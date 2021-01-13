Мальта раскрыла список новых обладателей «золотых паспортов»

навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
13.01.21  

The New York Times: в хаотичном мире пандемии Китай предлагает свою собственную версию свободы

(0)
 
13.01.21   Редакция

Технологическая цензура - настоящий подарок Путину

(0)
12.01.21  

Woof-Woof TV

(0)
 
12.01.21   Редакция

В Сирии, российские войска развернуты к востоку от Евфрата, возле автомагистрали используемой Вашингтоном

(0)
 
12.01.21  

Исчезающий вид: почему Джек Ма и другие китайские миллиардеры пропадают после конфликтов с властью

(0)

последние за вчера, 12.01.21  
23:18  

Woof-Woof TV

(0)
 
19:04   Редакция

В Сирии, российские войска развернуты к востоку от Евфрата, возле автомагистрали используемой Вашингтоном

(0)
 
17:16   Редакция

Китайские пользователи Сети язвительно называют беспорядки в Капитолии "кармой" и говорят, что мыльные пузыри "демократии и свободы" лопнули

(0)
 
03:27  

Исчезающий вид: почему Джек Ма и другие китайские миллиардеры пропадают после конфликтов с властью

(0)
 
03:20  

Китай ввел новые правила для противодействия необоснованным иностранным законам

(0)
 
03:12  

Русскоязычные СМИ Эстонии

(0)
02:45   Редакция

Ну и кто “банановая республика" теперь?

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 13.01.21 20:21
скаут: Игорь Львович;
   
 

Мальта раскрыла список новых обладателей «золотых паспортов»

Опубликовано: 12/01/2021 

Для получения гражданства островного государства необходимо вложить в его экономику от 650 тысяч евро, а также купить или арендовать недвижимость © Wikipedia/Masterdeis

RFI

Власти Мальты опубликовали список людей, получивших так называемые «золотые паспорта». Гражданство в обмен на крупные инвестиции в 2019 году получили более трех тысяч человек, в том числе люди с русскими фамилиями и полные тезки российских бизнесменов.

Как сообщает РБК, в перечне содержится не менее 300 имен выходцев из России и бывшего СССР. Идет ли речь о россиянах, неизвестно — власти Мальты не раскрывают гражданство обладателей «золотых паспортов».

Факт получения паспорта гражданина Мальты подтвердил РБК миллиардер из списка Forbes Сергей Колесников. Он объяснил журналистам, что гражданство ему нужно для «экономии времени на передвижение» и безвизового въезда.

В списке, опубликованном властями Мальты, имена полных тезок ряда российских бизнесменов. В их числе — Андриан Мельников, Сергей Богданчиков, Андрей Зиновьев и другие.

Паспорта Мальты получили также люди, которые, судя по формам имен и фамилий, являются выходцами из Франции, Швейцарии или Бельгии. Получили ли они гражданство в обмен на инвестиции или по другим причинам, не сообщается.

Ранее гражданами Мальты уже становились десятки российских бизнесменов, в том числе основатель «Яндекса» Аркадий Волож.

Программа «золотых паспортов» неоднократно подвергалась критике со стороны властей Евросоюза. По мнению Европейской комиссии, отсутствие тщательного контроля инвесторов создает риски для ЕС. В октябре 2020 года стало известно, что аналогичную программу закроют власти Кипра.



статью прочитали: 45 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2021
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2021  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 