automation из Берлина. Ранее он был обозревателем Bloomberg Opinion в Европе. Его русский перевод "1984" Джорджа Оруэлла должен выйти в начале 2021 года. ©2021 Bloomberg L.P. статью прочитали: 27 человек Комментарии