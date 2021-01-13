Мальта раскрыла список новых обладателей «золотых паспортов»

Опубликовано: 12/01/2021

Для получения гражданства островного государства необходимо вложить в его экономику от 650 тысяч евро, а также купить или арендовать недвижимость © Wikipedia/Masterdeis

RFI

Власти Мальты опубликовали список людей, получивших так называемые «золотые паспорта». Гражданство в обмен на крупные инвестиции в 2019 году получили более трех тысяч человек, в том числе люди с русскими фамилиями и полные тезки российских бизнесменов.

Как сообщает РБК, в перечне содержится не менее 300 имен выходцев из России и бывшего СССР. Идет ли речь о россиянах, неизвестно — власти Мальты не раскрывают гражданство обладателей «золотых паспортов».

Факт получения паспорта гражданина Мальты подтвердил РБК миллиардер из списка Forbes Сергей Колесников. Он объяснил журналистам, что гражданство ему нужно для «экономии времени на передвижение» и безвизового въезда.

В списке, опубликованном властями Мальты, имена полных тезок ряда российских бизнесменов. В их числе — Андриан Мельников, Сергей Богданчиков, Андрей Зиновьев и другие.

Паспорта Мальты получили также люди, которые, судя по формам имен и фамилий, являются выходцами из Франции, Швейцарии или Бельгии. Получили ли они гражданство в обмен на инвестиции или по другим причинам, не сообщается.

Ранее гражданами Мальты уже становились десятки российских бизнесменов, в том числе основатель «Яндекса» Аркадий Волож.

Программа «золотых паспортов» неоднократно подвергалась критике со стороны властей Евросоюза. По мнению Европейской комиссии, отсутствие тщательного контроля инвесторов создает риски для ЕС. В октябре 2020 года стало известно, что аналогичную программу закроют власти Кипра.

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