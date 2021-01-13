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The New York Times: в хаотичном мире пандемии Китай предлагает свою собственную версию свободы

russian.china.org.cn  13-01-2021

5 января американское издание The New York Times опубликовало статью со следующим содержанием.

В конце октября прошлого года, когда самолет Дункана Кларка начал выруливать на взлетно-посадочную полосу парижского аэропорта, президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что в стране начался второй общенациональный локдаун. В тот же день во Франции прибавилось почти 50 000 новых случаев выявления COVID-19. А в Соединенных Штатах – почти 100 000 таких случаев.

Кларк облегченно вздохнул. Конечная цель его полета – Китай. В тот день Китай сообщил о 25 новых случаях заражения: за исключением одного местного случая, все остальные были завезены из-за границы.

Кларк – бизнесмен и писатель, основавший научно-техническую консалтинговую компанию в Пекине. Он вернулся в Китай после девяти месяцев, проведенных в США и Франции, - это был самый долгий срок его пребывания вне Китая с тех пор, как он в 1994 году переехал в Пекин. Вернувшись в октябре прошлого года, он почувствовал нечто новое: безопасность, жизненную силу и свободу. «Это так здорово – жить нормальной жизнью», - заявил он.

В то время, когда многие страны все еще страдали от эпидемии, Китай, первым пострадавший от эпидемии, уже стал одним из самых безопасных мест в мире. С начала ноября прошлого года число новых случаев заболевания новым коронавирусом, регистрируемых в Соединенных Штатах каждый день, превышало число случаев, зарегистрированных в Китае за весь 2020 год.

Китай напоминает «нормальный» доэпидемический мир. Рестораны, отели переполнены, а перед брендовыми магазинами выстраиваются длинные очереди. Вместо того, чтобы проводить онлайн-заседания, люди ведут деловые переговоры лицом к лицу, а также празднуют Новый год.

Эпидемия разрушила представления людей о многих вещах, включая понятие «свобода». Некоторые на Западе подвергают резкой критике отсутствие у китайцев свободы, однако именно китайцы сейчас могут свободно передвигаться и жить нормальной повседневной жизнью. В год всплеска эпидемии многие люди в мире стали завидовать этой самой простой свободной форме жизни. Случившийся глобальный коронакризис может поставить под сомнение другие формы свободы.

В самом начале обнаружения эпидемии китайское правительство приняло строгие меры по профилактике эпидемии, включая жесткие карантинные меры – подход, недоступный западным правительствам.

«На этот раз Коммунистическая партия Китая обеспечила социальное общественное благо, а именно стабильность», - говорит Дун Хайтао, инвестор, переехавший в Пекин из Сянгана в августе прошлого года. Успех в Китае дал г-ну Дуну возможность достичь финансовой свободы. Он считает, что после эпидемической вспышки Китай будет иметь более сильную цепочку поставок и динамичную потребительскую экономику, движимую молодым поколением.

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